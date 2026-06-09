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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHome Remedies For Ants: सारे जतन कर लिए लेकिन घर से नहीं जा रहीं लाल वाली चींटियां, अपनाएं ये देसी ट्रिक्स

Home Remedies For Ants: सारे जतन कर लिए लेकिन घर से नहीं जा रहीं लाल वाली चींटियां, अपनाएं ये देसी ट्रिक्स

Kitchen Ants: लाल चींटियों का आतंक शुरू हो जाए तो उनसे छुटकारा पाना किसी चुनौती से कम नहीं होता. ये छोटी-सी दिखने वाली चींटियां देखते ही देखते रसोई, दीवारों और फर्श पर लंबी कतार बना लेती हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 09 Jun 2026 04:06 PM (IST)
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Best Home Remedies To Remove Red Ants: घर में लाल चींटियों का आतंक शुरू हो जाए तो उनसे छुटकारा पाना किसी चुनौती से कम नहीं होता. ये छोटी-सी दिखने वाली चींटियां देखते ही देखते रसोई, दीवारों और फर्श पर लंबी कतार बना लेती हैं. खासकर जहां खाने-पीने की चीजें हों, वहां इनका जमावड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है. अगर आपने कई उपाय आजमा लिए हैं लेकिन फिर भी लाल चींटियां घर छोड़ने का नाम नहीं ले रहीं, तो कुछ आसान देसी ट्रिक्स आपकी मदद कर सकती हैं. 

खीरे का छिलका

सबसे पहले बात करते हैं खीरे के छिलकों की. कई लोगों का मानना है कि चींटियों को खीरे की गंध पसंद नहीं होती. कुछ रिसर्च में भी बताया गया है कि खीरे के छिलकों में ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो उन फंगस को कम करते हैं जिनकी ओर चींटियां आकर्षित होती हैं. आप उन जगहों पर खीरे के छिलके रख सकते हैं जहां चींटियां सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं या जहां से वे घर में प्रवेश करती हैं. 

सिरका भी कारगर

दूसरा आसान उपाय है सिरके का इस्तेमाल. लाल चींटियां सिरके की तेज गंध से दूर भागती हैं. इसके लिए बराबर मात्रा में सिरका और पानी मिलाकर एक स्प्रे तैयार करें. अब इसे उन जगहों पर छिड़कें जहां चींटियां अक्सर दिखाई देती हैं. इससे उनकी गंध वाली ट्रेल कुछ समय के लिए खत्म हो जाती है और वे रास्ता भूल जाती हैं. 

चॉक का भी इस्तेमाल

कई घरों में चींटियों को रोकने के लिए चॉक का भी इस्तेमाल किया जाता है. माना जाता है कि चॉक से बनाई गई लाइन चींटियों के रास्ते में रुकावट पैदा करती है. हालांकि यह तरीका ज्यादा समय तक असरदार नहीं माना जाता, लेकिन थोड़े समय के लिए चींटियों की आवाजाही कम हो सकती है. हालांकि ये घरेलू उपाय केवल अस्थायी राहत दे सकते हैं. अगर घर में चींटियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो जरूरी है कि उनके आने की वजह को भी खत्म किया जाए. अक्सर खाने के छोटे-छोटे कण, मीठे पेय पदार्थों के दाग और खुला रखा खाना चींटियों को आकर्षित करता है. 

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इन चीजों का रखें ध्यान

होम एक्सपर्ट के अनुसार, रसोई और फर्श की नियमित सफाई चींटियों को दूर रखने का सबसे प्रभावी तरीका है. खाना गिरते ही उसे साफ करें और रसोई के कोनों में जमा टुकड़ों को हटाते रहें. इसके अलावा खाद्य पदार्थों को हमेशा एयरटाइट डिब्बों में स्टोर करें. घर में मौजूद दरारें और छोटे छेद भी चींटियों के लिए एंट्री गेट का काम करते है. इसलिए खिड़कियों, दरवाजों और दीवारों की दरारों को सील करना जरूरी है. कूड़ेदान को हमेशा ढककर रखें और पालतू जानवरों का बचा हुआ खाना भी तुरंत साफ कर दें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 09 Jun 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
Red Ants Get Rid Of Red Ants Ant Control
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