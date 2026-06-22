Live: लखनऊ अग्निकांड में अब तक 15 बच्चों की मौत, चश्मदीद बोले- देर से आईं दमकल की गाड़ियां

लखनऊ के अलीगंज स्थित पुरनिया इलाके में आज सोमवार दोपहर लगी भीषण आग ने पूरे शहर को झकझोर दिया. तीन मंजिला इमारत में लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद अंदर फंसे लोगों में अफरा-तफरी मच गई. जान बचाने के लिए कई लोगों को ऊंचाई से कूदना पड़ा, जबकि कुछ लोग पाइप के सहारे नीचे उतरकर बाहर निकले. इस हादसे में अबतक 15 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आग लगने की घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों से संपर्क करें, हर संभव मदद दें और घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करें.

जानकारी के मुताबिक जिस इमारत में आग लगी, उसके ग्राउंड फ्लॉर पर एक पेट शॉप थी, जबकि ऊपर के फ्लोर पर 3D आर्ट स्टूडियो, कंप्यूटर कोडिंग से जुड़ा कार्य और बच्चों की लाइब्रेरी संचालित हो रही थी. आग लगने के बाद सबसे पहले पेट शॉप में मौजूद जानवरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लगातार लोगों को बाहर निकाला जा रहा है. देर शाम तक कुल 9 लोगों को इमारत से बाहर निकाले जाने की सूचना है. कई लोगों को स्ट्रेचर पर निकालकर एंबुलेंस के जरिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है, चार घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है. एक व्यक्ति को जब बाहर निकाला गया तो उसके शरीर में कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही थी.