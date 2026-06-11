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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsKitchen Window Cleaning: महंगे क्लीनर भी फेल! किचन की काली-चिपचिपी खिड़की को चमका देगा रसोई का यह एक आसान नुस्खा

Kitchen Window Cleaning: महंगे क्लीनर भी फेल! किचन की काली-चिपचिपी खिड़की को चमका देगा रसोई का यह एक आसान नुस्खा

Dish Soap Cleaning Hack: खाना बनाते समय उड़ने वाला तेल, मसालों की भाप और धुआं धीरे-धीरे खिड़की के शीशों और फ्रेम पर जमने लगता है. कुछ ही दिनों में यह परत इतनी चिपचिपी और काली हो जाती है.

By : सोनम | Updated at : 11 Jun 2026 12:32 PM (IST)
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How To Clean Greasy Kitchen Windows Naturally: रसोई की खिड़कियां घर के उन हिस्सों में शामिल होती हैं, जिन पर सबसे जल्दी गंदगी जमा होती है. खाना बनाते समय उड़ने वाला तेल, मसालों की भाप और धुआं धीरे-धीरे खिड़की के शीशों और फ्रेम पर जमने लगता है. कुछ ही दिनों में यह परत इतनी चिपचिपी और काली हो जाती है कि सामान्य पानी या कपड़े से साफ करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में लोग महंगे क्लीनर खरीद लेते हैं, लेकिन कई बार उनसे भी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता. अच्छी बात यह है कि किचन की खिड़कियों को चमकाने के लिए आपको महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ साधारण चीजों की मदद से यह काम आसानी से किया जा सकता है.

बेकिंग सोडा और लिक्विड डिश सोप का इस्तेमाल करें

इस आसान उपाय के लिए आपको सिर्फ बेकिंग सोडा और लिक्विड डिशवॉश की जरूरत होगी. एक छोटी कटोरी में दो से तीन चम्मच बेकिंग सोडा लें और उसमें थोड़ा सा पानी या कुछ बूंदें लिक्विड डिश सोप की मिला दें। दोनों चीजों को अच्छी तरह मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें. बेकिंग सोडा हल्के स्क्रबर की तरह काम करता है, जबकि डिश सोप तेल और चिकनाई को तोड़ने में मदद करता है. यही वजह है कि यह मिश्रण जिद्दी गंदगी पर भी असरदार साबित होता है.

खिड़की पर लगाएं और 10 मिनट छोड़ दें

अब एक पुराना टूथब्रश या किचन स्क्रबर लें और तैयार पेस्ट को खिड़की के उन हिस्सों पर लगाएं जहां सबसे ज्यादा चिकनाई और कालापन जमा है. फ्रेम, जाली और कोनों में भी इसे अच्छी तरह फैलाएं. इसके बाद लगभग 10 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दें. इस दौरान पेस्ट जमा हुई चिकनाई और गंदगी को ढीला करने का काम करेगा, जिससे बाद में सफाई करना काफी आसान हो जाएगा.

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हल्के हाथों से करें सफाई

इसके बाद आपको 10 मिनट बाद एक स्पंज या स्क्रबर को गुनगुने पानी में भिगोकर खिड़की को हल्के हाथों से रगड़ना है. आप देखेंगे कि जमी हुई काली परत और चिकनाई आसानी से निकलने लगी है. इसके बाद सूती कपड़े से खिड़की को पोंछ लें. अगर शीशों पर दाग रह जाएं तो पुराने अखबार से उन्हें साफ करें. यह एक पुराना लेकिन कारगर तरीका है, जिससे शीशों पर चमक आती है और पानी के निशान भी नहीं पड़ते.

सफेद सिरके से बढ़ाएं चमक

अगर खिड़की पर काफी पुरानी और जिद्दी गंदगी जमी हुई है, तो सफेद सिरका भी इस्तेमाल किया जा सकता है. बराबर मात्रा में गुनगुना पानी और सफेद सिरका मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें. खिड़की पर छिड़काव करने के बाद साफ कपड़े से पोंछ दें. सिरके में मौजूद एसिटिक एसिड बची हुई चिकनाई को हटाने में मदद करता है. इसके साथ ही यह बदबू भी दूर करता है और शीशों को चमकदार बना देता है. इस आसान घरेलू उपाय की मदद से आपकी किचन की खिड़कियां फिर से नई जैसी साफ और चमकदार नजर आ सकती हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 11 Jun 2026 12:32 PM (IST)
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