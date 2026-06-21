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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHand Wash Clothes: महंगे कपड़े मशीन में हो जाएंगे बर्बाद, हाथों से धोने के लिए अपनाएं ये आसान ट्रिक

Hand Wash Clothes: महंगे कपड़े मशीन में हो जाएंगे बर्बाद, हाथों से धोने के लिए अपनाएं ये आसान ट्रिक

Hand Wash Sweaters Properly: कपड़ों की देखभाल के लिए केवल महंगे डिटर्जेंट या ड्राई क्लीनिंग ही जरूरी नहीं होती. कई बार हाथों से कपड़े धोना सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका साबित होता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 21 Jun 2026 03:42 PM (IST)
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Step By Step Guide To Hand Washing Clothes: नाजुक कपड़ों की देखभाल के लिए केवल महंगे डिटर्जेंट या ड्राई क्लीनिंग ही जरूरी नहीं होती. कई बार हाथों से कपड़े धोना सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका साबित होता है. खासकर रेशम, लेस, कश्मीरी ऊन और ब्रा जैसे कपड़े वॉशिंग मशीन की तेज गति और ड्रायर की गर्मी से जल्दी खराब हो सकते हैं. ऐसे में हाथ से धोने की आदत आपके पसंदीदा कपड़ों की उम्र बढ़ा सकती है. 

हाथ से कपड़े धोने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है?

किसी भी कपड़े को हाथ से धोने से पहले उसकी केयर लेबल जरूर पढ़ें. इससे पानी का सही तापमान और उपयुक्त डिटर्जेंट चुनने में मदद मिलती है. यदि कपड़ा बेहद नाजुक है तो हल्के या जेंटल डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है.

दाग लगे कपड़े को कैसे धुलें 

अगर कपड़ों पर दाग लगे हों तो उन्हें पहले साफ करना जरूरी है. दाग वाली जगह पर थोड़ा लिक्विड डिटर्जेंट या स्टेन रिमूवर लगाकर उंगलियों से हल्के हाथों से रगड़ें. ज्यादा जोर लगाने से दाग और गहरा हो सकता है या कपड़े को नुकसान पहुंच सकता है.  इसके बाद सिंक या टब में पानी भरें और उसमें डिटर्जेंट अच्छी तरह घोल लें. कपड़े को पानी में पूरी तरह डुबोकर कुछ देर के लिए छोड़ दें.  बीच-बीच में हल्के हाथों से कपड़े को दबाकर साबुन वाला पानी उसके अंदर तक पहुंचाएं. अगर पानी का रंग बदल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, यह अक्सर अतिरिक्त रंग निकलने की वजह से होता है.

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 अच्छी तरफ पानी से साफ करना

धोने के बाद कपड़ों को अच्छी तरह साफ पानी से कई बार रिंस करें ताकि साबुन का कोई अंश न रह जाए. नाजुक कपड़ों को कभी भी जोर से मरोड़कर पानी नहीं निकालना चाहिए. इसकी जगह कपड़े को हल्के हाथों से दबाकर अतिरिक्त पानी निकालें और फिर एक सूखे तौलिए पर फैलाकर रोल कर दें. इससे तौलिया अतिरिक्त नमी सोख लेगा.

इनके लिए ये हैं उपाय

ब्रा और अंडरगारमेंट्स की बात करें तो इन्हें हाथ से धोना सबसे सुरक्षित माना जाता है.  ब्रा को लगभग 15 मिनट और अंडरवियर को 30 मिनट तक साबुन वाले पानी में भिगोया जा सकता है.  इसके बाद साफ पानी से धोकर हल्के हाथों से पानी निकालें और समतल जगह पर सुखाएं. इससे उनकी फिटिंग और आकार लंबे समय तक बरकरार रहता है.  स्वेटर के मामले में भी यही तरीका कारगर है. हालांकि कई लोग हर स्वेटर को ड्राई क्लीन करवाना जरूरी समझते हैं, लेकिन यदि केयर लेबल इसकी अनुमति देता है तो हल्के डिटर्जेंट और गुनगुने पानी से हाथों से धोया जा सकता है. स्वेटर को धोने के बाद तौलिए पर फैलाकर सुखाएं और पूरी तरह सूखने तक समतल सतह पर ही रखें. इससे उसका आकार खराब नहीं होगा और वह लंबे समय तक नया जैसा दिखेगा.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 21 Jun 2026 03:42 PM (IST)
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Hand Wash Clothes Hand Washing Clothes Delicate Clothes Care
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