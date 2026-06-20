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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsCucumber Buying Tips: खीरा कड़वा तो नहीं है? खरीदने से पहले ऐसे करें टेस्ट

Cucumber Buying Tips: खीरा कड़वा तो नहीं है? खरीदने से पहले ऐसे करें टेस्ट

Cucumber Buying Tips: इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे यह लू से बचाव में भी सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन कई बार बाजार से खरीदा गया खीरा कड़वा निकल आता है, जिससे पूरा टेस्ट खराब हो जाता है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 20 Jun 2026 12:25 PM (IST)
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Cucumber Buying Tips : गर्मियों के मौसम में खीरा सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फूड आइटम है. इसे लोग सलाद, कच्चे रूप में या फिर रायते के तौर पर अपनी डाइट में शामिल करते हैं. यह शरीर को ठंडक देने, हाइड्रेट रखने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है. इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे यह लू से बचाव में भी सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन कई बार बाजार से खरीदा गया खीरा कड़वा निकल आता है, जिससे पूरा टेस्ट खराब हो जाता है.

ऐसे में बिना चखे ही यह पहचानना जरूरी हो जाता है कि खीरा ताजा और मीठा है या कड़वा, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि खीरा कड़वा तो नहीं है, खरीदने से पहले कैसे टेस्ट करें. 

खीरा कड़वा तो नहीं है, खरीदने से पहले कैसे टेस्ट करें

1. खीरे का रंग देखकर पहचान करें - ताजा और मीठा खीरा हल्के हरे और चमकदार रंग का होता है. अगर खीरे का रंग ज्यादा पीला या सफेद दिखाई दे, तो वह पुराना है या फिर कड़वा हो सकता है. 

2.  खीरे का छिलका साफ और लंबी लाइनें चेक करें - अच्छे खीरे की छिलका चिकना होता है और उस पर गहरे हरे रंग की साफ लाइनें होती हैं. अगर लाइनें ठीक से दिखाई न दें या खीरे का छिलका सख्त और दागदार हो, तो ऐसे खीरे में कड़वाहट हो सकती है. 

3. हल्का दबाकर देखें - खीरा खरीदते समय उसे हल्के हाथ से दबाना चाहिए. अगर खीरा थोड़ा नरम महसूस हो, तो वह ताजा माना जाता है, लेकिन अगर खीरा बहुत ज्यादा सख्त या बहुत नरम हो, तो वह ज्यादा पका हुआ या खराब हो सकता है, जिसमें कड़वाहट आ सकती है. 

4. साइज और मोटाई पर ध्यान दें - बहुत ज्यादा बड़े या बहुत छोटे खीरे अक्सर अंदर से ज्यादा बीजदार और कड़वे हो सकते हैं. इसलिए हमेशा मीडियम साइज के, सीधे और पतले खीरे का चुनाव करना बेहतर होता है. 

5. डंठल को चेक करें - खीरे का जो हिस्सा पौधे से जुड़ा होता है, यानी डंठल, वह ताजा और हरा होना चाहिए. अगर डंठल सूखा या खराब दिखे, तो यह संकेत है कि खीरा पुराना है और उसका टेस्ट कड़वा हो सकता है. 

खीरा खाने के जबरदस्त फायदे

1. शरीर को ठंडक और हाइड्रेशन देता है - खीरे में पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है. इसे खाने से शरीर को ठंडक मिलती है और गर्मियों में डिहाइड्रेशन की समस्या से बचाव होता है. 

2. वजन घटाने में मदद करता है - खीरा कम कैलोरी वाला होता है. इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती और वजन कंट्रोल रखने में मदद मिलती है. 

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3. स्किन को चमकदार बनाता है - खीरा शरीर को अंदर से हाइड्रेट रखने में मदद करता है. नियमित रूप से खीरा खाने से स्किन में नेचुरल ग्लो और ताजगी बनी रह सकती है. 

4. पाचन को बेहतर बनाता है -  खीरे में फाइबर पाया जाता है, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है. यह कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में भी सहायक माना जाता है. 

5. शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है - खीरा शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे शरीर को साफ और स्वस्थ रखने में सहायता मिलती है. साथ ही खीरे में मौजूद पोटेशियम शरीर में ब्लड प्रेशर को संतुलित बनाए रखने में मदद कर सकता है. 

6. शरीर में पानी की कमी दूर करता है - गर्मियों में पसीना ज्यादा निकलने के कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है. ऐसे में खीरा खाने से शरीर को पूरा हाइड्रेशन मिलता है. 

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Published at : 20 Jun 2026 12:25 PM (IST)
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Cucumber Benefits Bitter Cucumber Cucumber In Summer Cucumber Buying Tips
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