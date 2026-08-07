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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मFreedom Sale 2026: मेष खरीदता है जल्दबाजी में, कन्या जांचती है Reviews! जानें राशियों का Shopping Style

Freedom Sale 2026: मेष खरीदता है जल्दबाजी में, कन्या जांचती है Reviews! जानें राशियों का Shopping Style

Freedom Sale 2026: Amazon और Flipkart की फ्रीडम सेल 7-8 अगस्त से शुरू हो रही है.ऑनलाइन शॉपिंग में लोगों की खरीदारी का स्टाइल काफी अलग होता है.जानें मेष से मीन तक लोगों के शॉपिंग का स्टाइल

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 07 Aug 2026 07:04 PM (IST)
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Freedom Sale 2026: Amazon की Freedom Sale शुरू हो चुकी है, वहीं Flipkart की फ्रीडम से 8 अगस्त से शुरू होने वाली है. ऐसे में ऑनलाइन शॉपिंग का उत्साह चरम पर है. कोई भारी डिस्काउंट देखते ही तुरंत ऑर्डर कर देता है, तो कोई घंटों तक कीमत, रिव्यू और ऑफर्स की तुलना करने के बाद ही खरीदारी का फैसला लेता है.

वैदिक ज्योतिष के अनुसार हर राशि का अपना अलग स्वभाव होता है, जो उसके स्वामी ग्रह, तत्व और गुणों को दिखाता है. यही स्वभाव व्यक्ति के निर्णय लेने के तरीके, पसंद नापसंद और खर्च करने की आदतों पर भी असर डालता है. इसी आधार पर जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के लोगों का शॉपिंग स्टाइल कैसा होता है.

मेष राशि (Aries)

शॉपिंग स्टाइल: मेष राशि के लोग उत्साही और जल्दबाजी में खरीदारी करने वाले माने जाते हैं. कोई नया ट्रेंड या आकर्षक ऑफर दिखते ही बिना सोच विचार के खरीदारी कर सकते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, गैजेट्स और एडवेंचर से जुड़ी चीजें पसंद आती हैं.

वृषभ राशि (Taurus)

शॉपिंग स्टाइल: शुक्र की राशि होने के कारण वृषभ जातक क्वालिटी और लग्जरी को प्राथमिकता देते हैं. ये कम सामान खरीदते हैं लेकिन टिकाऊ और ब्रांडेड वस्तुओं पर खर्च करने से नहीं हिचकिचाते.

मिथुन राशि (Gemini)

शॉपिंग स्टाइल: मिथुन राशि के लोग नई चीजें एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं. ऑनलाइन ऑफर, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी से जुड़ी वस्तुएं इन्हें आकर्षित करती हैं. अक्सर तुलना करके खरीदारी करते हैं.

कर्क राशि (Cancer)

शॉपिंग स्टाइल: कर्क राशि के लोग घर और परिवार की जरूरतों को सबसे पहले रखते हैं. होम डेकोर, किचन आइटम, बच्चों और परिवार के लिए उपयोगी सामान खरीदने में अधिक रुचि रखते हैं.

सिंह राशि (Leo)

शॉपिंग स्टाइल: सिंह राशि के लोगों को स्टाइलिश और प्रीमियम चीजें पसंद होती हैं. ब्रांडेड कपड़े, एक्सेसरीज और ऐसी वस्तुएं चुनते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को अलग पहचान दें.

कन्या राशि (Virgo)

शॉपिंग स्टाइल: कन्या राशि के लोग सबसे पहले रिव्यू, रेटिंग, कीमत और क्वालिटी की तुलना करते हैं. बिना रिसर्च के शायद ही कोई खरीदारी करें. इन्हें वैल्यू फॉर मनी पसंद होती है.

तुला राशि (Libra)

शॉपिंग स्टाइल: शुक्र की दूसरी राशि तुला सुंदर और बैलेंस चीजों की ओर आकर्षित होती है. फैशन, कॉस्मेटिक्स, डेकोरेशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट खरीदने में इनकी खास रुचि रहती है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

शॉपिंग स्टाइल: वृश्चिक राशि के लोग कम लेकिन सोच-समझकर खरीदारी करते हैं. ये क्वालिटी और गोपनीयता को महत्व देते हैं तथा महंगी चीज भी तभी खरीदते हैं जब पूरी तरह संतुष्ट हों.

धनु राशि (Sagittarius)

शॉपिंग स्टाइल: धनु राशि के लोग अनुभवों पर खर्च करना पसंद करते हैं. ट्रैवल गियर, किताबें, धार्मिक सामग्री और एडवेंचर से जुड़ी वस्तुएं इन्हें अधिक आकर्षित करती हैं.

मकर राशि (Capricorn)

शॉपिंग स्टाइल: मकर राशि के लोग बजट और उपयोगिता को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं. अनावश्यक खर्च से बचते हैं और वही सामान खरीदते हैं जो लंबे समय तक काम आए.

कुंभ राशि (Aquarius)

शॉपिंग स्टाइल: कुंभ राशि के लोग यूनिक और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के शौकीन होते हैं. नई टेक्नोलॉजी, स्मार्ट गैजेट्स और अलग तरह की चीजों को आजमाना इन्हें पसंद होता है.

मीन राशि (Pisces)

शॉपिंग स्टाइल: मीन राशि के लोग भावनाओं से प्रभावित होकर खरीदारी कर सकते हैं. कला, संगीत, आध्यात्मिक वस्तुएं, परफ्यूम और सजावटी सामान इन्हें विशेष रूप से पसंद आते हैं. कई बार दूसरों के लिए भी दिल खोलकर खरीदारी करते हैं.

Freedom Sale में खरीदारी से पहले देखें अपनी राशि, आपके लिए कौन-सा प्रोडक्ट रहेगा शुभ ?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 07 Aug 2026 07:04 PM (IST)
Tags :
Flipkart Freedom Sale Freedom Sale 2026 Amazon Freedom Sale
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