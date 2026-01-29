Aaj Ka Rashifal 29 January 2026: आज का दिन पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की ऊर्जा लेकर आया है, जो संयम, स्पष्ट सोच और आत्मनियंत्रण पर ज़ोर देती है. चंद्रमा का प्रभाव दिन की शुरुआत में व्यवहारिक दृष्टिकोण और स्थिरता को मजबूत करता है, जिससे लोग भावनाओं के बजाय तर्क से निर्णय लेते दिखेंगे.

सुबह नक्षत्र की शांत ऊर्जा मन को संतुलित रखेगी, लेकिन दोपहर के बाद मानसिक सक्रियता और सवाल बढ़ सकते हैं. दिन के मध्य भाग में मिला सीमित शुभ समय बातचीत और योजना के लिए उपयोगी रहेगा, जबकि उत्तरार्ध में जल्दबाज़ी से बचना ही समझदारी होगी. आइए जानते हैं आज का राशिफल.

धनु राशिफल. 29 जनवरी 2026

धनु राशि के लिए आज का दिन अनुशासन, दिनचर्या और आत्मनिरीक्षण से जुड़ा रहेगा. आप स्वभाव से बड़े लक्ष्य देखने वाली राशि हैं, लेकिन आज जीवन आपसे छोटे, व्यावहारिक कदमों पर ध्यान देने को कहेगा. काम करने के तरीके, समय प्रबंधन और स्वास्थ्य से जुड़े विषय आज प्रमुख रहेंगे.

दिन की शुरुआत अपेक्षाकृत स्थिर रहेगी. आप महसूस करेंगे कि कुछ चीजें कंट्रोल में हैं, लेकिन दोपहर के बाद जिम्मेदारियां या मानसिक दबाव बढ़ सकता है. यही वह समय है जब आपको अपने शरीर और मन दोनों की सीमाओं को समझना होगा. अगर आप खुद को थकाते रहेंगे, तो परिणाम आपकी उम्मीदों से कमजोर हो सकते हैं.

कामकाज के क्षेत्र में आज सुधार और पुनर्गठन का दिन है. नई शुरुआत से ज्यादा पुराने सिस्टम को ठीक करने पर ध्यान देना बेहतर रहेगा. आर्थिक रूप से दिन संतुलित है, लेकिन स्वास्थ्य या रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है.

रिश्तों में आज व्यवहारिक और शांत संवाद अधिक असरदार रहेगा. आज आपको यह समझ आएगा कि हर प्रगति तेज रफ्तार से नहीं होती. कभी-कभी स्थिर रहना भी आगे बढ़ने का हिस्सा होता है.

Career. कार्यप्रणाली सुधारने का दिन.

Finance. सामान्य, स्वास्थ्य पर खर्च संभव.

Love. शांत और व्यवहारिक संवाद लाभ देगा.

Health. थकान, पाचन या दिनचर्या से जुड़ी समस्या.

Lucky Color. पीला

Lucky Number. 3

मकर राशिफल. 29 जनवरी 2026

मकर राशि के लिए आज का दिन रचनात्मकता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने का है. आप आमतौर पर भावनाओं को पीछे रखकर काम करते हैं, लेकिन आज कुछ स्थितियां आपको भीतर से छू सकती हैं. यह कमजोरी नहीं, बल्कि एक जरूरी अनुभव होगा.

दिन की शुरुआत में आत्मविश्वास बना रहेगा. आप अपने काम और फैसलों को लेकर गंभीर रहेंगे. लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, किसी रचनात्मक विचार या भावनात्मक मुद्दे पर आपका ध्यान जा सकता है. यह बदलाव आपको असहज नहीं, बल्कि ज्यादा मानवीय बनाएगा.

करियर में आज जिम्मेदारी बढ़ सकती है. कोई ऐसा काम सामने आ सकता है जिसमें आपको नेतृत्व और संवेदनशीलता दोनों दिखानी होगी. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं, खासकर निवेश या बच्चों से जुड़े खर्च में. रिश्तों में आज भावनात्मक ईमानदारी महत्वपूर्ण रहेगी.

आज का दिन आपको यह सिखाएगा कि केवल मजबूत दिखना ही सफलता नहीं है. कभी-कभी भीतर की सच्चाई को स्वीकार करना भी उतना ही जरूरी होता है.

Career. जिम्मेदारी के साथ रचनात्मकता दिखेगी.

Finance. निवेश सोच-समझकर करें.

Love. भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा.

Health. पीठ या जोड़ों में जकड़न.

Lucky Color. स्लेटी

Lucky Number. 10

कुंभ राशिफल. 29 जनवरी 2026

कुंभ राशि के लिए आज का दिन घर, परिवार और आंतरिक स्थिरता से जुड़ा रहेगा. आप अक्सर भविष्य और बड़े विचारों में रहते हैं, लेकिन आज मन आपको जड़ों की ओर लौटने को कहेगा. यह दिन भावनात्मक सुरक्षा और मानसिक संतुलन तलाशने का है.

दिन के पहले भाग में आप शांत और स्थिर महसूस करेंगे. परिवार या निजी जीवन से जुड़ी कोई बात मन को सुकून दे सकती है. लेकिन दोपहर के बाद सोच में हलचल बढ़ सकती है. पुराने मुद्दे या यादें सामने आ सकती हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा.

कामकाज के क्षेत्र में आज घर से जुड़े काम, रिमोट वर्क या बैक-एंड प्लानिंग बेहतर रहेगी. आर्थिक रूप से घरेलू खर्च या संपत्ति से जुड़े विचार उभर सकते हैं. रिश्तों में आज सुनना बोलने से ज्यादा जरूरी होगा. यह दिन आपको याद दिलाएगा कि भविष्य की तैयारी तभी मजबूत होती है, जब वर्तमान की नींव स्थिर हो.

Career. बैक-एंड काम और योजना में फोकस.

Finance. घरेलू खर्च बढ़ सकता है.

Love. परिवार और भावनात्मक सुरक्षा अहम.

Health. तनाव या छाती से जुड़ी परेशानी.

Lucky Color. नीला

Lucky Number. 11

मीन राशिफल. 29 जनवरी 2026

मीन राशि के लिए आज का दिन संवाद, स्पष्टता और सोच की दिशा तय करने वाला है. आप भावनात्मक रूप से गहरे होते हैं, लेकिन आज आपकी सोच अपेक्षाकृत व्यवहारिक और सीधी रहेगी. जो बातें लंबे समय से मन में थीं, उन्हें शब्दों में लाने का मौका मिलेगा.

दिन की शुरुआत में मन शांत रहेगा. आप महसूस करेंगे कि कुछ बातें अब स्पष्ट हो रही हैं. दोपहर के बाद बातचीत, संदेश या मुलाकातों की संख्या बढ़ सकती है. हालांकि हर बात तुरंत कह देना जरूरी नहीं होगा. सही शब्द और सही समय आज बहुत मायने रखेंगे.

करियर में लेखन, संवाद, योजना या सलाह से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है. आर्थिक रूप से दिन सामान्य है, लेकिन यात्रा या छोटे खर्च बढ़ सकते हैं. रिश्तों में आज भावनात्मक ईमानदारी और साफ बातचीत रिश्तों को मजबूत करेगी. आज का दिन आपको यह सिखाएगा कि जब मन और शब्द एक दिशा में हों, तो उलझन अपने-आप कम हो जाती है.

Career. संवाद और योजना में सफलता.

Finance. सामान्य, छोटे खर्च संभव.

Love. भावनात्मक बातचीत से मजबूती.

Health. गला, सर्दी या थकान.

Lucky Color. समुद्री हरा

Lucky Number. 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.