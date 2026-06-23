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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026KKR के नए कप्तान बनेंगे हार्दिक पांड्या, ट्रेड डील में MI को चाहिए ये 2 खिलाड़ी! जानें क्या है अपडेट

KKR के नए कप्तान बनेंगे हार्दिक पांड्या, ट्रेड डील में MI को चाहिए ये 2 खिलाड़ी! जानें क्या है अपडेट

Hardik Pandya Trade to KKR: IPL 2027 के लिए हार्दिक पांड्या को लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिलचस्पी दिखाई है. कोलकाता टीम में उन्हें बहुत बड़ा रोल मिल सकता है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 23 Jun 2026 11:09 PM (IST)
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IPL 2027 के लिए ट्रेड विंडो खुली हुई है, जो ऑक्शन से कुछ दिन पहले तक खुली रहेगी. हार्दिक पांड्या फिलहाल चर्चा में हैं और दावा किया जा रहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने हार्दिक को अपने स्क्वाड में शामिल करने में दिलचस्पी दिखाई है. बताया जा रहा है कि केवल कोलकाता ही नहीं बल्कि राजस्थान रॉयल्स भी भारतीय ऑलराउंडर को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है.

विशेष रूप से KKR फ्रेंचाइजी हार्दिक पांड्या को लेकर बहुत दिलचस्पी दिखा रही है. टीम मैनेजमेंट ने हार्दिक को अपनी टीम में लाने के लिए बातचीत काफी आगे बढ़ा दी है. खबर है कि मुंबई इंडियंस ने हार्दिक के बदले 2 खिलाड़ी मांगे हैं. इन 2 खिलाड़ियों के नाम अंगकृष रघुवंशी और रमनदीप सिंह बताए गए हैं.

KKR के नए कप्तान बनेंगे पांड्या?

अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स पिछले 2 सीजन से प्लेऑफ में नहीं पहुंची है. इस बार संभवतः टीम मैनेजमेंट लीडरशिप को लेकर बड़े बदलाव कर सकता है. ताजा अपडेट यह है कि कोलकाता और मुंबई मैनेजमेंट के बीच ट्रेड डील आगे बढ़ी तो भविष्य में हार्दिक कोलकाता टीम की कप्तानी हार्दिक कर सकते हैं. यह गौर करने योग्य बात है कि 2024 में मुंबई इंडियंस में आने के बाद हार्दिक अपनी कप्तानी में MI को सिर्फ एक बार प्लेऑफ तक ले जा पाए हैं.

पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार KKR मैनेजमेंट ने अजिंक्य रहाणे को कभी लॉन्ग-टर्म कप्तान के रूप में नहीं देखा, इसलिए रहाणे को कप्तानी से हटाया जाना निश्चित था. कोलकाता मैनेजमेंट ने हार्दिक पांड्या के ट्रेड को लेकर मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट के साथ चर्चा भी की है.

अगर हार्दिक KKR में जाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा कि यह ऑल-कैश डील होगी या वह मुंबई इंडियंस के साथ ट्रेड करेगी. ट्रेड की स्थिति में कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने ऐसे बहुत सारे विकल्प नहीं हैं, जिन्हें वह मुंबई इंडियंस को सौंप सकती है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 23 Jun 2026 11:09 PM (IST)
Tags :
KOLKATA KNIGHT RIDERS HARDIK PANDYA IPL 2027
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