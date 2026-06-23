हंसल मेहता के ऑफिस के बाहर दिखे रणवीर सिंह, मास्क लगाए चेहरा छुपाते दिखे, नई फिल्म की चर्चा!

एक्टर रणवीर सिंह इंडस्ट्री के टॉप एक्टर हैं. इन दिनों वो 'धुरंधर' की सक्सेस का स्वाद चख रहे हैं. इस फिल्म से रणवीर सिंह हर तरफ चर्चा में हैं. रणवीर सिंह के नए प्रोजेक्ट को लेकर भी खबरें छाई हैं. फिल्म 'डॉन 3' को लेकर भी वो काफी विवाद में रहे. इसी बीच रणवीर सिंह को हंसल मेहता के ऑफिस के बाहर स्पॉट देखा गया.

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चेहरा छुपाए दिखे रणवीर सिंह

रणवीर सिंह को कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के साथ फिल्ममेक हंसल मेहता के ऑफिस के बाहर देखा गया. इस दौरान रणवीर मीडिया से चेहरा छुपाते दिखे. वो ब्लैक आउटफिट पहने दिखे. उन्होंने ब्लैक टोपी, मास्क और काला चश्मा लगाए दिखे.

हंसल मेहता के ऑफिस के बाहर रणवीर को देखने के बाद फैंस के मन में उनके उनके नए प्रोजेक्ट को लेकर उम्मीदें आ गई हैं. देखना होगा कि रणवीर सिंह किस नए प्रोजेक्ट में दिखेंगे.

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'डॉन 3' को लेकर हुआ विवाद

रणवीर सिंह की बात करें तो वो पिछले कई दिनों से फिल्म डॉन 3 को लेकर चर्चा में हैं. डॉन 3 में पहले रणवीर सिंह नजर आने वाले थे. लेकिन फिर उन्होंने बीच में ही वो फिल्म छोड़ दी. रणवीर को फिल्म की कहानी पसंद नहीं आई थी. इसके बाद फिल्ममेकर फरहान अख्तर संग उनके विवाद की खबरें पब्लिक में आईं. कुछ समय के लिए रणवीर सिंह को बैन भी किया गया था.

बता दें कि रणवीर सिंह को पिछली बार आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' में देखा गया. दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया. पहले पार्ट ने 1300 करोड़ की दुनियाभर में कमाई की. वहीं दूसरे पार्ट ने 1800 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया. पहला पार्ट दिसंबर 2025 में रिलीज हुआ था. वहीं दूसरा पार्ट मार्च 2026 में रिलीज हुआ था.