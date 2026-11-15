Aaj Ka Kumbh Rashifal 15 November 2026: आज रविवार, 15 नवंबर 2026 को चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव यानी व्यय, विदेश संपर्क, आध्यात्म और एकांत स्थान में मकर राशि में संचरण करेंगे.

द्वादश भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपने खर्चों और समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी. हालांकि, जो लोग विदेश से जुड़े व्यापार या मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्यरत हैं, उनके लिए संडे का दिन शुभ समाचार लेकर आ सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 15 November 2026)

दिनांक: 15 नवंबर 2026, रविवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि रात्रि 10:15 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी तिथि

नक्षत्र: रात्रि 09:10 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात श्रवण नक्षत्र

शुभ योग: गण्ड योग, बुधादित्य योग, वाशि योग और सुनफा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर मकर राशि (आपकी राशि से बारहवें भाव) में रहेंगे

शुभ मुहूर्त: अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:45 से 12:30 बजे तक; लाभ-अमृत चौघड़िया सुबह 09:15 से 11:45 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): शाम 04:15 से 05:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Budget Control & Overseas Trade)

व्यापार में आज अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है. किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों में आकर बड़ा निवेश न करें. एक्सपोर्ट-इंपोर्ट और ऑनलाइन सर्विस देने वाले कारोबारियों को विदेशी क्लाइंट्स से अच्छा लाभ मिल सकता है. स्टॉक और हिसाब-किताब का निरीक्षण करने के लिए संडे का दिन बेहतर है.

करियर और नौकरी (Focus & Avoiding Office Politics)

कार्यक्षेत्र में अपने काम से काम रखें और किसी भी तरह की गॉसिप या विवाद से दूरी बनाए रखें. आईटी और रिसर्च सेक्टर से जुड़े लोगों को शांत मन से काम करने पर बेहतर परिणाम मिलेंगे. लंबी दूरी की यात्रा की योजना बन रही है, तो अपने जरूरी दस्तावेज पहले ही जांच लें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Patience in Relations & Proper Sleep)

पारिवारिक जीवन में धैर्य और संयम से काम लें. जीवनसाथी की भावनाओं को समझें, छोटी बातों पर बहस करने से बचें. विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को आज कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. नींद पूरी न होने से थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त विश्राम करें और पानी खूब पिएं.

लकी कलर: बैंगनी (वॉयलेट)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 7

रविवार विशेष अचूक उपाय

आज रविवार और द्वादश भाव के चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए प्रातः काल सूर्यदेव को जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. किसी मंदिर में तांबे का सिक्का या गुड़ दान करें तथा गाय को रोटी खिलाएं. शाम के समय घर में कपूर जलाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और मानसिक शांति मिलेगी.

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