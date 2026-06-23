देश में भीषण गर्मी और हीटवेव के बाद अब धीरे-धीरे दक्षिण-पश्चिम मानसून अपने पैर पसार रहा है. इसी बदलते मौसम का असर मंगलवार (23 जून, 2026) को महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे समेत कई जिलों में देखने को मिला है, जहां सुबह से बादलों के मंडराने के बाद दोपहर के करीब झमाझम बारिश हुई है. इस अचानक हुई बारिश से मुंबई समेत इन जगहों का मौसम सुहाना हो गया और लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इस संबंध में कहा है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून मंगलवार (23 जून, 2026) को महाराष्ट्र के कुछ और भागों (राजधानी मुंबई समेत), तेलंगाना और ओडिशा के अन्य भागों में, छत्तीसगढ़, झारखंड के साथ-साथ बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है.

विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान गुजरात के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ और भागों के साथ मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं. इसके बाद के 3-4 दिनों के दौरान झारखंड और बिहार के बाकी हिस्सों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं.

मध्य से पूर्वोत्तर भारत तक भारी बारिश होने की संभावना

भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि इस हफ्ते के दौरान पश्चिमी तट, पूर्वोत्तर भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश (7-20 सेमी) होने की संभावना हैं. इसके अलावा, अगले 4-5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में और अगले दो-तीन दिनों के दौरान विदर्भ, दक्षिण-पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार में उष्ण लहर की स्थिति रहने की संभावना है.

#WATCH | Maharashtra | Rain lashes parts of Mumbai; visuals from Matunga Senapati Bapat Road



Mumbai and the surrounding areas are witnessing pre-monsoon showers with lightning and thunderstorms. pic.twitter.com/cbo3AjAtpc — ANI (@ANI) June 23, 2026

उत्तर-पश्चिम भारत में कब आएगा मानसून?

IMD के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में 23 से 29 जून के बीच बारिश होने की संभावना है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 23 से 28 के बीच बारिश होगी. इसके साथ ही, आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है.

मौसम संबंधी चेतावनी



मुख्य बिंदु



(i) दक्षिण-पश्चिम मानसून 23 जून, 2026 को महाराष्ट्र के कुछ और भागों (मुंबई सहित), तेलंगाना एवं ओडिशा के शेष भागों तथा छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार के कुछ और भागों में आगे बढ़ गया है।



(ii) अगले 2-3 दिनों के दौरान गुजरात के कुछ भागों, महाराष्ट्र… pic.twitter.com/uAQyR5kv4l — India Meteorological Department (@Indiametdept) June 23, 2026

इसके साथ हरियाणा, चंड़ीगढ़, दिल्ली और पंजाब के कई इलाकों में 23 से 26 जून और 29 जून को बारिश होगी. इसके साथ इन राज्यों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और आंधी के साथ वज्रपात की भी संभावना है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 23-24 जून और 29 जून, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23 जून और 28-29 जून के दौरान 30-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा और आंधी के साथ बारिश होगी. इसके अलावा, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में 23 से 29 जून, 2026 के बीच बारिश होने वाली है.

मध्य और पूर्वी भारत में कब होगी बारिश?

मौसम विभाग के मुताबिक, भारत के छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 23 से 29 जून के बीच 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी-तूफान के साथ बारिश हो सकती है. जबकि 23 से 28 जून के बीच आंधी के साथ बारिश और 29 जून को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

वहीं, पूर्वी भारत में 23 जून से 29 जून के बीच अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह और उप-हिमालयी पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही, इन राज्यों में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और तूफान चलने की भी संभावना है.

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