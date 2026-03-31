Marriage Astrology: शादी होगी या नहीं और कब होगी, कुंडली के ये 10 संकेत खोलेगा विवाह का राज !

विवाह या वैवाहिक जीवन का संबंध कुंडली के सातवें भाव (7th House) से होता है. क्योंकि कुंडली का सातवां भाव मुख्य रूप से विवाह और जीवनसाथी का होता है. यदि इस भाव में शुक्र, बुध या बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह बैठे हों, तो विवाह के प्रबल योग बनते हैं.