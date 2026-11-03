21000 रन और..., रोहित शर्मा न्यूजीलैंड ODI सीरीज में बनाएंगे 4 ऐतिहासिक रिकॉर्ड

भारत और न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज की शुरुआत 4 नवंबर से हो रही है. रोहित शर्मा भी इस सीरीज में खेल रहे होंगे और उनके निशाने पर कई बड़े रिकॉर्ड होंगे. पहला मैच ऑकलैंड के ईडन पार्क पर खेला जाएगा. रोहित वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में 225 रन बनाकर आ रहे हैं. इसलिए बेशक उनकी फॉर्म अच्छी है.

न्यूजीलैंड की धरती पर रोहित शर्मा का वनडे रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन नहीं है, लेकिन यह उन जगहों में से एक है जहां उन्हें अब तक शतक ना लगा पाने का मलाल जरूर होगा. यहां जान लीजिए न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित कौन से 4 बड़े रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर सकते हैं.

रोहित शर्मा तोड़ेंगे 4 रिकॉर्ड

400 सिक्स - ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड पहले से रोहित शर्मा के नाम है. वह अब तक 381 छक्के लगा चुके हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में रोहित 19 बड़े हिट और लगा देते हैं तो वनडे क्रिकेट की दुनिया में 400 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे.

21000 रन - 517 इंटरनेशनल मैचों में रोहित शर्मा के नाम 20652 रन हैं. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 21 हजार रन पूरे करने के लिए रोहित को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में 348 रन और बनाने हैं. अब तक भारत के लिए सिर्फ सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड ही 21 हजार या उससे अधिक रन बना पाए हैं.

5000 रन - SENA देशों में रोहित शर्मा 5000 रन पूरे करने के बेहद करीब हैं. अब तक साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में मिला कर 4964 रन बनाए हैं और वो पहले वनडे मैच में ही 5000 रन का आंकड़ा छू सकते हैं.

50+ स्कोर - रोहित शर्मा अब तक वनडे इंटरनेशनल करियर में 98 बार किसी पारी में 50+ स्कोर कर चुके हैं. अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में रोहित दो फिफ्टी भी लगा देते हैं तो वह ODI क्रिकेट में 50+ स्कोर बनाने का शतक पूरा कर लेंगे. अगर रोहित ऐसा कर पाए तो वह दुनिया में 100 फिफ्टी प्लस स्कोर करने वाले सिर्फ छठे बल्लेबाज होंगे.

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