Aaj Ka Rashifal: 29 जनवरी 2026 का दिन मानसिक अनुशासन, विवेक और संतुलित निर्णयों पर केंद्रित रहेगा, जहां एकादशी तिथि दोपहर 1:57 तक आत्मसंयम की ऊर्जा देगी. चंद्रमा पहले वृषभ में स्थिरता और सुरक्षा की भावना लाएगा, शाम बाद मिथुन में प्रवेश कर विचार-संवाद को तेज करेगा. अभिजीत मुहूर्त (12:12 से 12:55) सबसे शुभ रहेगा, जबकि यमघंट, गुलिक और राहु काल में सावधानी बरतें. आइए जानते हैं आज का राशिफल.

सिंह राशिफल. 29 जनवरी 2026

सिंह राशि के लिए आज का दिन आत्मसंयम और प्रतिष्ठा से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहेगा. चंद्रमा वृषभ राशि में दिन के पहले भाग में होने से आज आपकी ऊर्जा करियर, सामाजिक छवि और जिम्मेदारियों की ओर अधिक रहेगी. आप चाहते हैं कि आपके प्रयासों को मान्यता मिले, लेकिन परिस्थितियां आपसे धैर्य और स्थिरता की मांग करेंगी.

सुबह रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपको स्थिर सोच और आत्मविश्वास देगा. यह समय पुराने कामों को व्यवस्थित करने और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निभाने के लिए अनुकूल है. दोपहर के बाद मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव से आप किसी नए लक्ष्य या बदलाव के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन तुरंत निर्णय लेना ठीक नहीं रहेगा.

राहु काल 13:55 से 15:16 के दौरान करियर, पद या प्रतिष्ठा से जुड़े जोखिम भरे निर्णय टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त में वरिष्ठों से बातचीत या योजना बनाना लाभकारी हो सकता है.

करियर में आज काम का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन यही दबाव भविष्य की प्रगति की नींव बनेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, हालांकि खर्च पर नियंत्रण जरूरी रहेगा. प्रेम संबंधों में अहंकार से बचें, वरना दूरी बढ़ सकती है. स्वास्थ्य में पीठ, हृदय या रक्तचाप से जुड़ी परेशानी संभव है.

Career. जिम्मेदारी बढ़ेगी, धैर्य रखें.

Finance. आय स्थिर, खर्च संयमित रखें.

Love. अहंकार से बचें.

Health. पीठ या रक्तचाप.

Lucky Color. सुनहरा

Lucky Number. 1

कन्या राशिफल. 29 जनवरी 2026

कन्या राशि के लिए आज का दिन योजना, अनुशासन और व्यावहारिक सोच का है. चंद्रमा वृषभ राशि में होने से आपकी सोच ठोस और स्थिर रहेगी. आप चीजों को क्रम में रखना चाहेंगे और अव्यवस्था आपको असहज कर सकती है.

सुबह रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपको संतोष और स्थिरता देगा. यह समय पढ़ाई, योजना और दीर्घकालीन सोच के लिए अनुकूल है. दोपहर के बाद मृगशिरा नक्षत्र सक्रिय होगा, जिससे नई जानकारी, यात्रा या संवाद से जुड़े विषय सामने आ सकते हैं.

राहु काल 13:55 से 15:16 के दौरान दस्तावेज़, निवेश या कानूनी मामलों में सावधानी रखें. अभिजीत मुहूर्त का उपयोग किसी जरूरी निर्णय या बातचीत के लिए किया जा सकता है.

करियर में आज आपकी कार्यक्षमता और अनुशासन की सराहना होगी. आर्थिक रूप से स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी है. प्रेम संबंधों में व्यवहारिक संवाद रिश्तों को मजबूत करेगा. स्वास्थ्य में पाचन या तनाव से जुड़ी समस्या हो सकती है.

Career. मेहनत की सराहना होगी.

Finance. संतुलित, खर्च नियंत्रित रखें.

Love. व्यवहारिक संवाद लाभ देगा.

Health. पाचन या तनाव.

Lucky Color. हरा

Lucky Number. 5

तुला राशिफल. 29 जनवरी 2026

तुला राशि के लिए आज का दिन संतुलन, समझौते और भावनात्मक परिपक्वता की परीक्षा लेने वाला है. चंद्रमा वृषभ राशि में होने से आप रिश्तों में सुरक्षा और स्थिरता की तलाश करेंगे. आज किसी भी फैसले में जल्दबाज़ी नुकसानदेह हो सकती है.

सुबह रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपको सौम्यता और संतुलन देगा. यह समय रिश्तों को सहेजने और पुराने मतभेदों को शांत करने के लिए अनुकूल है. दोपहर के बाद मृगशिरा नक्षत्र सक्रिय होगा, जिससे नए विकल्प या प्रस्ताव सामने आ सकते हैं.

राहु काल 13:55 से 15:16 के दौरान भावनात्मक या वित्तीय निर्णय टालें. अभिजीत मुहूर्त में किया गया संवाद या समझौता लाभकारी हो सकता है.

करियर में साझेदारी और सहयोग से प्रगति होगी. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च पर नज़र रखना जरूरी है. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, लेकिन अपेक्षाएं संतुलित रखें. स्वास्थ्य में कमर या किडनी से जुड़ी समस्या संभव है.

Career. सहयोग से सफलता.

Finance. सामान्य, खर्च नियंत्रित रखें.

Love. भावनात्मक जुड़ाव.

Health. कमर या किडनी.

Lucky Color. गुलाबी

Lucky Number. 6

वृश्चिक राशिफल. 29 जनवरी 2026

वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन आत्मनियंत्रण, रणनीति और धैर्य की मांग करता है. चंद्रमा वृषभ राशि में होने से साझेदारी, रिश्ते और साझा संसाधनों से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. भीतर भावनाएं तीव्र रहेंगी, लेकिन उन्हें व्यक्त करने में संयम आवश्यक होगा.

सुबह रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपको स्थिरता और भरोसा देगा. दोपहर के बाद मृगशिरा नक्षत्र के कारण बेचैनी और बदलाव की इच्छा बढ़ सकती है. यही वह समय है जब आपको रणनीतिक सोच अपनानी होगी.

राहु काल 13:55 से 15:16 के दौरान कोई गुप्त निर्णय, निवेश या जोखिम न लें. अभिजीत मुहूर्त में किया गया संतुलित निर्णय लाभ दे सकता है.

करियर में आज टकराव से बचते हुए रणनीति पर काम करना बेहतर रहेगा. आर्थिक रूप से साझा धन या निवेश में सावधानी जरूरी है. प्रेम संबंधों में शक और जिद से दूरी रखें. स्वास्थ्य में तनाव या हार्मोनल असंतुलन संभव है.

Career. रणनीति से आगे बढ़ें.

Finance. साझा धन में सावधानी.

Love. शक और जिद से बचें.

Health. तनाव या हार्मोनल समस्या.

Lucky Color. मरून

Lucky Number. 8

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.