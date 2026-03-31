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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChaitra Purnima 2026 Date: हिंदू कैलेंडर की पहली पूर्णिमा पर महाभ्रम! 1 या 2 अप्रैल चैत्र पू्र्णिमा कब

Chaitra Purnima 2026 Date: हिंदू कैलेंडर की पहली पूर्णिमा पर महाभ्रम! 1 या 2 अप्रैल चैत्र पू्र्णिमा कब

Chaitra Purnima 2026 Date: चैत्र पूर्णिमा की तिथि को लेकर बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति है. कारण यह है कि 1 और दो अप्रैल दोनों ही दिन पूर्णिमा तिथि पड़ रही है. जानें पूजा-व्रत और स्नान आदि कब होंगे.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 31 Mar 2026 05:39 PM (IST)
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Chaitra Purnima 2026 Date: चैत्र पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर की पहली पूर्णिमा होती है, जिस कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है. इस दिन खासकर तौर पर पवित्र नदी में स्नान, दान, व्रत और भगवान विष्णु-मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है. इसी तिथि पर हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है.

आमतौर पर चैत्र पूर्णिमा मार्च-अप्रैल के महीने में पड़ती है. लेकिन इस वर्ष चैत्र पूर्णिमा की तिथि को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है. दरअसल इसका कारण यह है कि, 1 अप्रैल को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी, वहीं 2 अप्रैल को भी पूर्णिमा रहेगा. ऐसे में लोगों के मन में भ्रम बना हुआ है कि, हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा 1 अप्रैल को है या 2 अप्रैल को.

सही तिथि ज्ञात न होने की वजह से लोगों में इस बात को लेकर भी चिंता में हैं कि, पूर्णिमा का व्रत कब रखें, चंद्रमा को अर्घ्य कब दें और स्नान-दान जैसे कार्य कब करें. लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. यहां देखें चैत्र पूर्णिमा की सही तिथि और पूजा-व्रत, स्नान-दान का मुहूर्त.

चैत्र पूर्णिमा 2026 कब (Chaitra Purnima 2026 Kab Hai)

द्रिक पंचांग के अनुसार, चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल सुबह 7 बजकर 6 मिनट पर शुरू होगी और पूर्णिमा तिथि का समापन 2 अप्रैल को सुबह 7 बजकर 41 मिनट पर होगा. हिंदू धर्म में पूजा-पाठ और व्रत के लिए उदयातिथि को अधिक मान्यता दी जाती है. इसलिए चैत्र पूर्णिमा गुरुवार 2 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी.

स्नान, दान, पूजा और व्रत का मुहूर्त- चैत्र पूर्णिमा का पवित्र स्नान गुरुवार 2 अप्रैल 2026 को किया जाएगा. स्नान-दान के लिए 2 अप्रैल सुबह 4:38 से सुबह 5:24 तक का समय सबसे उत्तम रहेगा. अगर इस समय में स्नान-दान न कर पाएं तो सुबह 7 बजकर 41 मिनट तक जरूर कर लें. 

चैत्र पूर्णिमा का व्रत कब रखें

पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करने का विधान है. 1 अप्रैल से पूर्णिमा तिथि लग जाएगी और पूरे दिन रहेगी. ऐसे में 1 अप्रैल को पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं और इसी दिन चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं. मान्यता है कि, पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करने से जीवन के पाप नष्ट होते हैं और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है. 1 अप्रैल को चंद्रदोय का समय शाम 06:11 बजे रहेगा. लेकिन स्नान-दान के लिए उदयातिथि को मान्यता दी गई है. ऐसे में पूर्णिमा तिथि का स्नान-दान 2 अप्रैल को करना उचित रहेगा.

चैत्र पूर्णिमा शुभ मुहूर्त 2026 (Chaitra Purnima 2026 Shubh Muhurat)

  • लाभ - उन्नति - 06:11 सुबह से 07:45 सुबह
  • अमृत - सर्वोत्तम - 07:45 सुबह से 09:18 सुबह
  • शुभ - उत्तम - 10:52 सुबह से 12:25 दोपहर
  • लाभ - उन्नति - 05:05 शाम से 06:39 शाम
  • शुभ - उत्तम - 08:05 रात से 09:32 रात

सत्यनारायण पूजा का मुहूर्त

पूर्णिमा के दिन कई लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करते हैं. चैत्र पूर्णिमा पर सत्यनारायण पूजा के लिए सुबह 06 बजकर 11 मिनट से सुबह 09 बजकर 18 मिनट तक का समय रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 31 Mar 2026 05:39 PM (IST)
Tags :
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Frequently Asked Questions

चैत्र पूर्णिमा 2026 कब है?

द्रिक पंचांग के अनुसार, चैत्र पूर्णिमा 1 अप्रैल 2026 को सुबह 7:06 बजे शुरू होगी और 2 अप्रैल को सुबह 7:41 बजे समाप्त होगी। उदयातिथि के अनुसार, यह 2 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी।

चैत्र पूर्णिमा का स्नान-दान कब करें?

स्नान-दान के लिए 2 अप्रैल 2026 को सुबह 4:38 से 5:24 बजे तक का समय उत्तम है। यदि इस समय में न कर पाएं तो सुबह 7:41 बजे तक कर सकते हैं।

चैत्र पूर्णिमा का व्रत कब रखना चाहिए?

पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल को लगने के कारण इस दिन व्रत रख सकते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। मान्यता है कि इससे पाप नष्ट होते हैं।

चैत्र पूर्णिमा पर सत्यनारायण पूजा का मुहूर्त क्या है?

चैत्र पूर्णिमा पर सत्यनारायण पूजा के लिए 2 अप्रैल 2026 को सुबह 6:11 बजे से सुबह 9:18 बजे तक का समय शुभ रहेगा।

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