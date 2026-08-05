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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकांवड़ यात्रा से लौटते ही शारीरिक संबंध बनाना सही या गलत? जानें शास्त्रों का नियम और बड़ा कारण

कांवड़ यात्रा से लौटते ही शारीरिक संबंध बनाना सही या गलत? जानें शास्त्रों का नियम और बड़ा कारण

कांवड़ यात्रा (Kanwar Yatra) से लौटने के बाद शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं? जानें ब्रह्मचर्य, संकल्प की समाप्ति, धार्मिक मान्यताओं और शरीर की रिकवरी से जुड़े जरूरी नियम.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 05 Aug 2026 06:15 PM (IST)
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कांवड़ यात्रा सिर्फ एक पैदल यात्रा नहीं है, बल्कि यह बेहद कठिन और कठोर साधना मानी जाती है. सावन के पवित्र महीने में लाखों श्रद्धालु हरिद्वार, नीलकंठ या अन्य पवित्र धामों से पवित्र गंगाजल लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हुए भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं. 

इस दौरान श्रद्धालु बेहद कड़े नियमों का पालन करते हैं, जिनमें से ब्रह्मचर्य सबसे प्रमुख नियम माना जाता है. लेकिन अक्सर शिवभक्तों के मन में यह सवाल उठता है कि मंदिर में गंगाजल चढ़ाने और घर वापस लौटने के बाद क्या ब्रह्मचर्य के नियम तुरंत खत्म हो जाते हैं? 

या फिर कांवड़ यात्रा से लौटने के बाद भी कुछ समय तक शारीरिक संबंध बनाने से परहेज करना चाहिए? आइए जानते हैं कि इस विषय पर धार्मिक मान्यताएं, पौराणिक प्रमाण और इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण क्या कहते हैं.

यह भी पढ़ें- Kanwar Yatra 2026: क्या कांवड़ के बाद तुरंत सामान्य जीवन जी सकते हैं?

धार्मिक मान्यता और समय सीमा

कांवड़ यात्रा पूरी करने के तुरंत बाद गृहस्थ जीवन के नियमों में लौटना धार्मिक दृष्टि से सही नहीं माना जाता. धार्मिक मान्यताओं और अनुभवी पंडितों के अनुसार, कांवड़ यात्रा से लौटने के बाद कम से कम तीन से सात दिनों तक शारीरिक संबंध बनाने से पूरी तरह परहेज करना चाहिए. 

कई शास्त्रों में किसी भी महाअनुष्ठान के बाद तीन दिन का संयम काल निर्धारित किया गया है. माना जाता है कि जलाभिषेक के बाद भी आपकी यात्रा का संकल्प काल पूरी तरह समाप्त नहीं होता. 

जब तक आप अपने घर में कांवड़ का उद्यापन, सत्यनारायण कथा, स्थानीय मंदिर में धन्यवाद पूजा या सात्विक भोजन का दान नहीं कर लेते, तब तक आपकी साधना पूरी तरह संपन्न नहीं मानी जाती. इसलिए घर पहुंचते ही तुरंत सांसारिक और शारीरिक सुखों में लीन होने से यात्रा का पुण्य फल कम या नष्ट हो जाता है.

पौराणिक प्रमाण और शास्त्र क्या कहते हैं?

शास्त्रों में किसी भी धार्मिक व्रत या साधना के समापन को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. शिवपुराण और स्कंदपुराण के अनुसार, जब कोई भक्त कठिन संकल्प लेकर ईश्वर की साधना करता है, तो उसका शरीर एक मंदिर के समान पवित्र हो जाता है. 

कांवड़ यात्रा के दौरान बोले जाने वाले मंत्र और सात्विक वातावरण के कारण व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है. पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जब भी कोई अनुष्ठान समाप्त होता है, तो उसका 'सूतकी' या 'संधि काल' होता है. 

इस संधि काल के दौरान शरीर और मन को धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लाया जाता है. यदि कोई व्यक्ति साधना पूरी होते ही तुरंत कामवासना या शारीरिक सुख में लिप्त हो जाता है, तो इसे साधना का अनादर माना गया है. शास्त्रों के अनुसार, व्रत और यात्रा का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति यात्रा के बाद भी कुछ दिनों तक मन, वचन और कर्म से शुद्धता बनाए रखे.

आध्यात्मिक और ऊर्जा चक्र से जुड़ा कारण

कांवड़ यात्रा के दौरान लगातार पैदल चलने, 'बम-बम भोले' के निरंतर जाप और सात्विक दिनचर्या के कारण शरीर का सुरक्षा चक्र और ऊर्जा स्तर बहुत ऊँचा हो जाता है. अध्यात्म की भाषा में इसे औरा या सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कहा जाता है. शारीरिक संबंध बनाने की प्रक्रिया में शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा का अत्यधिक व्यय होता है. 

यदि आप कांवड़ यात्रा से लौटकर तुरंत शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो आपकी वह आध्यात्मिक ऊर्जा जो आपने इतने दिनों की कठिन तपस्या से संचित की थी, वह अचानक से क्षीण हो जाती है. शरीर की ऊर्जा को संतुलित रखने और उस आध्यात्मिक प्रभाव को अपने भीतर बनाए रखने के लिए कम से कम तीन दिन का समय बेहद जरूरी माना गया है.

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वैज्ञानिक और शारीरिक कारण

अगर इस विषय को धार्मिक दृष्टिकोण से हटाकर पूरी तरह व्यावहारिक और वैज्ञानिक नजरिए से देखें, तो भी कांवड़ यात्रा से लौटने के तुरंत बाद शारीरिक संबंध बनाना सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है. 

कांवड़ यात्रा के दौरान एक भक्त शरीर को अत्यधिक शारीरिक कष्ट देता है. सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के कारण पैर की मांसपेशियों, रीढ़ की हड्डी और हृदय पर काफी दबाव रहता है. 

शरीर में पानी की कमी और शारीरिक थकान चरम पर होती है. ऐसे में यात्रा से लौटते ही शारीरिक संबंध बनाने से शरीर पर अतिरिक्त शारीरिक दबाव पड़ता है, जिससे अत्यधिक कमजोरी, मांसपेशियों में खिंचाव या ऐंठन की समस्या हो सकती है. 

चिकित्सा विज्ञान भी अत्यधिक थकान के बाद शरीर को कम से कम 48 से 72 घंटे का पूर्ण विश्राम देने की सलाह देता है ताकि मांसपेशियां फिर से रिकवर हो सकें.

यात्रा के बाद का संयम क्यों है जरूरी

कांवड़ यात्रा का मुख्य उद्देश्य केवल जल चढ़ाना नहीं, बल्कि अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है. अगर यात्रा खत्म होते ही व्यक्ति अपने संयम को खो देता है, तो यात्रा का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है. 

घर लौटने के बाद के कुछ दिन शरीर को रिकवर करने, मानसिक शांति बनाए रखने और भगवान शिव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए होने चाहिए. 

इसलिए कांवड़ियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से लौटने के बाद कम से कम तीन दिनों तक सात्विक आहार लें, अपने विचारों को शुद्ध रखें, पर्याप्त आराम करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें. इसके बाद ही सामान्य गृहस्थ जीवन की गतिविधियों में वापस लौटें.

FAQ 

क्या कांवड़ यात्रा से लौटते ही शारीरिक संबंध बना सकते हैं?
किसी सार्वभौमिक शास्त्रीय स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है. श्रद्धालु अपने संकल्प, पारिवारिक परंपरा और गुरु या पुरोहित के निर्देश के अनुसार निर्णय ले सकते हैं. अत्यधिक थकान या डिहाइड्रेशन होने पर पहले आराम करना बेहतर है.

कांवड़ यात्रा में ब्रह्मचर्य कब तक रखना चाहिए?
आमतौर पर यात्रा का संकल्प और जलाभिषेक पूरा होने तक ब्रह्मचर्य रखा जाता है. इसके बाद की अवधि अलग-अलग परंपराओं में भिन्न हो सकती है.

क्या तीन या सात दिन संयम रखना अनिवार्य है?
तीन या सात दिन की अवधि को सार्वभौमिक शास्त्रीय आदेश नहीं कहा जा सकता. यह स्थानीय मान्यता या गुरु-परंपरा हो सकती है.

कांवड़ यात्रा से लौटने के बाद क्या करना चाहिए?
जलाभिषेक और संकल्प का विधिवत समापन करें, पर्याप्त पानी पिएं, सात्विक भोजन लें, नींद पूरी करें और शरीर को आराम दें.

यात्रा के बाद डॉक्टर से कब संपर्क करें?
चक्कर, बेहोशी, तेज कमजोरी, उलझन, लगातार उल्टी, बहुत कम पेशाब, सीने में दर्द या सांस लेने में कठिनाई होने पर चिकित्सा सहायता लें.

यह भी पढ़ें- Kanwar Yatra 2026: सावन में वायरल हुईं कांवड यात्रा की 2 वीडियो, हर कोई कर रहा चर्चा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 05 Aug 2026 06:15 PM (IST)
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