Live: लखनऊ अग्निकांड में अब तक 15 बच्चों की मौत, चश्मदीद बोले- देर से आईं दमकल की गाड़ियां
Lucknow Coaching Centre Fire News Live: लखनऊ की जिस इमारत में आग लगी, उसके ग्राउंड फ्लॉर पर एक पेट शॉप थी, जबकि ऊपर के फ्लोर पर 3D आर्ट स्टूडियो और बच्चों की लाइब्रेरी संचालित हो रही थी.
LIVE
Background
लखनऊ के अलीगंज स्थित पुरनिया इलाके में आज सोमवार दोपहर लगी भीषण आग ने पूरे शहर को झकझोर दिया. तीन मंजिला इमारत में लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद अंदर फंसे लोगों में अफरा-तफरी मच गई. जान बचाने के लिए कई लोगों को ऊंचाई से कूदना पड़ा, जबकि कुछ लोग पाइप के सहारे नीचे उतरकर बाहर निकले. इस हादसे में अबतक 15 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आग लगने की घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों से संपर्क करें, हर संभव मदद दें और घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करें.
जानकारी के मुताबिक जिस इमारत में आग लगी, उसके ग्राउंड फ्लॉर पर एक पेट शॉप थी, जबकि ऊपर के फ्लोर पर 3D आर्ट स्टूडियो, कंप्यूटर कोडिंग से जुड़ा कार्य और बच्चों की लाइब्रेरी संचालित हो रही थी. आग लगने के बाद सबसे पहले पेट शॉप में मौजूद जानवरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.
रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लगातार लोगों को बाहर निकाला जा रहा है. देर शाम तक कुल 9 लोगों को इमारत से बाहर निकाले जाने की सूचना है. कई लोगों को स्ट्रेचर पर निकालकर एंबुलेंस के जरिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है, चार घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है. एक व्यक्ति को जब बाहर निकाला गया तो उसके शरीर में कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही थी.
Lucknow Fire News LIVE: लखनऊ अग्निकांड में 15 की मौत, अस्पताल प्रशासन ने की पुष्टि
लखनऊ अग्निकांड में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है. अस्पताल प्रशासन के अनुसार 15 की मौत है. वहीं इस हादसे पर सीएम लगातार फोन से रेस्क्यू अभियान की जानकारी ले रहे हैंय
Lucknow Fire News LIVE: लखनऊ अग्निकांड में 14 बच्चों की मौत और 4 बच्चे घायल- ब्रजेश पाठक
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा लखनऊ अग्निकांड में टोटल 14 बच्चों की मौत हुई है और 4 बच्चे घायल हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन ख्तम हो गया है, पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है. उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, कोई भी बच नहीं पाएगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री योगी जी ने अपने सभी अलीगढ के कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं वो कुछ ही देर में मौके पर पहुंचे वाले हैं.