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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsFridge Smell Removal Tips: फ्रिज से नहीं जा रही बदबू, ये हैक्स आएंगे आपके बहुत काम

Fridge Smell Removal Tips: फ्रिज से नहीं जा रही बदबू, ये हैक्स आएंगे आपके बहुत काम

गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थ जल्दी खराब होने लगते हैं. अगर फ्रिज में खुला खाना, कटे हुए फल या सब्जी रखी जाए तो उनसे निकलने वाली गंध पूरे फ्रिज में फैल जाती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 30 May 2026 09:12 PM (IST)
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Fridge Smell Removal Tips: गर्मी का मौसम शुरू होते ही घर की कई चीजों में इसका असर दिखाई देने लगता है. तेज तापमान के कारण खाने पीने की चीजें जल्दी खराब होने लगती है. इसका सबसे ज्यादा असर किचन और फ्रिज पर पड़ता है.  गर्मियों में लोगों की शिकायत रहती है कि फ्रिज खोलते ही अजीब सी बदबू आने लगती है. जिससे न सिर्फ फ्रिज बल्कि पूरा किचन प्रभावित होने लगता है. दूध, सब्जियां, कटे हुए फल, बचा हुआ खाना, फ्रिज में जमा नमी मिलकर ऐसी गंध पैदा करती है जो समय के साथ तेज हो सकती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर गर्मी में आपके फ्रिज से भी बदबू आने लगी है तो कौन से घरेलू उपाय से आप मिनटों में समस्या दूर करेंगे.

क्यों आती है गर्मी में फ्रिज से ज्यादा बदबू?

गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थ जल्दी खराब होने लगते हैं. अगर फ्रिज में खुला खाना, कटे हुए फल या सब्जी रखी जाए तो उनसे निकलने वाली गंध पूरे फ्रिज में फैल जाती है. इसके अलावा फ्रिज के अंदर जमा नमी बैक्टीरिया और फंगस को बढ़ने का मौका देती है, जिससे बदबू और तेज हो सकती है. किचन में मौजूद मसाले, तेल के धुएं और कूड़ेदान से निकलने वाली गंध भी समस्या को बढ़ा सकती है. अगर किचन में पर्याप्त वेंटिलेशन नहीं है तो यह बदबू लंबे समय तक बनी रहती है.

बेकिंग सोडा से दूर होगी फ्रिज की दुर्गंध

फ्रिज की बदबू दूर करने के लिए बेकिंग सोडा सबसे असरदार घरेलू उपाय में से एक माना जाता है. इसके लिए एक छोटी कटोरी में बेकिंग सोडा रखकर फ्रिज के किसी कोने में रख दें. यह खराब गंध को धीरे-धीरे सोख लेता है. अगर फ्रिज पर दाग-धब्बे जम हो गए हैं तो बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट तैयार करें और उससे शेल्फ या ट्रे साफ करें. इससे दाग हटाने के साथ फ्रिज भी ताजा महसूस होगा.

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नींबू देगा ताजगी और फ्रेश खुशबू

नींबू की खुशबू नेचुरल रूप से बदबू को कम करने में मदद करती है. आप बेकिंग सोडा में कुछ बूंदे नींबू की मिलाकर कटोरी फ्रिज में रख सकते हैं. इसके अलावा नींबू के छिलकों या नींबू का रस भी फ्रिज में रखने से दुर्गंध कम होने लगती है और अंदर ताजगी बनी रहती है

कॉफी पाउडर भी है असरदार उपाय

अगर फ्रिज से तेज बदबू आ रही है तो कॉफी पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है. एक छोटे कटोरे में सुखे कॉफी पाउडर भरकर फ्रिज में रख दें. कॉफी खराब गंध को रोकने का काम करती है और फ्रिज में हल्की खुशबू बनाए रखती है. लंबे समय से जमा खाने की स्मेल को कम करने में यह तरीका काफी उपयोगी माना जाता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 30 May 2026 09:12 PM (IST)
Tags :
Fridge Smell Removal Tips Refrigerator Odor Removal How To Remove Fridge Smell Baking Soda For Fridge Odor
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