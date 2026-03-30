एक्सप्लोरर
Som Pradosh Vrat 2026: सोम प्रदोष व्रत का आहार कैसा हो, जानें व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं ?
Som Pradosh Vrat 2026: मार्च का आखिरी प्रदोष व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को आज 30 मार्च को है. प्रदोष व्रत में पूजा-पाठ के साथ ही आहार का भी विशेष ध्यान रखें. जानें व्रत में क्या खाएं क्या नहीं.
सोम प्रदोष व्रत 2026
1/6
2/6
Published at : 30 Mar 2026 08:40 AM (IST)
ऐस्ट्रो
6 Photos
Som Pradosh Vrat 2026: सोम प्रदोष व्रत का आहार कैसा हो, जानें व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं ?
ऐस्ट्रो
5 Photos
घर में WiFi रखने की ये 3 गलतियां बढ़ा सकती हैं नेगेटिविटी, तुरंत करें सुधार! देखें फोटो
ऐस्ट्रो
6 Photos
Kamada Ekadashi 2026: राक्षस योनि में जन्म से बचना है तो कामदा एकादशी पर करें ये काम, दूर होगा पिशाचत्व दोष
ऐस्ट्रो
7 Photos
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि के बाद ज्वारे और कलश का क्या करें, जानें विसर्जन की सही विधि
ऐस्ट्रो
6 Photos
Chaitra Navratri 2026: मां दुर्गा की पूजा से दूर रखें ये चीजें, वरना नाराज हो सकती हैं देवी
ऐस्ट्रो
7 Photos
Ram Navami 2026 Bhog: राम नवमी पर पानकम, पंजीरी समेत रामलला को अर्पित करें ये पारंपरिक भोग
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल 30 मार्च से 05 अप्रैल 2026: इस हफ्ते बदलेंगे ग्रहों के तेवर, किसकी खुलेगी किस्मत और किसे रहना होगा अलर्ट?
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 30 March 2026: सोमवार और द्वादशी का दुर्लभ मेल, इन राशियों को मिलेगा 'राजयोग' जैसा सुख, बाकी रहें सावधान! जानें अपना राशिफल
राशिफल
Aaj Ka Meen Rashial 30 March 2026: मीन राशि शत्रुओं पर मिलेगी जीत, नई सोच से करियर में लगेगी लंबी छलांग
राशिफल
Aaj Ka Kumbh Rashial 30 March 2026: कुंभ राशि भागीदारी में सतर्क रहें, लेकिन बिजनेस और करियर में मिलेगा शानदार ग्रोथ
Advertisement
ऐस्ट्रो
6 Photos
Som Pradosh Vrat 2026: सोम प्रदोष व्रत का आहार कैसा हो, जानें व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं ?
ऐस्ट्रो
5 Photos
घर में WiFi रखने की ये 3 गलतियां बढ़ा सकती हैं नेगेटिविटी, तुरंत करें सुधार! देखें फोटो
प्रेम कुमारJournalist
Opinion