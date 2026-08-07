Rashifal 8 August 2026: शनिवार को किस्मत देगी इन 6 राशियों का साथ, न गवाएं अवसर, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 8 August 2026: आज 8 अगस्त का राशिफल, जानिए पंचांग व ग्रह-गोचर के अनुसार मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल. पढ़ें, करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और प्रेम जीवन के सटीक उपाय और शुभ अंक.
Rashifal 8 August 2026: आज 08 अगस्त 2026 दिन शनिवार है.पंचांग के अनुसार श्रावण कृष्णपक्ष दशमी तिथि सुबह 10 बजकर 49 मिनट तक रहेगा,उपरांत एकादशी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल मिथुन राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और सूर्य,बुध कर्क राशि में केतु सिंह राशि में शुक्र कन्या राशि में संचरण करेगे
चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार में सुख, शांति और खुशियों का वातावरण बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम, सहयोग और तालमेल मजबूत होगा. घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहेगा, जिससे मन प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा. किसी पारिवारिक आयोजन या शुभ समाचार से सभी के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण का पूरा फल मिलने के संकेत हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. नौकरी में बदलाव की सोच रहे लोगों को सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं. व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा. आपकी मेहनत रंग लाएगी और सफलता के अच्छे संकेत मिल सकते हैं. नए विषयों को सीखने और ज्ञान बढ़ाने के लिए भी यह समय लाभदायक रहेगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन कार्यभार अधिक होने के कारण थकान महसूस हो सकती है. अपने शरीर को पर्याप्त आराम दें और समय-समय पर विश्राम करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. नौकरी और व्यापार दोनों से धन लाभ के योग हैं. पुराने निवेशों से भी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है. आर्थिक योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए समय अनुकूल रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा. आपसी विश्वास, समझ और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, जिससे रिश्ते अधिक मजबूत और सुखद बनेंगे.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हल्का हरा
- उपाय: प्रातःकाल घर के मंदिर में दीपक जलाकर अपने इष्ट देवता को पीले फूल अर्पित करें. साथ ही किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं. यह उपाय सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने और शुभ फल प्राप्त करने में सहायक रहेगा.
वृषभ
- पारिवारिक जीवन: इस समय आपका पारिवारिक जीवन अत्यंत शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. आपको अपने परिवार के सदस्यों से पूर्ण सहयोग और भरपूर स्नेह प्राप्त होगा. घर का वातावरण बेहद हल्का और प्रसन्न रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने के संकेत हैं, जिससे थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है. लेकिन आपकी कड़ी मेहनत, लगन और वर्षों का अनुभव आपको इन चुनौतियों से निपटने और बड़ी सफलता हासिल करने में मदद करेंगे. व्यापारियों के लिए समय शानदार है.
- करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आपकी प्रतिभा को सही दिशा मिलेगी. आपके काम की प्रशंसा होगी, जिससे पदोन्नति के मार्ग भी प्रशस्त होंगे. शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है.
- स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य इस दौरान सामान्य और स्थिर रहेगा. हालांकि, बदलते मौसम के कारण हल्की-फुल्की एलर्जी या सर्दी-जुकाम हो सकता है. इसलिए, अपनी दिनचर्या और खान-पान का पूरा ध्यान रखें. योग और प्राणायाम को अपनी रूटीन में शामिल करें, ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत ही लाभदायक रहने वाला है. आर्थिक मामलों में अचानक लाभ मिलने की बेहद अच्छी संभावना है. सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि लंबे समय से अटका हुआ या रुका हुआ धन आपको वापस मिलने के प्रबल संकेत हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए यह समय काफी अनुकूल रहेगा. आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिश्ते में नई मधुरता और प्रेम आएगा. पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. वहीं, अविवाहित लोगों के लिए यह समय विशेष है; उन्हें विवाह संबंधी कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: प्रतिदिन सुबह भगवान विष्णु को जल अर्पित करें और पीपल के पेड़ की पूजा करें. इससे आर्थिक लाभ तेजी से मिलेगा और परिवार में शांति बनी रहेगी.
मिथुन
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के लिए बहुत ही खुशहाल रहेगा. आपको अपने परिवारजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर का वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. आपकी बुद्धिमत्ता और संवाद कौशल से पारिवार में चल रही किसी भी गलतफहमी या विवाद को सुलझाने में आसानी होगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी बुद्धिमत्ता और प्रभावशाली संवाद कौशल आपको अन्य लोगों से अलग एक विशेष पहचान दिलाएंगे. आपके द्वारा प्रस्तुत की गई नई योजनाओं और रणनीतियों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भरपूर सराहना की जाएगी.
- करियर और शिक्षा: जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद अनुकूल और लाभदायक रहेगा. पढ़ाई में मन लगाना आसान होगा और कठिन विषयों को समझने की आपकी क्षमता में वृद्धि होगी.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य चुस्त-दुरुस्त रहेगा. आपमें ऊर्जा और उत्साह का स्तर काफी अधिक होगा, जिससे आप पूरे दिन सक्रिय रहेंगे. मानसिक तनाव से दूर रहकर आप अपनी दिनचर्या का अच्छे से पालन कर पाएंगे, जिससे आपकी शारीरिक और मानसिक फिटनेस बनी रहेगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आज के दिन आर्थिक लाभ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं. आपकी पिछली इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न मिल सकता है. अटका हुआ धन वापस आने की पूरी संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप आर्थिक रूप से तनावमुक्त महसूस करेंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए आज का दिन काफी रोमांटिक रहने वाला है. आपके और आपके पार्टनर के बीच आपसी समझ और निकटता में वृद्धि होगी. आपके बेहतरीन संवाद कौशल से प्यार भरी बातों से रिश्ते में और भी मधुरता आएगी.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: कत्था
- उपाय: सुबह उठने के बाद तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और 'ॐ बुद्धिये नमः' मंत्र का कम से कम एक माला जाप करें. इससे आपकी बुद्धिमत्ता और संवाद कौशल में और निखार आएगा.
कर्क
- पारिवारिक जीवन: इस समय परिवार का वातावरण काफी अनुकूल और सकारात्मक रहेगा. आपको अपने परिवारजनों से पूर्ण सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा. घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, जो हर कठिनाई को आसान बना देगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में धैर्य और संयम बनाए रखने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी. कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां और प्रतिस्पर्धा सामने आ सकती है, लेकिन आपकी समझदारी और अनुभव आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएंगे. किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है. भटकाव और गपशप से दूर रहें. नई तकनीकों और कौशलों को सीखने का यह उत्तम समय है, जो भविष्य में आपके करियर को एक नई दिशा देंगे. मेहनत का फल जरूर मिलेगा, बस निरंतरता बनाए रखें. नौकरी में बदलाव के विचार पर अभी रोक लगाएं.
- आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. अनावश्यक और भावनात्मक खर्चों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें. जोखिम भरे निवेश और लॉटरी जैसी योजनाओं से बचें. बजट का पूरा पालन करें और बचत पर विशेष ध्यान दें. आर्थिक रूप से यह समय संतुलित रहेगा, बशर्ते आप धन का बुद्धिपूर्ण उपयोग करें.
- प्रेम जीवन: वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ संबंध काफी मधुर, प्रेमपूर्ण और सुखद रहेंगे. एक-दूसरे की बातों को धैर्यपूर्वक समझें. रोमांटिक योजनाएं बनाकर रिश्ते में ताजगी ला सकते हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति कतई लापरवाही न करें. बदलते मौसम का असर शरीर पर पड़ सकता है. दिनचर्या में व्यायाम और योग को शामिल करें. तनाव और चिंता को दूर रखने के लिए ध्यान करें.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: हल्का हरा
- उपाय: प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद जल में थोड़ा दूध मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में डालें. इससे मानसिक शांति बनी रहेगी और कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी. शनिवार को काले तिल का दान करें.
सिंह
- पारिवारिक जीवन: इस दौरान परिवार में आपका सम्मान और प्रभाव काफी बढ़ेगा. घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग आपके साथ रहेगा. पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण और सुखद रहेगा. आपके फैसलों पर परिवार के लोग पूरा भरोसा करेंगे और आपकी राय को हर मामले में विशेष महत्व दिया जाएगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की जमकर सराहना होगी. नौकरी में प्रमोशन या बेहतर जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. आपके द्वारा किए गए सरकारी कार्यों में भी बड़ी सफलता मिलने की प्रबल संभावना बन रही है. व्यापारियों के लिए यह समय विस्तार के लिए शानदार है. व्यापार में नए अवसर और बड़े प्रोजेक्ट हाथ लगेंगे.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद अनुकूल और फलदायी है. जो छात्र करियर से जुड़ी कोई परीक्षा या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उन्हें जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है. उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना भी इस दौरान साकार हो सकता है.
- आर्थिक स्थिति: आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी. पुराने फंसे हुए पैसे वापस आने के योग बन रहे हैं. नौकरी और व्यापार से अच्छी आय के नए स्रोत खुलेंगे. आप अपनी बचत बढ़ाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन पूरी तरह से सुखद और रोमांटिक रहेगा. आपके और आपके पार्टनर के बीच आपसी तालमेल और प्रेम और गहराएगा. लव लाइफ में विश्वास की नींव मजबूत होगी.
- स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य इस दौरान बेहद अच्छा रहेगा. आपमें ऊर्जा और उत्साह का स्तर उच्च बना रहेगा. मानसिक तनाव से दूर रहकर आप अपनी फिटनेस पर ध्यान दे सकते हैं.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: ग्रे
- उपाय: सुबह उठकर तुलसी और सूर्य देव को जल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद बच्चे को पीले वस्त्र या मिठाई का दान करें, इससे सफलता के मार्ग और भी आसान होंगे.
कन्या
- पारिवारिक जीवन: इस समय आपके परिवार में एक सुखद और सकारात्मक वातावरण बना रहेगा. परिवार के सभी सदस्य आपसी सद्भाव और प्रेम के साथ रहेंगे. घर पर किसी शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है, जिससे सबके चेहरे पर मुस्कान रहेगी. बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको पूरी तरह से मिलेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता देखकर आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप बखूबी निभाएंगे. लंबे समय से अटके हुए और रुके हुए महत्वपूर्ण कार्य अब अंततः पूरे होंगे, जिससे आपको बड़ी राहत मिलेगी. व्यापार में आपको अच्छा लाभ होगा और नए अवसरों का सामना होगा.
- करियर और शिक्षा: इस दौरान आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको उसका पूरा-पूरा फल मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद लाभदायक रहने वाला है. पढ़ाई में लगातार किए जा रहे प्रयासों को अब सफलता जरूर मिलेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम सामने आएंगे.
- स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य इस दौरान पूरी तरह से सामान्य और अच्छा रहेगा. मानसिक शांति बनी रहने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतरीन बना रहेगा. बस अपनी दिनचर्या को संतुलित रखने का पूरा ध्यान रखें.
- आर्थिक स्थिति: नौकरी और व्यापार से होने वाली आमदनी में वृद्धि होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी अधिक बेहतर होगी. आप अपनी बचत बढ़ाने में सफल रहेंगे और भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा का अनुभव करेंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास और समझदारी में काफी मजबूती आएगी. आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता और भी प्रगाढ़ होगा. लंबे समय से चल रहे मनमुटाव दूर होंगे.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: गुलाबी
- उपाय: प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. इसके बाद "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करें. इस उपाय से आपके करियर में आ रही बाधाएं दूर होंगी और सफलता की गति तेज होगी.
तुला
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के लिए अनुकूल रहेगा. घर का वातावरण शांत और सुखद बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपसी समझ और सामंजस्य बना रहेगा. किसी खास अवसर पर सभी लोग साथ मिलकर आनंद लेंगे. घर में चल रही किसी भी अनबन दूर हो सकती है और सबका मन प्रसन्न रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. आपकी मेहनत और लगन को सब पहचानेंगे. व्यापार में नई योजनाओं पर काम करने का सही समय है, क्योंकि वे सफल हो सकती हैं. साझेदारी में किए गए कार्य लाभदायक सिद्ध होंगे और आपकी बिजनेस ग्रोथ तेज होगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह दिन बेहद शुभ है. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. करियर की दृष्टि से नए अवसर मिलेंगे. यदि आप किसी इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए किसी बड़ी उपलब्धि लेकर आ सकता है.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का स्तर उच्च बना रहेगा. हालांकि, इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या का पालन करें और संतुलित आहार लें. योग और प्राणायाम से मानसिक शांति और भी बढ़ेगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पिछले समय से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है. आज के दिन धन संबंधी मामलों में सूझबूझ से निर्णय लें, यह भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा.
- प्रेम जीवन: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल और प्रेम गहराएगा. प्रेमी-प्रेमिकाओं के लिए भी दिन अच्छा है, आप एक-दूसरे की भावनाओं को समझ सकेंगे और रिश्ते में मधुरता आएगी.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: लाल
- उपाय: सुबह स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लें.
वृश्चिक
- पारिवारिक जीवन: इस दौरान परिवार का पूर्ण सहयोग आपके साथ रहेगा. घर का वातावरण काफी शांत और सकारात्मक रहेगा. चाहे कोई भी बाहरी चुनौती क्यों न हो, परिवारजन एकजुट होकर आपका साथ देंगे. परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद होने पर भी आपकी समझदारी और धैर्य काम आएगा, जिससे घर में मधुरता और प्रेम बना रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार में आपको अचानक नए अवसर प्राप्त होंगे, जिसे आप अपने अनुभव और कौशल से भुना सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. बस एक बात का ध्यान रखें कि कार्यस्थल पर अपनी वाणी और क्रोध पर संपूर्ण नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी बातचीत का तरीका ही आपको व्यावसायिक लाभ दिलाएगा.
- करियर और शिक्षा: आत्मविश्वास और साहस आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएंगे. छात्रों को पढ़ाई में ध्यान लगाने में सफलता मिलेगी और अच्छे परिणाम सामने आएंगे. साथ ही, सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आप सही और सटीक निर्णय लेने में पूरी तरह से सफल रहेंगे, जो आपके करियर को नई दिशा देगा.
- स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य इस समय सामान्य रहेगा. कोई बड़ी शारीरिक बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी. हालांकि, मानसिक शांति बनाए रखने के लिए अनावश्यक तनाव और गुस्से से बचना आवश्यक है. नियमित योग और व्यायाम करें.
- आर्थिक स्थिति: धन संबंधी मामलों में बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें. किसी भी तरह का बड़ा निवेश करने से पहले गहराई से सोच-विचार करें. आर्थिक लाभ के अवसर तो हैं, परंतु भावनात्मक निर्णय लेने के बजाय सतर्कता बरतना ही आपके लिए फायदेमंद साबित होगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए यह समय काफी अच्छा है. आपके और आपके पार्टनर के बीच भावनात्मक निकटता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी. आपसी समझ और विश्वास और गहरा होगा, जिससे रिश्ता मजबूती से जुड़ेगा.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: रुपहला
- उपाय: क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखने के लिए प्रतिदिन सुबह 'ॐ शांति शांति शांति:' का 11 बार जाप करें. साथ ही, किसी गरीब व्यक्ति को पीले वस्त्र या दूध का दान करें.
धनु
- पारिवारिक जीवन: परिवार का वातावरण आज बेहद हर्षित और शांतिपूर्ण रहेगा. परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्यार और सद्भावना बनी रहेगी. घर पर किसी शुभ समाचार या छोटे समारोह के आयोजन से खुशियों का माहौल बना रहेगा. आपका परिवार आपकी प्रगति से बहुत खुश है.
- व्यापार और नौकरी: कर्मक्षेत्र में आज आपको शानदार सफलता मिलेगी. नौकरी पेशा लोगों को उनकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है, जैसे प्रमोशन या सराहना. व्यापारियों के लिए भी दिन उत्तम है, लंबे समय से अटकी हुई कोई डील फाइनल हो सकती है. दोनों क्षेत्रों में उन्नति के अवसर बन रहे हैं.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन अनुकूल है, उनका मन पढ़ाई में लगेगा. वहीं, आज आपको धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भाग लेने का मन करेगा. इन क्षेत्रों में रुचि बढ़ेगी. किसी अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति की सलाह पर ध्यान दें, क्योंकि उनका मार्गदर्शन आपके करियर को नई दिशा देने में बेहद लाभदायक सिद्ध होगा.
- स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य आज बेहद अच्छा रहेगा. शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आप फिट महसूस करेंगे. ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा, जिससे आप अपने सारे काम बेहद जोश के साथ पूरे कर पाएंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ के बेहद अच्छे संकेत हैं. आज आपकी आय में वृद्धि होगी. फंसे हुए पैसे वापस आ सकते हैं या कोई नया स्रोत जुड़ सकता है, जिससे आर्थिक तंगी दूर होगी और बचत भी बढ़ेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए दिन बहुत अच्छा है. आपके और आपके पार्टनर के बीच का विश्वास और गहराएगा. रिश्ते में मधुरता आएगी और आप एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: पिंक
- उपाय: सुबह उठकर किसी भगवान की विधिवत पूजा करें और घी का दीपक जलाएं. किसी बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्ति का आशीर्वाद जरूर लें, इससे आपकी सफलता में और भी चार चांद लग जाएंगे.
मकर
- पारिवारिक जीवन: इस समय आपके पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. घर का वातावरण अत्यंत सकारात्मक रहेगा. आपके जीवनसाथी का पूरा सहयोग हर कदम पर मिलेगा. उनके साथ आपके संबंधों में और गहराई आएगी. परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में यह समय लाभदायक रहने वाला है. आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में पूरी सफलता प्राप्त करेंगे. आपकी मेहनत और अनुशासन की सराहना की जाएगी. वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. व्यापार में नई योजनाओं से लाभ मिलने की प्रबल संभावना है.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह समय कठिन परिश्रम का रहेगा. पढ़ाई में आपकी रुचि बढ़ेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अच्छे परिणाम मिलेंगे. करियर के मामले में आपके लक्ष्य स्पष्ट हैं और आपकी लगन आपको आगे बढ़ाएगी.
- स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. कोई बड़ी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी. फिर भी अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें. संतुलित आहार लें और योग या हल्की व्यायाम को अपनी रूटीन में शामिल करें, ताकि ऊर्जा और उत्साह बना रहे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नौकरी या व्यापार से आय के नए स्रोत खुलेंगे. पिछले समय में किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है. धन लगाने की सोच रहे लोगों के लिए यह समय उत्तम है.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए समय अच्छा है. रिश्ते में प्यार और विश्वास गहराएगा. अगर आप किसी को अपने दिल की बात बताने का मन बना रहे हैं, तो संकोच न करें. पार्टनर के साथ कहीं घूमने से नजदीकियां बढ़ेंगी.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: पीला
- उपाय: काम की शुरुआत में अपने कार्यस्थल पर थोड़ा सा जल छिड़ककर प्रवेश करें. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे.
कुंभ
- पारिवारिक जीवन: इस समय आपके पारिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा. घर के सदस्यों के बीच तालमेल और प्रेम बढ़ेगा. पहले की कोई अनसुलझी बात या विवाद भी सुलझ सकता है. किसी शुभ समाचार के मिलने से पूरे परिवार में खुशी का ठहरावा छा जाएगा.
- व्यापार और नौकरी: करियर के क्षेत्र में यह समय बेहद शानदार है. नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए ग्रहों का समय पूरी तरह अनुकूल है. कार्यक्षेत्र में आपकी छुपी हुई प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता सामने आएगी, जो आपके वरिष्ठ अधिकारियों को गहराई से प्रभावित करेगी.
- करियर और शिक्षा: जो छात्र उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय सफलता दिलाने वाला साबित होगा. आपकी मेहनत और एकाग्रता रंग लाएगी और विद्यार्थियों को नई उपलब्धियां मिल सकती हैं. शिक्षा के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल होगा, जो भविष्य के करियर को एक नई दिशा देगा.
- स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य इस दौरान बेहद अच्छा रहेगा. शारीरिक और मानसिक दृढ़ता आपके अंदर बनी रहेगी. यदि आप नियमित व्यायाम या योग कर रहे हैं, तो उसका शानदार परिणाम दिखेगा. संतुलित आहार लें, ताकि यह ऊर्जा और उत्साह बना रहे.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार और नौकरी में आ रहे लाभ के कारण आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा. पुराने अटके हुए बकाए वापस आ सकते हैं और बचत भी बढ़ेगी. आप अपनी संपत्ति में वृद्धि कर सकते हैं. आर्थिक तंगी से पूरी तरह से छुटकारा मिलेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहेगा. आपके और आपके पार्टनर के बीच का रिश्ता और भी मजबूत होगा. आपसी समझ बढ़ेगी और एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. विवाहित जीवन में भी प्रेम और स्नेह बना रहेगा.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: ग्रे
- उपाय: प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान को पीले फूल अर्पित करें और तुलसी के पौधे को जल अवश्य दें. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और आपके सभी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.
मीन
- पारिवारिक जीवन: परिवार का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा. घर का वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. आज आप धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में अपना अधिकाधिक समय व्यतीत करेंगे, जिससे घर में सकारात्मता बनी रहेगी. परिवारजनों के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाने का योग भी बन रहा है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आपकी की गई मेहनत रंग लाएगी और अच्छे परिणाम मिलेंगे. किसी पुराने प्रयास का शुभ फल आज प्राप्त हो सकता है. भगवान शिव और शनि देव की अनुकंपा से कार्यस्थल पर रुके हुए या अटके हुए कार्य पूरे होने की प्रबल संभावना है, जिससे आपको बड़ी राहत मिलेगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह दिन बेहद अनुकूल है. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. करियर के लिए किए जा रहे प्रयासों, विशेषकर इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी. आपकी फोकसिंग पावर बहुत अच्छी रहेगी.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य बेहद अच्छा रहेगा. शारीरिक थकान दूर रहेगी. सबसे अहम बात यह है कि आपकी मानसिक शांति पूरी तरह से बनी रहेगी. योग और ध्यान करने से आपको और भी लाभ मिलेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन लाभदायक रहने वाला है. आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. अटकी हुई राशि वापस आने के योग बन रहे हैं, जिससे आर्थिक बोझ कम होगा और आप नए निवेश की योजना बना सकते हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आपके और आपके पार्टनर के बीच विश्वास और निकटता में वृद्धि होगी. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और आप एक-दूसरे के साथ अधिक समय व्यतीत करके अपने बंधन को मजबूत बनाएंगे.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: आसमानी नीला
- उपाय: सुबह उठकर भगवान शिव और शनि देव की धूप-दीप जलाएं. शनि देव को सरसों का तेल और काले तिल अर्पित करें. "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें, इससे रुके हुए कार्य जल्द पूर्ण होंगे.
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