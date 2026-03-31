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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलNose bleeding causes: गर्मियों में नाक से अचानक बहने लगता है खून? इन घरेलू उपायों से तुरंत आएगा आराम

Nose bleeding causes: गर्मियों में नाक से अचानक बहने लगता है खून? इन घरेलू उपायों से तुरंत आएगा आराम

नाक के अंदर की परत बहुत नाजुक होती हैं और गर्मी के मौसम में यह परत सूख जाती है और हल्की रगड़, छींक या जोर से नाक साफ करने पर भी खून निकल सकता है. एलर्जी और साइनस इनफेक्शन भी इसके कारण हो सकते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 31 Mar 2026 09:07 PM (IST)
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Nose bleeding causes: गर्मियों के मौसम में अचानक नाक से खून आना, यानी एपिस्टैक्सिस एक आम लेकिन डराने वाली समस्या बन जाती है. खासकर तेज गर्मी, सुखी हवा और शरीर में नमी के कारण यह परेशानी ज्यादा देखने को मिलती है. वहीं डॉक्टर के अनुसार नाक के अंदर मौजूद बहुत पतली ब्लड सेल्स सूखने या हल्की चोट से भी फट सकती है, जिससे खून बहने लगता है. हालांकि ज्यादातर मामलों में यह गंभीर नहीं होता और प्राथमिक उपचार से घर पर ही कंट्रोल किया जा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि गर्मियों में नाक से अचानक खून बहने लगता है तो कौन से घरेलू उपाय अपनाकर इससे आराम पा सकते हैं.
 
क्यों होता है नाक से खून बहना?

नाक के अंदर की परत बहुत नाजुक होती हैं और गर्मी के मौसम में यह परत सूख जाती है और हल्की रगड़, छींक या जोर से नाक साफ करने पर भी खून निकल सकता है. इसके अलावा एलर्जी, साइनस इनफेक्शन, नाक में उंगली डालना चोट लगना या खून पतला करने वाली दवाइयों का सेवन भी इसके कारण हो सकते हैं. कई मामलों में हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड क्लॉटिंग से जुड़ी बीमारियां  या नाक के अंदर की संरचनात्मक समस्या भी इसकी वजह बन सकती है.

नाक से खून आने पर तुरंत क्या करें?

अगर अचानक नाक से खून आने लगे तो घबराने की बजाय कुछ आसान उपाय अपनाना चाहिए. जैसे सीधे बैठ जाए और सिर को थोड़ा आगे की ओर झुकाए. नाक के नरम हिस्से को अंगूठे और उंगली से 10 से 15 मिनट तक दबाकर रखें, मुंह से सांस लें और नाक और माथे पर ठंडी पट्टी या बर्फ लगाए इन तरीकों से ज्यादातर मामलों में ही कुछ मिनट के अंदर खून रुक जाता है.

क्या करने से बचें?

नाक से खून आने पर कई लोग घबराकर गलत तरीके अपनाते हैं, जिससे समस्या बढ़ सकती है. नाक से खून आने पर सिर पीछे की ओर न झुकाए, लेटने की कोशिश न करें, बार-बार नाक खोलकर चेक न करें, नाक के अंदर हुई या टिश्यू ठूंसने से बचें.

नाक से खून आने पर घर पर अपनाएं ही आसान उपाय

अगर आपके नाक से खून आने की समस्या बार-बार होती है तो नाक के अंदर हल्का पेट्रोलियम जेली या नारियल तेल लगाए. कमरे में ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें. शरीर में पानी की कमी न होने दें, पर्याप्त पानी पिएं. वहीं स्टीम लेना नाक की नमी बनाए रखने में मदद करता है. हालांकि  ज्यादातर नोज ब्लीडिंग नॉर्मल होती है, लेकिन 20 मिनट से ज्यादा खून न रुके, बार-बार नाक से खून आएं, सांस लेने में दिक्कत हो, ज्यादा मात्रा में खून बहे या चोट लगने के बाद ब्लीडिंग शुरू हो तो ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए.
 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 31 Mar 2026 09:07 PM (IST)
Tags :
Nose Bleeding Causes Epistaxis Treatment At Home Nosebleed In Summer Reasons How To Stop Nose Bleeding Fast
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