हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोRashifal 29 January 2026: मेष से कर्क वाले दोपहर 1:55 के बाद 'ताला' मार दें अपनी ज़ुबान और जेब पर, एकादशी पर भारी पड़ सकती है ये चूक!

Rashifal 29 January 2026: मेष से कर्क वाले दोपहर 1:55 के बाद 'ताला' मार दें अपनी ज़ुबान और जेब पर, एकादशी पर भारी पड़ सकती है ये चूक!

Aaj Ka Rashifal : 29 जनवरी 2026 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 29 Jan 2026 07:13 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Rashifal: 29 जनवरी 2026 का दिन पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का है, जो दोपहर 13:57:46 तक प्रभावी रहेगी. इसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. जया एकादशी का दिन स्वभाव से संयम, अनुशासन और आत्मनियंत्रण का प्रतीक माना जाता है. इसलिए आज का दिन भावनाओं से अधिक विवेक और सोच से संचालित रहेगा.

चंद्रमा दिन के पहले भाग में वृषभ राशि में 18:32:05 तक स्थित रहेगा, जिससे स्थिरता, सुरक्षा और व्यवहारिक दृष्टिकोण मजबूत रहेगा. शाम के बाद चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे मानसिक सक्रियता, संवाद और विचारों की गति तेज होगी. यही कारण है कि दिन के उत्तरार्ध में बेचैनी, प्रश्न और योजनाएं अधिक बन सकती हैं.

नक्षत्र की बात करें तो सुबह रोहिणी नक्षत्र 07:32:48 तक प्रभावी रहेगा, जो सुख, स्थिरता और भरोसे का संकेत देता है. इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र आरंभ होगा, जो खोज, जिज्ञासा और परिवर्तन की प्रवृत्ति लाता है. योग पुष्प है, जो रात 20:27:24 तक रहेगा और सहयोग, सौम्यता व सकारात्मक परिणामों में सहायता करता है.

आज अभिजीत मुहूर्त 12:12:52 से 12:55:58 तक उपलब्ध है, जो दिन का सबसे संतुलित और शुभ समय माना जाएगा. वहीं अशुभ समय इस प्रकार रहेगा.

  1. यमघंट. 07:54:20 से 08:37:25
  2. गुलिक काल. 09:52:50 से 11:13:37
  3. राहु काल. 13:55:13 से 15:16:00

इन अवधियों में नई शुरुआत, निवेश या विवाद से बचना उचित रहेगा. इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आइए जानते है आज का राशिफल.

मेष राशिफल, 29 जनवरी 2026

मेष राशि के लिए आज का दिन धैर्य, आत्मसंयम और व्यवहारिक सोच की मांग करता है. चंद्रमा दिन के पहले भाग में वृषभ राशि में होने से आज आपका ध्यान धन, परिवार और स्थिरता से जुड़े विषयों पर अधिक रहेगा. आप स्वभाव से तेज निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन आज परिस्थितियां आपको ठहरकर सोचने की सीख देंगी.

सुबह रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपको मानसिक स्थिरता देगा. इस समय आप किसी पुराने निर्णय को सही ठहराने या उसे सुधारने का प्रयास कर सकते हैं. दोपहर के बाद मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव से बेचैनी और जल्दी परिणाम पाने की इच्छा बढ़ सकती है. यही वह समय है जब आपको खुद पर नियंत्रण रखना होगा.

13:55 से 15:16 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान किसी भी तरह का आर्थिक जोखिम, बहस या भावनात्मक निर्णय नुकसानदेह हो सकता है. हालांकि अभिजीत मुहूर्त (12:12–12:55) आपको मानसिक स्पष्टता देगा और यदि कोई जरूरी बातचीत या योजना बनानी हो तो यही समय उपयुक्त रहेगा.

करियर के क्षेत्र में आज काम की गति धीमी लग सकती है, लेकिन यह ठहराव अस्थायी है. जल्दबाज़ी करने के बजाय योजना पर टिके रहना भविष्य में लाभ देगा. आर्थिक रूप से खर्च पर नियंत्रण जरूरी रहेगा. भावनात्मक रिश्तों में आज व्यवहारिक संवाद ही स्थिति संभालेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से थकान और सिर दर्द संभव है.

Career. स्थिरता बनाए रखें, जल्द परिणाम न मांगें.
Finance. खर्च नियंत्रित रखें.
Love. व्यवहारिक संवाद जरूरी.
Health. थकान, सिर दर्द.
Lucky Color. लाल
Lucky Number. 9

वृषभ राशिफल, 29 जनवरी 2026

वृषभ राशि के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और आंतरिक संतुलन को मजबूत करने वाला है. चंद्रमा दिन के पहले हिस्से में आपकी ही राशि में स्थित रहेगा, जिससे भावनात्मक सुरक्षा और आत्मविश्वास बढ़ेगा. आप अपने निर्णयों को लेकर अधिक निश्चिंत रहेंगे और दूसरों पर भी आपका प्रभाव दिखाई देगा.

सुबह रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपको सुख, स्थिरता और संतोष का अनुभव कराएगा. यह समय परिवार, धन और आराम से जुड़े विषयों के लिए अनुकूल है. दोपहर के बाद मृगशिरा नक्षत्र सक्रिय होगा, जिससे आप किसी नए विचार, योजना या बदलाव के बारे में सोच सकते हैं. हालांकि तुरंत निर्णय लेना उचित नहीं रहेगा.

राहु काल 13:55 से 15:16 के दौरान निवेश, उधार या किसी बड़े वादे से बचना जरूरी है. अभिजीत मुहूर्त में किया गया कार्य लाभ और स्पष्टता दे सकता है, विशेषकर करियर या पारिवारिक मामलों में.

कामकाज में आज आपको पहचान और प्रशंसा मिल सकती है, लेकिन अहंकार से बचना जरूरी रहेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, पर अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है. प्रेम संबंधों में अपनापन और भरोसा बढ़ेगा. स्वास्थ्य में गले या थकान से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

Career. पहचान और प्रशंसा संभव.
Finance. आय स्थिर, खर्च संयमित रखें.
Love. भरोसा और अपनापन बढ़ेगा.
Health. गला, थकान.
Lucky Color. सफेद
Lucky Number. 6

मिथुन राशिफल, 29 जनवरी 2026

मिथुन राशि के लिए आज का दिन मानसिक सक्रियता और विचारों की अधिकता लेकर आएगा. चंद्रमा शाम के बाद आपकी राशि में प्रवेश करेगा, जिससे संवाद, योजनाएं और संपर्क अचानक बढ़ेंगे. दिन के पहले भाग में आप अपेक्षाकृत शांत रहेंगे, लेकिन दोपहर के बाद बेचैनी और प्रश्न बढ़ सकते हैं.

मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव आपको नई जानकारी, बातचीत और बदलाव की ओर आकर्षित करेगा. आप कई विकल्पों के बारे में सोचेंगे, लेकिन निर्णय लेने में असमंजस बना रह सकता है. यही कारण है कि आज जल्दबाज़ी से बचना जरूरी होगा.

राहु काल (13:55–15:16) के दौरान कोई वादा, अनुबंध या आर्थिक फैसला न लें. अभिजीत मुहूर्त का उपयोग किसी जरूरी बातचीत, मीटिंग या योजना के लिए किया जा सकता है.

करियर में आज मीटिंग, संवाद और योजना से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन फोकस बनाए रखना चुनौती हो सकता है. आर्थिक रूप से खर्च बढ़ सकता है, विशेषकर यात्रा या संचार से जुड़े मामलों में. रिश्तों में बातचीत से स्पष्टता आएगी. स्वास्थ्य में नींद की कमी और मानसिक थकान संभव है.

Career. संवाद और योजना में सफलता.
Finance. खर्च बढ़ सकता है.
Love. बातचीत से समाधान.
Health. नींद की कमी.
Lucky Color. हरा
Lucky Number. 5

कर्क राशिफल, 29 जनवरी 2026

कर्क राशि के लिए आज का दिन सहयोग, लाभ और भावनात्मक सुरक्षा का संकेत देता है. चंद्रमा वृषभ राशि में होने से मित्रों, परिवार और सामाजिक संपर्कों से सहारा मिलेगा. आप भावनात्मक रूप से अधिक सुरक्षित और समर्थ महसूस करेंगे.

सुबह रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपको स्थिरता और भरोसा देगा. दोपहर के बाद मृगशिरा नक्षत्र सक्रिय होगा, जिससे किसी नए अवसर, सूचना या प्रस्ताव की संभावना बन सकती है. हालांकि भावनाओं में बहकर निर्णय लेना उचित नहीं रहेगा.

राहु काल 13:55 से 15:16 के दौरान किसी मित्र या परिचित के कहने पर जोखिम न लें. अभिजीत मुहूर्त दिन का सबसे संतुलित समय रहेगा, जब लिया गया निर्णय लाभ दे सकता है.

करियर में टीमवर्क और सहयोग से प्रगति होगी. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हालांकि थकान महसूस हो सकती है.

Career. सहयोग से लाभ.
Finance. आय में सुधार के संकेत.
Love. भावनात्मक जुड़ाव.
Health. सामान्य, हल्की थकान.
Lucky Color. दूधिया सफेद
Lucky Number. 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Read
Published at : 29 Jan 2026 05:22 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
दिल्ली NCR
Delhi Weather: बादल और बारिश से ठिठुरी दिल्ली, 1 फरवरी के लिए अलर्ट जारी, जानें अब कब होंगे धूप के दर्शन
बादल और बारिश से ठिठुरी दिल्ली, 1 फरवरी के लिए अलर्ट जारी, जानें अब कब होंगे धूप के दर्शन
विश्व
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
क्रिकेट
IND vs NZ Highlights: फ्लॉप हुए भारत के स्टार बल्लेबाज, शिवम दुबे की विस्फोटक पारी बेकार; 50 रनों से हारा भारत
फ्लॉप हुए भारत के स्टार बल्लेबाज, शिवम दुबे की विस्फोटक पारी बेकार; 50 रनों से हारा भारत
Advertisement

वीडियोज

Crime News : विमान पायलट का वो आखिरी सिग्नल | Sansani
Bihar News: रात के अंधेरे में दर्दनाक हादसा, साइकिल सवार की मौत | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: क्या मौसम की वजह से लैंडिंग में दिक्कत हुई ? | Ajit Pawar Death | ABP
Bharat Ki Baat: अजित पवार के प्लेन हादसे के दौरान क्या हुआ? |Ajit Pawan Death | Baramati Palne Crash
Sandeep Chaudhary: अजित के जाने के बाद महायुति में बढ़ेगी खीचतान? सबसे बड़ा विश्लेषण! | Ajit Pawar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
दिल्ली NCR
Delhi Weather: बादल और बारिश से ठिठुरी दिल्ली, 1 फरवरी के लिए अलर्ट जारी, जानें अब कब होंगे धूप के दर्शन
बादल और बारिश से ठिठुरी दिल्ली, 1 फरवरी के लिए अलर्ट जारी, जानें अब कब होंगे धूप के दर्शन
विश्व
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
क्रिकेट
IND vs NZ Highlights: फ्लॉप हुए भारत के स्टार बल्लेबाज, शिवम दुबे की विस्फोटक पारी बेकार; 50 रनों से हारा भारत
फ्लॉप हुए भारत के स्टार बल्लेबाज, शिवम दुबे की विस्फोटक पारी बेकार; 50 रनों से हारा भारत
बॉलीवुड
क्या बॉर्डर 2 के गाने 'संदेसे आते हैं' के लिए अरिजीत सिंह को किया गया फोर्स? प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने बताई सच्चाई
क्या बॉर्डर 2 के गाने 'संदेसे आते हैं' के लिए अरिजीत सिंह को किया गया फोर्स? प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने बताई सच्चाई
जनरल नॉलेज
किस कार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है सोना? नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
किस कार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है सोना? नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
ट्रेंडिंग
ऐसे कैसे बनेगी बॉडी? जिम में पहले दिन लड़के ने की गजब की एक्सरसाइज, वीडियो वायरल
ऐसे कैसे बनेगी बॉडी? जिम में पहले दिन लड़के ने की गजब की एक्सरसाइज, वीडियो वायरल
फूड
दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन, ठंड से बचने के लिए पिएं ये 5 देसी सूप
दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन, ठंड से बचने के लिए पिएं ये 5 देसी सूप
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget