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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsMildew Prevention: बारिश में घर को सीलन और फफूंदी से बचाएंगे ये आसान तरीके, आज ही नोट कर लें ये टिप्स

Mildew Prevention: बारिश में घर को सीलन और फफूंदी से बचाएंगे ये आसान तरीके, आज ही नोट कर लें ये टिप्स

Summer Humidity Problems: घरों में नमी और सीलन की समस्या भी बढ़ा देता है. खासकर बाथरूम, बेसमेंट, किचन और कपड़े सुखाने वाली जगहों पर फफूंदी तेजी से पनपने लगती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 23 Jun 2026 08:47 AM (IST)
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How To Prevent Mildew In Humid Weather: बारिश का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं घरों में नमी और सीलन की समस्या भी बढ़ा देता है. खासकर बाथरूम, बेसमेंट, किचन और कपड़े सुखाने वाली जगहों पर फफूंदी तेजी से पनपने लगती है. समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह न सिर्फ घर की साफ-सफाई खराब करती है, बल्कि स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप इसका रोकथाम कर सकते हैं. 

घर में क्यों लगने लगती है फफूंदी?

फफूंदी आमतौर पर सफेद या भूरे रंग के धब्बों के रूप में दीवारों, खिड़कियों, टाइल्स और ग्राउट पर दिखाई देती है.  इसकी सबसे बड़ी वजह वातावरण में बढ़ी हुई नमी होती है. बारिश के दिनों में जब घर के अंदर हवा का प्रवाह कम हो जाता है, तब फफूंदी के लिए अनुकूल माहौल तैयार हो जाता है. 

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घर को कैसे रखें सुरक्षित?

होम एक्सपर्ट के अनुसार, घर को फफूंदी से बचाने का सबसे आसान तरीका अच्छी वेंटिलेशन बनाए रखना है. बाथरूम में नहाने के बाद एग्जॉस्ट फैन कुछ देर तक चलाएं. अगर एग्जॉस्ट नहीं है तो खिड़की खोलकर रखें ताकि नमी बाहर निकल सके. इसी तरह बेसमेंट और लॉन्ड्री एरिया में भी हवा का उचित आवागमन जरूरी है. बारिश के मौसम में घर के अंदर नमी का स्तर बढ़ना सामान्य बात है, लेकिन इसे नियंत्रित रखना बेहद जरूरी है. इसके लिए डीह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल किया जा सकता है. कोशिश करें कि घर के अंदर नमी 50 प्रतिशत से अधिक न हो, क्योंकि इससे ऊपर का स्तर फफूंदी और अन्य सूक्ष्म जीवों के विकास को बढ़ावा देता है. 

ये काम भी हैं जरूरी

गीली सतहों और कपड़ों को लंबे समय तक नम रहने देना भी बड़ी गलती साबित हो सकता है. नहाने के बाद बाथरूम की दीवारों और फर्श को सूखा लें. वहीं गीले तौलिये, बारिश में भीगे कपड़े या स्विमिंग कॉस्ट्यूम को एक जगह ढेर लगाकर रखने के बजाय तुरंत सुखाने की कोशिश करें. घर में कहीं भी पानी का रिसाव हो रहा हो तो उसे नजरअंदाज न करें. सिंक के नीचे, वॉशिंग मशीन के आसपास, खिड़कियों और बाथरूम के कोनों में समय-समय पर जांच करते रहें. छोटी सी लीकेज भी लगातार नमी पैदा कर सकती है, जिससे फफूंदी बार-बार लौट सकती है. 

फफूंदी हटाने के लिए क्या करना चाहिए?

अगर घर के किसी हिस्से में फफूंदी दिखाई दे तो उसे शुरुआती स्तर पर ही साफ कर देना चाहिए. लेकिन यदि समस्या बार-बार लौट रही हो, बदबू बनी रहती हो या फफूंदी बड़े हिस्से में फैल गई हो तो यह किसी गहरी नमी की समस्या का संकेत हो सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 08:47 AM (IST)
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Home Maintenance Mildew Prevention Rainy Season Care
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