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ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी से जूझ रहे हैं? इन 4 तरीकों से खुद को रखें सुरक्षित!
कई बार हम अपने आसपास काफी नेगेटिव एनर्जी महसूस करते हैं, जिस वजह से हमारा किसी भी काम में मन हीं लगता है. कई बार इसके पीछे ब्लैक मैजिक भी हो सकता है. ऐसे में काले जादू को बेअसर करने के सरल उपाय जानिए?
नेगेटिव एनर्जी दूर करने के आध्यात्मिक तरीके
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Published at : 31 Mar 2026 08:04 AM (IST)
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