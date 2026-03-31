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Marriage Astrology: शादी होगी या नहीं और कब होगी, कुंडली के ये 10 संकेत खोलेगा विवाह का राज !
Marriage Astrology Tips: कुंडली में विवाह योग का विश्लेषण सातवें भाव और शुक्र या गुरु की स्थिति पर निर्भर करता है. ज्योतिष के अनुसार, शादी होगी या नहीं या कब होगी, इसका राज कुंडली में छिपा होता है.
कुंडली में विवाह रहस्य
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Published at : 31 Mar 2026 01:10 PM (IST)
ऐस्ट्रो
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प्रेम कुमारJournalist
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