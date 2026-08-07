मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP प्रदर्शन पर दावा करने वाले अमृतसर पुलिस कमिश्नर हटाए गए, BJP बोली- 'टाइमिंग तो...'

CJP प्रदर्शन पर दावा करने वाले अमृतसर पुलिस कमिश्नर हटाए गए, BJP बोली- 'टाइमिंग तो...'

GPS Bhullar: पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अमृतसर CP गुरप्रीत सिंह भुल्लर के तबादले पर पंजाब सरकार की आलोचना की. उन्होंने इसे अमृतसर पुलिस की तरफ से पकड़े गए आतंकवादी गिरोह से जोड़ा है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 07 Aug 2026 11:01 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आतंकियों को दिल्ली में पेट्रोल बम बनाने लोकल मदद मिली.

पंजाब के अमृतसर में शुक्रवार (7 अगस्त, 2026) को पुलिस महकमे के भीतर बड़ा बदलाव किया गया. पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर को उनके पद से हटा दिया और उनकी जगह हरमनबीर सिंह गिल को नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है.

हरमनबीर सिंह गिल ने हाल ही में अमृतसर के बॉर्डर रेंज के उप महानिरीक्षक (DIG) के तौर पर कार्यभार संभाला था, जिन्हें अब अमृतसर के पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त चार्ज भी दे दिया गया है. वहीं, दूसरी तरफ पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने के बाद गुरप्रीत सिंह भुल्लर को फिलहाल कोई नई पोस्टिंग नहीं दी गई है और उन्हें अगले आदेश आने तक राज्य के डीजीपी ऑफिस में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है.

हालांकि, पंजाब पुलिस में अचानक हुए इस फेरबदल के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन इस कार्रवाई को पूर्व अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के उन दावों से जोड़ा जा रहा है, जो उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में हाल ही में खत्म हुए छात्र आंदोलन को लेकर दिए थे.

गुरप्रीत सिंह भुल्लर के तबादले की टाइमिंग पर BJP ने उठाया सवाल

वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने भी पंजाब सरकार की इस कार्रवाई की आलोचना की है. उन्होंने अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के तबादले को हाल ही में अमृतसर पुलिस की तरफ से पकड़े गए आतंकवादी गिरोह से जोड़ा है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने एक आतंकवादी गिरोह पकड़ा है, जिसके सदस्य पेट्रोल बॉम्ब बनाते और फेंकते हैं. अमृतसर पुलिस ने कहा था कि इस गिरोह की दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों के धरने में भी पेट्रोल बॉम्ब से हमला करने की योजना थी. 

उन्होंने एक X पोस्ट में कहा, ‘गुरप्रीत भुल्लर के ट्रांसफर की टाइमिंग पर सवाल उठना स्वाभाविक है. क्या जंतर मंतर पर कथित साजिश का उन्होंने जो खुलासा किया था, उससे अरविंद केजरीवाल परेशान हो गए थे?’

जंतर मंतर को लेकर पूर्व पुलिस कमिश्नर ने क्या दिया था बयान?

अमृतसर के पूर्व पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बुधवार (5 अगस्त, 2026) को न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत में कहा था, ‘अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट पुलिस ने पंजाब के मुख्यमंत्री के आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) के समर्थन वाले दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया. इस मामले में कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें चार नाबालिग और पांच वयस्क शामिल थे और पेट्रोल बॉम्ब मॉड्यूल में ज्यादातर नाबालिग बच्चे शामिल थे.’ 

दिल्ली में आतंकियों को मिला था लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट- भुल्लर

पूर्व पुलिस कमिश्नर ने कहा था, ‘इस ग्रुप के आठ मेंबर्स दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन वाली जगह पर भी गए थे, जहां उन्हें कथित रूप से लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला, जिसमें पेट्रोल बम बनाने के लिए जरूरी सामान भी शामिल थे.’

उन्होंने कहा था कि पुलिस का मानना है कि यह मदद पाकिस्तान की आईएसआई के एक हैंडलर के हुक्म पर मुहैया कराई गई थी. हालांकि, यह ग्रुप किसी भी प्लांड हमले को अंजाम देने में सफल नहीं हो पाया और खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उनके वापस लौटते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया.’ 

यह भी पढ़ेंः 'जब अमित शाह बोलेंगे तो...', विपक्ष को किरेन रिजिजू ने दी सीधी चेतावनी

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 07 Aug 2026 08:52 PM (IST)
Tags :
Amritsar Police Commissioner PUNJAB Gurpreet Singh Bhullar

Frequently Asked Questions

पूर्व पुलिस कमिश्नर भुल्लर के किस बयान को लेकर विवाद हुआ था?

उन्होंने बताया था कि अमृतसर पुलिस ने आईएसआई-समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के सदस्य दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन में पेट्रोल बम हमले की योजना बना रहे थे।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CJP प्रदर्शन पर दावा करने वाले अमृतसर पुलिस कमिश्नर हटाए गए, BJP बोली- 'टाइमिंग तो...'
CJP प्रदर्शन पर दावा करने वाले अमृतसर पुलिस कमिश्नर हटाए गए, BJP बोली- 'टाइमिंग तो...'
इंडिया
एक पर हमला, तीनों पर माना जाएगा अटैक! पाक-सऊदी-तुर्किए डिफेंस डील पर क्या बोला भारत?
एक पर हमला, तीनों पर माना जाएगा अटैक! पाक-सऊदी-तुर्किए डिफेंस डील पर क्या बोला भारत?
इंडिया
मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते सदन आएंगे शाह? FCRA बिल पर संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस भी तैयार
मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते सदन आएंगे शाह? FCRA बिल पर संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस भी तैयार
इंडिया
TMC के बागी गुट ने CM शुभेंदु अधिकारी की बढ़ाई टेंशन, कर डाली 2 बड़ी मांग
TMC के बागी गुट ने CM शुभेंदु अधिकारी की बढ़ाई टेंशन, कर डाली 2 बड़ी मांग
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: Vasudha-Chandrika को मिलेगा 'Business Women Award', परखने घर पहुंची स्पेशल कमेटी
R. Madhavan बोले- अब उन्हें CM Thalapathy Vijay कहना चाहिए, Politics पर दिया बड़ा जवाब
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए गंभीर आरोप, Khesari Lal Yadav को भी दिया जवाब
Bhojpuri Bawaal में Pawan Singh ने छोड़ा शो, Amrapali Dubey और Kajal Raghwani में बड़ी बहस
Bollywood News: उल्टा पड़ा दांव! 'आवारापन 2' के मेकर्स का ही दांव पड़ा उन पर भारी, घिरे विवादों में! (07.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी..., भारत-चीन पर 100% टैरिफ का US सीनेटर ने किया विरोध
अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी..., भारत-चीन पर 100% टैरिफ का US सीनेटर ने किया विरोध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव से पहले RLD में बड़ा बदलाव, ऐश्वर्य राज सिंह बने प्रदेश अध्यक्ष
UP चुनाव से पहले RLD में बड़ा बदलाव, ऐश्वर्य राज सिंह बने प्रदेश अध्यक्ष
क्रिकेट
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 भारतीय गेंदबाज
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 भारतीय गेंदबाज
हेल्थ
Xप्लेन: कैंसर से भारत कैसे बच सकता है? ऐसे पहचानें हर रोज दोहराने वाला दर्दनाक सच
कैंसर से भारत कैसे बच सकता है? ऐसे पहचानें हर रोज दोहराने वाला दर्दनाक सच
ओटीटी
Bharat Bhhagya Viddhaata OTT Release: कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' की ओटीटी रिलीज कंफर्म, जानें कब-कहां देख सकते हैं
कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' की ओटीटी रिलीज कंफर्म, जानें कब-कहां देख सकते हैं
इंडिया
पीएम मोदी की बैठक में पहली पंक्ति में सयानी घोष, यूसुफ पठान पर तस्वीर साफ
पीएम मोदी की बैठक में पहली पंक्ति में सयानी घोष, यूसुफ पठान पर तस्वीर साफ
इंडिया
नेतन्याहू ने अचानक PM मोदी को क्यों किया फोन? विदेश मंत्रालय ने बताया
नेतन्याहू ने अचानक PM मोदी को क्यों किया फोन? विदेश मंत्रालय ने बताया
इंडिया
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
ENT LIVE
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
ENT LIVE
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
ENT LIVE
Prince Narula के
Prince Narula के "निब्बा निब्बी वाला प्यार" कमेंट पर हंसी से गूंजा Lock Upp 2 का फिनाले
Embed widget