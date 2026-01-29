हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Rashifal: आज जल्दबाजी की तो पछताएंगे! 29 जनवरी राशिफल, धनु से मीन राशि वालों के लिए सितारों की बड़ी चेतावनी

Aaj Ka Rashifal: आज जल्दबाजी की तो पछताएंगे! 29 जनवरी राशिफल, धनु से मीन राशि वालों के लिए सितारों की बड़ी चेतावनी

Aaj Ka Rashifal: 29 जनवरी 2026 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 29 Jan 2026 07:12 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Rashifal 29 January 2026: आज का दिन पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की ऊर्जा लेकर आया है, जो संयम, स्पष्ट सोच और आत्मनियंत्रण पर ज़ोर देती है. चंद्रमा का प्रभाव दिन की शुरुआत में व्यवहारिक दृष्टिकोण और स्थिरता को मजबूत करता है, जिससे लोग भावनाओं के बजाय तर्क से निर्णय लेते दिखेंगे.

सुबह नक्षत्र की शांत ऊर्जा मन को संतुलित रखेगी, लेकिन दोपहर के बाद मानसिक सक्रियता और सवाल बढ़ सकते हैं. दिन के मध्य भाग में मिला सीमित शुभ समय बातचीत और योजना के लिए उपयोगी रहेगा, जबकि उत्तरार्ध में जल्दबाज़ी से बचना ही समझदारी होगी. आइए जानते हैं आज का राशिफल.

धनु राशिफल. 29 जनवरी 2026

धनु राशि के लिए आज का दिन अनुशासन, दिनचर्या और आत्मनिरीक्षण से जुड़ा रहेगा. आप स्वभाव से बड़े लक्ष्य देखने वाली राशि हैं, लेकिन आज जीवन आपसे छोटे, व्यावहारिक कदमों पर ध्यान देने को कहेगा. काम करने के तरीके, समय प्रबंधन और स्वास्थ्य से जुड़े विषय आज प्रमुख रहेंगे.

दिन की शुरुआत अपेक्षाकृत स्थिर रहेगी. आप महसूस करेंगे कि कुछ चीजें कंट्रोल में हैं, लेकिन दोपहर के बाद जिम्मेदारियां या मानसिक दबाव बढ़ सकता है. यही वह समय है जब आपको अपने शरीर और मन दोनों की सीमाओं को समझना होगा. अगर आप खुद को थकाते रहेंगे, तो परिणाम आपकी उम्मीदों से कमजोर हो सकते हैं.

कामकाज के क्षेत्र में आज सुधार और पुनर्गठन का दिन है. नई शुरुआत से ज्यादा पुराने सिस्टम को ठीक करने पर ध्यान देना बेहतर रहेगा. आर्थिक रूप से दिन संतुलित है, लेकिन स्वास्थ्य या रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है.

रिश्तों में आज व्यवहारिक और शांत संवाद अधिक असरदार रहेगा. आज आपको यह समझ आएगा कि हर प्रगति तेज रफ्तार से नहीं होती. कभी-कभी स्थिर रहना भी आगे बढ़ने का हिस्सा होता है.

Career. कार्यप्रणाली सुधारने का दिन.
Finance. सामान्य, स्वास्थ्य पर खर्च संभव.
Love. शांत और व्यवहारिक संवाद लाभ देगा.
Health. थकान, पाचन या दिनचर्या से जुड़ी समस्या.
Lucky Color. पीला
Lucky Number. 3

मकर राशिफल. 29 जनवरी 2026

मकर राशि के लिए आज का दिन रचनात्मकता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने का है. आप आमतौर पर भावनाओं को पीछे रखकर काम करते हैं, लेकिन आज कुछ स्थितियां आपको भीतर से छू सकती हैं. यह कमजोरी नहीं, बल्कि एक जरूरी अनुभव होगा.

दिन की शुरुआत में आत्मविश्वास बना रहेगा. आप अपने काम और फैसलों को लेकर गंभीर रहेंगे. लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, किसी रचनात्मक विचार या भावनात्मक मुद्दे पर आपका ध्यान जा सकता है. यह बदलाव आपको असहज नहीं, बल्कि ज्यादा मानवीय बनाएगा.

करियर में आज जिम्मेदारी बढ़ सकती है. कोई ऐसा काम सामने आ सकता है जिसमें आपको नेतृत्व और संवेदनशीलता दोनों दिखानी होगी. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं, खासकर निवेश या बच्चों से जुड़े खर्च में. रिश्तों में आज भावनात्मक ईमानदारी महत्वपूर्ण रहेगी.

आज का दिन आपको यह सिखाएगा कि केवल मजबूत दिखना ही सफलता नहीं है. कभी-कभी भीतर की सच्चाई को स्वीकार करना भी उतना ही जरूरी होता है.

Career. जिम्मेदारी के साथ रचनात्मकता दिखेगी.
Finance. निवेश सोच-समझकर करें.
Love. भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा.
Health. पीठ या जोड़ों में जकड़न.
Lucky Color. स्लेटी
Lucky Number. 10

कुंभ राशिफल. 29 जनवरी 2026

कुंभ राशि के लिए आज का दिन घर, परिवार और आंतरिक स्थिरता से जुड़ा रहेगा. आप अक्सर भविष्य और बड़े विचारों में रहते हैं, लेकिन आज मन आपको जड़ों की ओर लौटने को कहेगा. यह दिन भावनात्मक सुरक्षा और मानसिक संतुलन तलाशने का है.

दिन के पहले भाग में आप शांत और स्थिर महसूस करेंगे. परिवार या निजी जीवन से जुड़ी कोई बात मन को सुकून दे सकती है. लेकिन दोपहर के बाद सोच में हलचल बढ़ सकती है. पुराने मुद्दे या यादें सामने आ सकती हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा.

कामकाज के क्षेत्र में आज घर से जुड़े काम, रिमोट वर्क या बैक-एंड प्लानिंग बेहतर रहेगी. आर्थिक रूप से घरेलू खर्च या संपत्ति से जुड़े विचार उभर सकते हैं. रिश्तों में आज सुनना बोलने से ज्यादा जरूरी होगा. यह दिन आपको याद दिलाएगा कि भविष्य की तैयारी तभी मजबूत होती है, जब वर्तमान की नींव स्थिर हो.

Career. बैक-एंड काम और योजना में फोकस.
Finance. घरेलू खर्च बढ़ सकता है.
Love. परिवार और भावनात्मक सुरक्षा अहम.
Health. तनाव या छाती से जुड़ी परेशानी.
Lucky Color. नीला
Lucky Number. 11

मीन राशिफल. 29 जनवरी 2026

मीन राशि के लिए आज का दिन संवाद, स्पष्टता और सोच की दिशा तय करने वाला है. आप भावनात्मक रूप से गहरे होते हैं, लेकिन आज आपकी सोच अपेक्षाकृत व्यवहारिक और सीधी रहेगी. जो बातें लंबे समय से मन में थीं, उन्हें शब्दों में लाने का मौका मिलेगा.

दिन की शुरुआत में मन शांत रहेगा. आप महसूस करेंगे कि कुछ बातें अब स्पष्ट हो रही हैं. दोपहर के बाद बातचीत, संदेश या मुलाकातों की संख्या बढ़ सकती है. हालांकि हर बात तुरंत कह देना जरूरी नहीं होगा. सही शब्द और सही समय आज बहुत मायने रखेंगे.

करियर में लेखन, संवाद, योजना या सलाह से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है. आर्थिक रूप से दिन सामान्य है, लेकिन यात्रा या छोटे खर्च बढ़ सकते हैं. रिश्तों में आज भावनात्मक ईमानदारी और साफ बातचीत रिश्तों को मजबूत करेगी. आज का दिन आपको यह सिखाएगा कि जब मन और शब्द एक दिशा में हों, तो उलझन अपने-आप कम हो जाती है.

Career. संवाद और योजना में सफलता.
Finance. सामान्य, छोटे खर्च संभव.
Love. भावनात्मक बातचीत से मजबूती.
Health. गला, सर्दी या थकान.
Lucky Color. समुद्री हरा
Lucky Number. 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Published at : 29 Jan 2026 06:16 AM (IST)
