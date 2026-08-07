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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मFreedom Sale 2026: स्टूडेंट्स शॉपिंग लिस्ट में जोड़ें ये 8 चीजें, करियर और समृद्धि के माने जाते हैं फायदेमंद

Freedom Sale 2026: स्टूडेंट्स शॉपिंग लिस्ट में जोड़ें ये 8 चीजें, करियर और समृद्धि के माने जाते हैं फायदेमंद

Freedom Sale 2026: फ्लिपकार्ट और अमेजन की फ्रीडम सेल शुरू हो गई है. स्टूडेंट्स करियर में कायमाबी और धन पाना चाहते हैं तो अपनी शॉपिंग लिस्ट में कुछ खास चीजों को शामिल करें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 08 Aug 2026 01:59 PM (IST)
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Freedom Sale 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह सौंदर्य, विलासिता, कला, फैशन, आकर्षण, सुख-सुविधा, वाहन, सुगंध, वस्त्र और भौतिक समृद्धि का कारक माना जाता है. कुंडली में शुक्र मजबूत हो तो धन, संपन्नता में कमी नहीं रहती है. शुक्र को मजबूत करने के लिए तमाम उपाय और पूजा की जाती है लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनकी खरीदारी कर शुक्र की शुभता पा सकते हैं.

7-8 अगस्त से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Amazon और Flipkart की Freedom Sale 2026 शुरू हो रही है. ऐसे में स्टूडेंट्स या युवा कुछ खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो अपनी लिस्ट में इन चीजों को शामिल कर सकते हैं. मान्यता है कि इससे न सिर्फ आपकी जरुरत पूरी होगी बल्कि कुंडली में शुक्र की कृपा से संपन्नता आ सकती है.

शुक्र गोचर और Freedom Sale का खास संयोग

फ्रीडम सेल के दौरान 11 अगस्त 2026 को शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन भी हो रहा है. जो मिथुन, वृश्चिक, सिंह राशि वालों के लिए खास फलदायी होगी. आपकी सुख-सुविधा, बैंक, बैलेंस में वृद्धि के योग हैं. सोच समझकर खरीदी गई वस्तु लंबे समय तक लाभ दे सकती है.

सफेद या पेस्टल रंग के कपड़े

शुक्र का संबंध सफेद, क्रीम, हल्के गुलाबी और सिल्वर रंग से माना जाता है. ऐसे में सेल के दौरान इन रंगों के कपड़े खरीद सकते हैं.

अच्छी क्वालिटी की नोटबुक और स्टेशनरी

स्टूडेंट्स के लिए अच्छी क्वालिटी की नोटबुक, डायरी, प्लानर या अन्य स्टेशनरी खरीदना शुभ होगा.

परफ्यूम या इत्र

ज्योतिष में सुगंध का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है. इसलिए अच्छी खुशबू वाला परफ्यूम या प्राकृतिक अत्तर खरीदना शुभ माना जाता है.

संगीत या कला से जुड़ी चीजें

शुक्र कला और संगीत का कारक है. म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, स्केचबुक, पेंटिंग किट या अन्य क्रिएटिव सामान खरीदना शुभ माना जाता है.

डेकोरेशन का सामान

छोटे इनडोर प्लांट, सुंदर लैंप, फोटो फ्रेम या सादा लेकिन आकर्षक डेकोर आइटम शुक्र के सौंदर्य तत्व से जुड़े माने जाते हैं.

सिल्वर रंग की एक्सेसरी

सिल्वर टोन की घड़ी, पेन, की-चेन या अन्य उपयोगी एक्सेसरी खरीदना भी शुक्र के प्रतीकात्मक प्रभाव से जोड़ा जाता है.

स्किनकेयर और सेल्फ-केयर प्रोडक्ट्स

शुक्र ग्रह का संबंध सुंदरता और साफ-सफाई से भी माना जाता है. इसलिए अपनी जरूरत के अनुसार अच्छे स्किनकेयर या ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स खरीदना भी शुक्र के कारकत्व से जुड़ा माना जाता है.

पढ़ाई और करियर के लिए उपयोगी गैजेट

अगर जरूरत हो तो लैपटॉप, टैबलेट या हेडफोन जैसी उपयोगी चीजें खरीदना शुभ माना जा सकता है, बशर्ते उनका उद्देश्य पढ़ाई, कौशल विकास या रचनात्मक कार्य हो.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 07 Aug 2026 09:06 PM (IST)
Tags :
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