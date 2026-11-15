Aaj Ka Makar Rashifal 15 November 2026: आज रविवार, 15 नवंबर 2026 को चंद्रमा आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता स्थान) में संचरण करेंगे.

आपकी राशि में चंद्रमा के गोचर से आज मानसिक स्पष्टता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. संडे के दिन आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे और अपने निजी व व्यावसायिक जीवन को संतुलित करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 15 November 2026)

दिनांक: 15 नवंबर 2026, रविवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि रात्रि 10:15 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी तिथि

नक्षत्र: रात्रि 09:10 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात श्रवण नक्षत्र

शुभ योग: गण्ड योग, बुधादित्य योग, वाशि योग और सुनफा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर मकर राशि (आपकी ही राशि) में रहेंगे

शुभ मुहूर्त: अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:45 से 12:30 बजे तक; लाभ-अमृत चौघड़िया सुबह 09:15 से 11:45 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): शाम 04:15 से 05:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (New Deals & Leadership)

व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन नई ऊर्जा और अवसर लेकर आया है. आपकी नेतृत्व क्षमता के दम पर कोई बड़ी बिजनेस डील फाइनल हो सकती है. मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल सेक्टर से जुड़े लोगों को संडे की बिक्री से अच्छा मुनाफा होगा. साझेदारी में कोई नया काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है, बस कागजी कार्यवाही ध्यान से जांच लें.

करियर और नौकरी (Creative Ideas & Work Recognition)

नौकरीपेशा लोगों के मन में आज नए और रचनात्मक विचार आएंगे, जो आने वाले सप्ताह में आपके काम को आसान बनाएंगे. बॉस और सहकर्मियों के बीच आपकी छवि एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में निखरेगी. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें किसी पुराने संपर्क से अच्छा रेफरेंस मिल सकता है.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Romantic Harmony & Mental Peace)

वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी. छात्रों को अपने कठिन विषयों को समझने में शिक्षकों या सीनियर्स की मदद मिलेगी. स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा है, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि तनाव आपसे दूर रहे.

लकी कलर: आसमानी नीला

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 1

रविवार विशेष अचूक उपाय

आज रविवार के दिन मानसिक शांति और कार्यसिद्धि के लिए स्नान के बाद तांबे के पात्र से सूर्यदेव को अर्घ्य दें और 'ॐ आदित्याय नमः' मंत्र का जप करें. पीपल या बरगद के पेड़ के पास जल अर्पित करें और शाम को मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं. जरूरतमंदों को लाल या नारंगी रंग के वस्त्र अथवा गुड़ का दान करने से ग्रहों की शुभता बढ़ेगी.

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