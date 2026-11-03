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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगऑफ सीजन में भी 14000 रोज, मैगी बेच जमकर कमा रहा ये शख्स

ऑफ सीजन में भी 14000 रोज, मैगी बेच जमकर कमा रहा ये शख्स

वायरल हो रही क्लिप में देखा जा सकता है कि रोहतांग पास की जमा देने वाली ठंड में एक शख्स मैगी और चाय का छोटा सा स्टॉल लगाए खड़ा है. वीडियो बना रहे टूरिस्ट ने जब उससे पूछा कि आजकल तो टूरिस्ट कम हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 03 Nov 2026 08:49 AM (IST)
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'कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता'... यह मशहूर डायलॉग पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में मैगी का स्टॉल लगाने वाले एक छोटे से दुकानदार पर एकदम सटीक बैठता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध रोहतांग पास (Rohtang Pass) का एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. बर्फ की ठंडी वादियों में घूमने गए एक टूरिस्ट ने जब वहां लगे एक मैगी स्टॉल वाले से उसकी 'ऑफ-सीजन' (Off-Season) की रोजाना की कमाई पूछी, तो जवाब सुनकर न सिर्फ वो शख्स बल्कि पूरा इंटरनेट दंग रह गया.

100 रुपये की मैगी और 40 रुपये की चाय: ऑफ-सीजन में भी बंपर सेल!

वायरल हो रही क्लिप में देखा जा सकता है कि रोहतांग पास की जमा देने वाली ठंड में एक शख्स मैगी और चाय का छोटा सा स्टॉल लगाए खड़ा है. वीडियो बना रहे टूरिस्ट ने जब उससे पूछा कि आजकल तो टूरिस्ट कम हैं और ऑफ-सीजन चल रहा है, फिर भी दिनभर में कितनी बिक्री हो जाती है?

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दुकानदार ने बड़े ही सादगी भरे अंदाज में बताया कि off-season होने के बावजूद वह रोजाना करीब 60 से 70 प्लेट मैगी और 200 कप चाय आराम से बेच लेता है. रेट की बात करें तो रोहतांग पास की ऊंचाई और विषम परिस्थितियों के कारण वहां मैगी की एक प्लेट 100 रुपये की है और चाय का एक कप 40 रुपये में मिलता है.

 
 
 
 
 
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जब लगाया कमाई का गणित... तो उड़े होश!

दुकानदार की बात सुनकर जब टूरिस्ट ने अपनी जेब से कैलकुलेटर निकाला और उसकी रोजाना की ग्रॉस कमाई का हिसाब लगाया, तो आंकड़े चौंकाने वाले थे:

मैगी की बिक्री: 70 प्लेट × 100 रुपये = 7,000 रुपये
चाय की बिक्री: 200 कप × 40 रुपये = 8,000 रुपये
रोजाना की कुल कमाई (ऑफ-सीजन): 15,000 रुपये प्रतिदिन!

यानी ऑफ-सीजन में भी यह छोटा सा मैगी स्टॉल महीने का करीब 4.5 लाख रुपये का ग्रॉस बिजनेस कर रहा है! यह गणित देखते ही वीडियो बना रहा शख्स हैरान रह गया और उसने तुरंत कहा "सोचो जब ऑफ-सीजन में यह हाल है, तो जब पीक सीजन में लाखों टूरिस्ट आते होंगे, तब ये लोग कितनी बंपर कमाई करते होंगे!"

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यूजर्स बोले 'अरे भाई! हम तो बेकार ही कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं'

यह वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर आया, आग की तरह फैल गया. लोग मैगी वाले के इस 'स्मार्ट स्ट्रीट बिजनेस' और पहाड़ों की इकोनॉमी को देखकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं...

एक यूजर ने लिखा... "ऑफ-सीजन में 15 हजार रोज! अब तो मन कर रहा है कि कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़कर रोहतांग पास में मैगी का ठेला ही खोल लूं."

एक और यूजर ने लिखा... "पहाड़ों में ट्रांसपोर्टेशन और सामान ऊपर ले जाने का खर्च भी बहुत होता है, लेकिन फिर भी बंदे का दिमाग और मेहनत काबिले तारीफ है."

तो वहीं एक और यूजर ने लिखा... "सच कहा है किसी ने... कोई धंधा छोटा नहीं होता, बस सही जगह और सही वक्त पर होना चाहिए!"

यह भी पढ़ें: Karwachauth Viral Video: भईया-भाभी ने ट्रेन में ही मनाया करवाचौथ, खुश हुए पैसेंजर; वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 03 Nov 2026 08:49 AM (IST)
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