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Kitchen Cleaning Tips: किचन का प्लेटफॉर्म रोज साफ करते हैं लेकिन नहीं जाती चिपचिप, ऐसे दूर करें तेल के दाग

How To Remove Grease From Kitchen Counter: किचन में साफ-सफाई करने के बाद भी चिपचिपाहट बनी रहती है, तो समझ लीजिए कि तेल और ग्रीस की परत धीरे-धीरे जमा हो रही है. चलिए इसको साफ करने का तरीका बताते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 31 Mar 2026 03:30 PM (IST)
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How To Remove Grease From Kitchen Counter: किचन का प्लेटफॉर्म रोज साफ करने के बावजूद अगर उसमें चिपचिपाहट बनी रहती है, तो समझ लीजिए कि तेल और ग्रीस की परत धीरे-धीरे जमा हो रही है. यह समस्या लगभग हर घर में देखने को मिलती है, खासकर जहां रोज खाना बनता है. लेकिन कुछ आसान तरीकों से इस जिद्दी गंदगी से छुटकारा पाया जा सकता है. चलिए आपको कुछ आसान टिप्स बताते हैं. 

गंदगी रहता है चिपचिपा

होम टिप्स के बारे में जानकारी देने वाली बेवसाइट loftsatwildlight के अनुसार, किचन में तेल का इस्तेमाल सबसे इसका बड़ा कारण होता है. फ्राइंग, तड़का या ग्रिलिंग के दौरान तेल के छोटे-छोटे कण हवा में फैलकर प्लेटफॉर्म, दीवारों और चूल्हे पर जम जाते हैं. समय के साथ यह परत चिपचिपी हो जाती है और सामान्य सफाई से हटती नहीं. इसको हटाने का सबसे आसान तरीका है डिशवॉश लिक्विड और गर्म पानी का इस्तेमाल. एक बाउल में गर्म पानी लेकर उसमें थोड़ा सा लिक्विड डालें और कपड़े की मदद से प्लेटफॉर्म को अच्छे से पोंछें. इससे तेल जल्दी ढीला पड़ता है और आसानी से साफ हो जाता है. 

ज्यादा गंदगी होने पर क्या करें?

अगर गंदगी ज्यादा जमी हुई है, तो बेकिंग सोडा आपके काम आ सकता है. बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं और उसे प्लेटफॉर्म पर लगाकर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद हल्के हाथ से रगड़ें और साफ पानी से पोंछ लें। इससे जिद्दी दाग भी हट जाते हैं. वहीं, सफेद सिरका भी एक बेहतरीन नैचुरल क्लीनर है. बराबर मात्रा में पानी और सिरका मिलाकर स्प्रे करें और कुछ देर बाद कपड़े से साफ कर लें. इससे ग्रीस कटती है और प्लेटफॉर्म चमकने लगता है.

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बेकिंग सोडा और नींबू का कॉम्बिनेशन

ज्यादा जिद्दी दाग के लिए बेकिंग सोडा और नींबू का कॉम्बिनेशन भी असरदार होता है. बेकिंग सोडा छिड़ककर उस पर नींबू का रस डालें और हल्के हाथ से रगड़ें. यह तरीका न सिर्फ सफाई करता है बल्कि बदबू भी दूर करता है. सिर्फ सफाई ही नहीं, कुछ आदतों में बदलाव भी जरूरी है. खाना बनाते समय स्प्लैटर गार्ड का इस्तेमाल करें, ताकि तेल इधर-उधर न फैले. इसके साथ ही, रोज हल्की सफाई करते रहें, ताकि गंदगी जमा ही न हो.

ध्यान रखें कि किचन में सही वेंटिलेशन भी जरूरी है. अगर धुआं और तेल बाहर नहीं निकल पाएगा, तो वह सतहों पर जमता रहेगा. इसलिए किचन में एग्जॉस्ट फैन या चिमनी का इस्तेमाल जरूर करें.  सही तरीके और थोड़ी सावधानी अपनाकर आप किचन के प्लेटफॉर्म को न सिर्फ साफ रख सकते हैं, बल्कि उसे लंबे समय तक चमकदार और चिपचिपाहट से मुक्त भी बना सकते हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 31 Mar 2026 03:30 PM (IST)
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Kitchen Cleaning Tips Remove Oil Stains Kitchen Greasy Kitchen Counter Solution
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