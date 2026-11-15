Aaj Ka Meen Rashifal 15 November 2026: आज रविवार, 15 नवंबर 2026 को चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव यानी आय, लाभ, बड़े भाई-बहन, मित्र मंडली और इच्छापूर्ति के स्थान में मकर राशि में संचरण करेंगे.

एकादश भाव में चंद्रमा के गोचर से आज आपकी आमदनी में बढ़ोतरी के प्रबल योग बन रहे हैं. संडे का दिन आपके लिए बेहद उत्साहजनक और लाभकारी रहेगा, जहां पुराने मित्रों के सहयोग से आपके कई महत्वपूर्ण काम आसानी से बन जाएंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 15 November 2026)

दिनांक: 15 नवंबर 2026, रविवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि रात्रि 10:15 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी तिथि

नक्षत्र: रात्रि 09:10 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात श्रवण नक्षत्र

शुभ योग: गण्ड योग, बुधादित्य योग, वाशि योग और सुनफा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर मकर राशि (आपकी राशि से ग्यारहवें भाव) में रहेंगे

शुभ मुहूर्त: अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:45 से 12:30 बजे तक; लाभ-अमृत चौघड़िया सुबह 09:15 से 11:45 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): शाम 04:15 से 05:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर-पूर्व दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Multiple Income Sources & Profit)

व्यापारी वर्ग के लिए आज मुनाफा कमाने का सुनहरा अवसर है. पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने के संकेत हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. यदि आप साइड बिजनेस या आय का कोई नया स्रोत शुरू करना चाहते हैं, तो आज अनुभवी लोगों की सलाह से कदम आगे बढ़ा सकते हैं. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी.

करियर और नौकरी (Teamwork & Target Achievement)

नौकरीपेशा लोगों को आज अपनी टीम और वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर समर्थन मिलेगा. रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में सहकर्मियों की मदद मिलेगी. मीडिया, शिक्षा और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को वीकेंड पर कोई बड़ी उपलब्धि या सम्मान मिल सकता है.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Social Gatherings & Joyful Mood)

बड़े भाई-बहनों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक साबित होगा. दोस्तों के साथ किसी पार्टी या सामाजिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा. लव लाइफ में रोमांस और विश्वास बढ़ेगा. विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के सुखद परिणाम मिलेंगे. सेहत उत्तम रहेगी, बस बाहर के तले-भुने भोजन से थोड़ा परहेज रखें.

लकी कलर: सुनहरा (गोल्डन)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 5

रविवार विशेष अचूक उपाय

आज रविवार और एकादश भाव के चंद्रमा से निरंतर धन लाभ और सफलता पाने के लिए सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. भगवान विष्णु या सूर्य मंदिर में पीले फूल और गुड़ अर्पित करें तथा किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को कॉपी-किताब या भोजन का दान करें. इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आर्थिक समृद्धि बनी रहेगी.

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