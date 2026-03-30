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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोSom Pradosh Vrat 2026: सोम प्रदोष व्रत का आहार कैसा हो, जानें व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं ?

Som Pradosh Vrat 2026: सोम प्रदोष व्रत का आहार कैसा हो, जानें व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं ?

Som Pradosh Vrat 2026: मार्च का आखिरी प्रदोष व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को आज 30 मार्च को है. प्रदोष व्रत में पूजा-पाठ के साथ ही आहार का भी विशेष ध्यान रखें. जानें व्रत में क्या खाएं क्या नहीं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 30 Mar 2026 08:40 AM (IST)
Som Pradosh Vrat 2026: मार्च का आखिरी प्रदोष व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को आज 30 मार्च को है. प्रदोष व्रत में पूजा-पाठ के साथ ही आहार का भी विशेष ध्यान रखें. जानें व्रत में क्या खाएं क्या नहीं.

सोम प्रदोष व्रत 2026

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पंचांग के अनुसार, चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि आज सोमवार 30 मार्च 2026 को है. सोमवार का दिन पड़ने से लिहाजा इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा. आज प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा होगी.
पंचांग के अनुसार, चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि आज सोमवार 30 मार्च 2026 को है. सोमवार का दिन पड़ने से लिहाजा इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा. आज प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा होगी.
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आज सोम प्रदोष व्रत पर पूजा के लिए 30 मार्च की शाम 06 बजकर 38 मिनट से रात 08 बजकर 57 मिनट तक का समय रहेगा. इस तरह शिवभक्तों को पूजा के लिए 2 घंटे 19 मिनट का समय मिलेगा.
आज सोम प्रदोष व्रत पर पूजा के लिए 30 मार्च की शाम 06 बजकर 38 मिनट से रात 08 बजकर 57 मिनट तक का समय रहेगा. इस तरह शिवभक्तों को पूजा के लिए 2 घंटे 19 मिनट का समय मिलेगा.
Published at : 30 Mar 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
Som Pradosh Vrat Shiv Puja Pradosh Vrat 2026 Som Pradosh Vrat 2026

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