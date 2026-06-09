सारे जतन कर लिए लेकिन घर से नहीं जा रहीं लाल वाली चींटियां, अपनाएं ये देसी ट्रिक्स

Best Home Remedies To Remove Red Ants: घर में लाल चींटियों का आतंक शुरू हो जाए तो उनसे छुटकारा पाना किसी चुनौती से कम नहीं होता. ये छोटी-सी दिखने वाली चींटियां देखते ही देखते रसोई, दीवारों और फर्श पर लंबी कतार बना लेती हैं. खासकर जहां खाने-पीने की चीजें हों, वहां इनका जमावड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है. अगर आपने कई उपाय आजमा लिए हैं लेकिन फिर भी लाल चींटियां घर छोड़ने का नाम नहीं ले रहीं, तो कुछ आसान देसी ट्रिक्स आपकी मदद कर सकती हैं.

खीरे का छिलका

सबसे पहले बात करते हैं खीरे के छिलकों की. कई लोगों का मानना है कि चींटियों को खीरे की गंध पसंद नहीं होती. कुछ रिसर्च में भी बताया गया है कि खीरे के छिलकों में ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो उन फंगस को कम करते हैं जिनकी ओर चींटियां आकर्षित होती हैं. आप उन जगहों पर खीरे के छिलके रख सकते हैं जहां चींटियां सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं या जहां से वे घर में प्रवेश करती हैं.

सिरका भी कारगर

दूसरा आसान उपाय है सिरके का इस्तेमाल. लाल चींटियां सिरके की तेज गंध से दूर भागती हैं. इसके लिए बराबर मात्रा में सिरका और पानी मिलाकर एक स्प्रे तैयार करें. अब इसे उन जगहों पर छिड़कें जहां चींटियां अक्सर दिखाई देती हैं. इससे उनकी गंध वाली ट्रेल कुछ समय के लिए खत्म हो जाती है और वे रास्ता भूल जाती हैं.

चॉक का भी इस्तेमाल

कई घरों में चींटियों को रोकने के लिए चॉक का भी इस्तेमाल किया जाता है. माना जाता है कि चॉक से बनाई गई लाइन चींटियों के रास्ते में रुकावट पैदा करती है. हालांकि यह तरीका ज्यादा समय तक असरदार नहीं माना जाता, लेकिन थोड़े समय के लिए चींटियों की आवाजाही कम हो सकती है. हालांकि ये घरेलू उपाय केवल अस्थायी राहत दे सकते हैं. अगर घर में चींटियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो जरूरी है कि उनके आने की वजह को भी खत्म किया जाए. अक्सर खाने के छोटे-छोटे कण, मीठे पेय पदार्थों के दाग और खुला रखा खाना चींटियों को आकर्षित करता है.

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इन चीजों का रखें ध्यान

होम एक्सपर्ट के अनुसार, रसोई और फर्श की नियमित सफाई चींटियों को दूर रखने का सबसे प्रभावी तरीका है. खाना गिरते ही उसे साफ करें और रसोई के कोनों में जमा टुकड़ों को हटाते रहें. इसके अलावा खाद्य पदार्थों को हमेशा एयरटाइट डिब्बों में स्टोर करें. घर में मौजूद दरारें और छोटे छेद भी चींटियों के लिए एंट्री गेट का काम करते है. इसलिए खिड़कियों, दरवाजों और दीवारों की दरारों को सील करना जरूरी है. कूड़ेदान को हमेशा ढककर रखें और पालतू जानवरों का बचा हुआ खाना भी तुरंत साफ कर दें.

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