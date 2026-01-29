Aaj Ka Rashifal: 29 जनवरी 2026 का दिन पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का है, जो दोपहर 13:57:46 तक प्रभावी रहेगी. इसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. जया एकादशी का दिन स्वभाव से संयम, अनुशासन और आत्मनियंत्रण का प्रतीक माना जाता है. इसलिए आज का दिन भावनाओं से अधिक विवेक और सोच से संचालित रहेगा.

चंद्रमा दिन के पहले भाग में वृषभ राशि में 18:32:05 तक स्थित रहेगा, जिससे स्थिरता, सुरक्षा और व्यवहारिक दृष्टिकोण मजबूत रहेगा. शाम के बाद चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे मानसिक सक्रियता, संवाद और विचारों की गति तेज होगी. यही कारण है कि दिन के उत्तरार्ध में बेचैनी, प्रश्न और योजनाएं अधिक बन सकती हैं.

नक्षत्र की बात करें तो सुबह रोहिणी नक्षत्र 07:32:48 तक प्रभावी रहेगा, जो सुख, स्थिरता और भरोसे का संकेत देता है. इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र आरंभ होगा, जो खोज, जिज्ञासा और परिवर्तन की प्रवृत्ति लाता है. योग पुष्प है, जो रात 20:27:24 तक रहेगा और सहयोग, सौम्यता व सकारात्मक परिणामों में सहायता करता है.

आज अभिजीत मुहूर्त 12:12:52 से 12:55:58 तक उपलब्ध है, जो दिन का सबसे संतुलित और शुभ समय माना जाएगा. वहीं अशुभ समय इस प्रकार रहेगा.

यमघंट. 07:54:20 से 08:37:25 गुलिक काल. 09:52:50 से 11:13:37 राहु काल. 13:55:13 से 15:16:00

इन अवधियों में नई शुरुआत, निवेश या विवाद से बचना उचित रहेगा. इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आइए जानते है आज का राशिफल.

मेष राशिफल, 29 जनवरी 2026

मेष राशि के लिए आज का दिन धैर्य, आत्मसंयम और व्यवहारिक सोच की मांग करता है. चंद्रमा दिन के पहले भाग में वृषभ राशि में होने से आज आपका ध्यान धन, परिवार और स्थिरता से जुड़े विषयों पर अधिक रहेगा. आप स्वभाव से तेज निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन आज परिस्थितियां आपको ठहरकर सोचने की सीख देंगी.

सुबह रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपको मानसिक स्थिरता देगा. इस समय आप किसी पुराने निर्णय को सही ठहराने या उसे सुधारने का प्रयास कर सकते हैं. दोपहर के बाद मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव से बेचैनी और जल्दी परिणाम पाने की इच्छा बढ़ सकती है. यही वह समय है जब आपको खुद पर नियंत्रण रखना होगा.

13:55 से 15:16 तक राहु काल रहेगा. इस दौरान किसी भी तरह का आर्थिक जोखिम, बहस या भावनात्मक निर्णय नुकसानदेह हो सकता है. हालांकि अभिजीत मुहूर्त (12:12–12:55) आपको मानसिक स्पष्टता देगा और यदि कोई जरूरी बातचीत या योजना बनानी हो तो यही समय उपयुक्त रहेगा.

करियर के क्षेत्र में आज काम की गति धीमी लग सकती है, लेकिन यह ठहराव अस्थायी है. जल्दबाज़ी करने के बजाय योजना पर टिके रहना भविष्य में लाभ देगा. आर्थिक रूप से खर्च पर नियंत्रण जरूरी रहेगा. भावनात्मक रिश्तों में आज व्यवहारिक संवाद ही स्थिति संभालेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से थकान और सिर दर्द संभव है.

Career. स्थिरता बनाए रखें, जल्द परिणाम न मांगें.

Finance. खर्च नियंत्रित रखें.

Love. व्यवहारिक संवाद जरूरी.

Health. थकान, सिर दर्द.

Lucky Color. लाल

Lucky Number. 9

वृषभ राशिफल, 29 जनवरी 2026

वृषभ राशि के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और आंतरिक संतुलन को मजबूत करने वाला है. चंद्रमा दिन के पहले हिस्से में आपकी ही राशि में स्थित रहेगा, जिससे भावनात्मक सुरक्षा और आत्मविश्वास बढ़ेगा. आप अपने निर्णयों को लेकर अधिक निश्चिंत रहेंगे और दूसरों पर भी आपका प्रभाव दिखाई देगा.

सुबह रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपको सुख, स्थिरता और संतोष का अनुभव कराएगा. यह समय परिवार, धन और आराम से जुड़े विषयों के लिए अनुकूल है. दोपहर के बाद मृगशिरा नक्षत्र सक्रिय होगा, जिससे आप किसी नए विचार, योजना या बदलाव के बारे में सोच सकते हैं. हालांकि तुरंत निर्णय लेना उचित नहीं रहेगा.

राहु काल 13:55 से 15:16 के दौरान निवेश, उधार या किसी बड़े वादे से बचना जरूरी है. अभिजीत मुहूर्त में किया गया कार्य लाभ और स्पष्टता दे सकता है, विशेषकर करियर या पारिवारिक मामलों में.

कामकाज में आज आपको पहचान और प्रशंसा मिल सकती है, लेकिन अहंकार से बचना जरूरी रहेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, पर अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है. प्रेम संबंधों में अपनापन और भरोसा बढ़ेगा. स्वास्थ्य में गले या थकान से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

Career. पहचान और प्रशंसा संभव.

Finance. आय स्थिर, खर्च संयमित रखें.

Love. भरोसा और अपनापन बढ़ेगा.

Health. गला, थकान.

Lucky Color. सफेद

Lucky Number. 6

मिथुन राशिफल, 29 जनवरी 2026

मिथुन राशि के लिए आज का दिन मानसिक सक्रियता और विचारों की अधिकता लेकर आएगा. चंद्रमा शाम के बाद आपकी राशि में प्रवेश करेगा, जिससे संवाद, योजनाएं और संपर्क अचानक बढ़ेंगे. दिन के पहले भाग में आप अपेक्षाकृत शांत रहेंगे, लेकिन दोपहर के बाद बेचैनी और प्रश्न बढ़ सकते हैं.

मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव आपको नई जानकारी, बातचीत और बदलाव की ओर आकर्षित करेगा. आप कई विकल्पों के बारे में सोचेंगे, लेकिन निर्णय लेने में असमंजस बना रह सकता है. यही कारण है कि आज जल्दबाज़ी से बचना जरूरी होगा.

राहु काल (13:55–15:16) के दौरान कोई वादा, अनुबंध या आर्थिक फैसला न लें. अभिजीत मुहूर्त का उपयोग किसी जरूरी बातचीत, मीटिंग या योजना के लिए किया जा सकता है.

करियर में आज मीटिंग, संवाद और योजना से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन फोकस बनाए रखना चुनौती हो सकता है. आर्थिक रूप से खर्च बढ़ सकता है, विशेषकर यात्रा या संचार से जुड़े मामलों में. रिश्तों में बातचीत से स्पष्टता आएगी. स्वास्थ्य में नींद की कमी और मानसिक थकान संभव है.

Career. संवाद और योजना में सफलता.

Finance. खर्च बढ़ सकता है.

Love. बातचीत से समाधान.

Health. नींद की कमी.

Lucky Color. हरा

Lucky Number. 5

कर्क राशिफल, 29 जनवरी 2026

कर्क राशि के लिए आज का दिन सहयोग, लाभ और भावनात्मक सुरक्षा का संकेत देता है. चंद्रमा वृषभ राशि में होने से मित्रों, परिवार और सामाजिक संपर्कों से सहारा मिलेगा. आप भावनात्मक रूप से अधिक सुरक्षित और समर्थ महसूस करेंगे.

सुबह रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आपको स्थिरता और भरोसा देगा. दोपहर के बाद मृगशिरा नक्षत्र सक्रिय होगा, जिससे किसी नए अवसर, सूचना या प्रस्ताव की संभावना बन सकती है. हालांकि भावनाओं में बहकर निर्णय लेना उचित नहीं रहेगा.

राहु काल 13:55 से 15:16 के दौरान किसी मित्र या परिचित के कहने पर जोखिम न लें. अभिजीत मुहूर्त दिन का सबसे संतुलित समय रहेगा, जब लिया गया निर्णय लाभ दे सकता है.

करियर में टीमवर्क और सहयोग से प्रगति होगी. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हालांकि थकान महसूस हो सकती है.

Career. सहयोग से लाभ.

Finance. आय में सुधार के संकेत.

Love. भावनात्मक जुड़ाव.

Health. सामान्य, हल्की थकान.

Lucky Color. दूधिया सफेद

Lucky Number. 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.