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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमोतिहारी में बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से मां और 4 बच्चों की मौत

मोतिहारी में बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से मां और 4 बच्चों की मौत

Motihari News In Hindi: मोतिहारी के गोविंदगंज थाना क्षेत्र में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. यहां तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई. गांव में घरेलू विवाद की भी चर्चा है.

Written By : अरविंद कुमार, मोतिहारी |  Updated at : 07 Aug 2026 09:45 PM (IST)
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बिहार के पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) जिले से एक बेहद बड़ी और हृदयविदारक खबर सामने आई है. जिले के गोविंदगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बभनौली पंचायत के वार्ड नंबर 6 में एक ही परिवार के पांच लोगों की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे के बाद पूरे गांव में चीख-पुकार मच गई है और इलाके में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है.

मिली जानकारी के अनुसार, मृतकों में मां और उनके चार बच्चे (दो बेटे और दो बेटियां) शामिल हैं.
मृतकों की पहचान इस प्रकार हुई है:

  • सुशीला देवी (पति- धर्मेंद्र महतो)
  • अविनाश कुमार (पुत्र)
  • रवि कुमार (पुत्र)
  • अमृता कुमारी (पुत्री)
  • पम्मी कुमारी (पुत्री)

बताया जा रहा है कि सुशीला देवी अपने चारों बच्चों के साथ खेत में काम करने के लिए गई हुई थीं. इसी दौरान गांव के ही करीब स्थित एक तालाब में डूबने से इन पांचों की मौत हो गई.

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हादसा या आत्महत्या? ग्रामीण जता रहे घरेलू विवाद की आशंका

यह घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसका स्पष्ट कारण अभी तक सामने नहीं आ पाया है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गांव के लोग इस मामले में कुछ भी खुलकर बोलने से परहेज कर रहे हैं. हालांकि, दबी जुबान से ग्रामीण इस पूरी घटना के पीछे किसी 'घरेलू विवाद' की आशंका भी जता रहे हैं, जिससे यह घटना और भी रहस्यमय बन गई है.

पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव, जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही गोविंदगंज थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. स्थानीय ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी पांचों शवों को तालाब से बाहर निकाला. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया है. प्रशासनिक स्तर पर भी इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. एक ही परिवार के पांच सदस्यों की इस तरह असमय मौत से पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं (हादसा, आत्महत्या या हत्या) को ध्यान में रखते हुए सच्चाई का पता लगाने में जुटी हुई है.

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Published at : 07 Aug 2026 09:20 PM (IST)
Tags :
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