हैंडमेड या मशीनमेड? कपड़े की कढ़ाई पहचानने के 4 ट्रिक, दुकानदार नहीं बताते ये बात

How To Identify Handmade Embroidery On Clothes: चिकनकारी हो, पारंपरिक कढ़ाई, फुलकारी या फिर जरी-जरदोजी का बारीक काम, भारतीय हस्तकला की पहचान पूरी दुनिया में है. लेकिन आजकल मशीनों की मदद से बनने वाली कढ़ाई इतनी सटीक दिखने लगी है कि असली हैंडमेड और मशीनमेड काम में फर्क करना आसान नहीं रह गया है. ऐसे में खरीदारी करते समय कुछ छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप असली कारीगरी की पहचान कर सकते हैं.

कैसे कर सकते हैं पहचान?

हाथ से की गई कढ़ाई की सबसे बड़ी पहचान उसकी स्वाभाविक असमानता होती है. मशीन एक जैसा पैटर्न बना सकती है, लेकिन किसी कारीगर के हाथ से बने हर टांके में थोड़ा-बहुत अंतर जरूर दिखाई देता है. यही छोटी-छोटी भिन्नताएं उस कढ़ाई को खास और अनोखा बनाती हैं.

इसे भी पढ़ें- Hand Wash Clothes: महंगे कपड़े मशीन में हो जाएंगे बर्बाद, हाथों से धोने के लिए अपनाएं ये आसान ट्रिक

किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए?

अगर आप किसी कढ़ाईदार कपड़े को खरीदने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसके टांकों को गौर से देखें. मशीन से बनी कढ़ाई में हर सिलाई लगभग एक जैसी दिखाई देती है, जबकि हाथ की कढ़ाई में कहीं दूरी थोड़ी ज्यादा या कम हो सकती है. यह कमी नहीं, बल्कि असली हस्तकला की पहचान होती है.

कपड़े को पलटकर देखना

दूसरी अहम ट्रिक है कपड़े को पलटकर देखना. ज्यादातर लोग सिर्फ सामने का हिस्सा देखते हैं, लेकिन असली राज पीछे छिपा होता है. हाथ से की गई कढ़ाई के पीछे धागों की हल्की उलझन, गांठें या असमान पैटर्न नजर आ सकते हैं. वहीं मशीनमेड कढ़ाई का पिछला हिस्सा भी काफी साफ और व्यवस्थित दिखाई देता है.

गहराई और बनावट पर ध्यान देना

तीसरी बात कढ़ाई की गहराई और बनावट से जुड़ी है. जरदोजी, आरी या चिकनकारी जैसी पारंपरिक कढ़ाई में धागों, मोतियों और अन्य सजावटी तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे डिजाइन में उभरा हुआ प्रभाव दिखाई देता है. मशीन से बनी कढ़ाई अक्सर सपाट दिखती है, जबकि हाथ की कारीगरी में एक अलग तरह की जीवंतता और टेक्सचर महसूस होता है.

समय भी कढ़ाई की असलियत का संकेत देता है

कैलाश पूजारी बताते हैं कि समय भी कढ़ाई की असलियत का संकेत देता है. मुश्किल और बारीक डिजाइन तैयार करने में कारीगरों को कई दिन, कई सप्ताह और कभी-कभी महीनों तक मेहनत करनी पड़ती है. ऐसे में अगर कोई बेहद भारी और विस्तृत कढ़ाई वाला कपड़ा बहुत कम समय में तैयार होने का दावा कर रहा हो, तो उसके मशीनमेड होने की संभावना अधिक हो सकती है. खरीदारी के दौरान अलग-अलग नमूनों की तुलना करना भी फायदेमंद रहता है. यही वजह है कि असली हैंडमेड कढ़ाई केवल एक डिजाइन नहीं, बल्कि कारीगर की कला, धैर्य और वर्षों के अनुभव की पहचान मानी जाती है.

इसे भी पढ़ें- Dal Cooking Mistakes: दाल बनाते समय ये 4 गलतियां पड़ती हैं भारी, खत्म हो जाती है उसकी ताकत