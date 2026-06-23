पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान, US-ईरान पीस डील पर क्या हुई बात?

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान, जानें US-ईरान शांति समझौते पर क्या हुई बात?

पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान, जानें US-ईरान शांति समझौते पर क्या हुई बात?

Iran President: मसूद पेजेशकियान ने कहा कि इस यात्रा का मकसद अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत MoU की कार्रवाई को सुनिश्चित करना है. यह समझौता पश्चिम एशिया में स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 23 Jun 2026 09:26 PM (IST)
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ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान मंगलवार (23 जून, 2026) को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं. उनके इस यात्रा का मकसद अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते को आगे बढ़ाना है. ईरान के राष्ट्रपति बनने के बाद पेजेशकियान की यह दूसरी पाकिस्तान यात्रा है, जबकि अमेरिका-ईरान शांति समझौते के बाद ये उनकी पहली यात्रा है.

हाई लेवल डेलीगेशन के साथ इस्लामाबाद पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान पाकिस्तान के अपने समकक्ष राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री इशाक डार, सीनेट चेयरमैन और पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के स्पीकर के साथ मुलाकात करेंगे.

इस्लामाबाद जाने से पहले क्या बोले पेजेशकियान?

ईरानी सरकारी न्यूज चैनल प्रेस टीवी के मुताबिक, ईरान के राष्ट्रपति स्पेशल विमान ‘मिनाब 168’ से इस्लामाबाद पहुंचे. इस विमान का नाम उन 168 छात्रों की याद में रखा गया है, जो ईरान पर पूर्व में अमेरिकी हमलों में मारे गए थे. 

इस्लामाबाद रवाना होने से पहले पेजेशकियान ने प्रेस टीवी से बातचीत में कहा कि उनकी यात्रा का मकसद अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत समझौता ज्ञापन की पूरी कार्रवाई को सुनिश्चित करना है. यह समझौता पश्चिम एशिया में स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा.

समझौते की प्रतिबद्धता के साथ पालन करने पर जोर

इस्लामाबाद में अपनी निर्धारित बैठकों से पहले ईरानी राष्ट्रपति ने हाल ही में हुए शांति समझौते के सख्ती से पालन करने की जरूरत पर जोर दिया है. उन्होंने X प्लेटफॉर्म पर शेयर किए अपने एक पोस्ट में कहा, ‘बातचीत की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि जो दायित्व तय किए गए हैं, उन्हें पूरी प्रतिबद्धता और सटीकता के साथ पालन किया जाए.’ 

उन्होंने समझौते के दौरान जिन शर्तों पर सहमति बन चुकी है, उनसे पीछे हटने को लेकर चेतावनी देते हुए कहा, ‘इस दिशा में प्रगति का आकलन स्वीकार की गई जिम्मेदारियों के व्यावहारिक रूप से पालन के आधार पर किया जाएगा. समझौते से इतर दिए गए बयान बातचीत को आगे बढ़ाने में किसी भी तरह से सहायक नहीं हैं.’

यह भी पढ़ेंः शांति वार्ता बीच में छोड़कर चला गया था ईरान, हैरानी से देखते रह गए थे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शरीफ, वीडियो वायरल

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 23 Jun 2026 09:26 PM (IST)
Tags :
Pakistan Masoud Pezeshkian IRAN US Iran Peace Deal
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