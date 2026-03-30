Som Pradosh Vrat 2026: सोम प्रदोष व्रत का आहार कैसा हो, जानें व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं ?

पंचांग के अनुसार, चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि आज सोमवार 30 मार्च 2026 को है. सोमवार का दिन पड़ने से लिहाजा इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा. आज प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा होगी.