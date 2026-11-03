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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र"इन्हें 'दीया' से इतनी मुहब्बत नहीं जितनी 'मिर्जा' से नफरत है", वारिस पठान का BJP पर तंज

"इन्हें 'दीया' से इतनी मुहब्बत नहीं जितनी 'मिर्जा' से नफरत है", वारिस पठान का BJP पर तंज

AIMIM नेता वारिस पठान ने दीया मिर्जा वीडियो विवाद को धार्मिक भेदभाव बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की और सवाल उठाया कि क्या कोर्ट के आदेश भी सनातन विरोधी हैं? क्योंकि दीया मिर्जा ने कोर्ट की ही बात दोहराई थी.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 03 Nov 2026 09:06 AM (IST)
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महाराष्ट्र के मुंबई में दिवाली से पहले सीमित मात्रा में पटाखे फोड़ने और हवा का ख्याल रखने की अपील करते हुए फिल्मी और खेल जगत की कई हस्तियों ने वीडियो जारी किए थे. इनमें माधुरी दीक्षित, अजिंक्य रहाणे और दीया मिर्जा जैसे सेलेब्रिटी शामिल थे. ये वीडियो BMC ने भी अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किए. हालांकि, बीजेपी नेताओं की आपत्ति के बाद केवल दीया मिर्जा का वीडियो बीएमसी के एक्स अकाउंट से डिलीट कर दिया गया. इसके बाद से सियासी विवाद खड़ा हो गया है. अब AIMIM नेता वारिस पठान की भी इसपर कड़ी प्रतिक्रिया आई है.

AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा, मुंबई हाई कोर्ट ने खुद आदेश दिया है कि आप रास्ते पर पटाखे न फोड़ें क्योंकि उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, सेहत की दिक्कतें आती हैं. यही बात दीया मिर्जा ने भी कही थी. अगर आप दीया मिर्जा की बातों को सनातन विरोधी कह रहे हैं तो मतलब आप कोर्ट की बातों को सनातन विरोधी कह रहे हैं. उनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए."

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'HC और BMC कमिश्नर भी सनातन विरोधी?'- वारिस पठान

वारिस पठान ने कहा कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने खुद कुछ आर्टिस्ट को कैंपेन करने के लिए कहा था ताकि लोग पटाखे कम फोड़ें. इस हिसाब से तो अश्विनी भिड़े भी सनातन विरोधी हैं. अश्विनी भिड़े ने जो कहा, उसपर दीया मिर्जा ने वीडियो बनाया. वही सेम वीडियो माधुरी दीक्षित ने बनाया, वही वीडियो अजिंक्य रहाणे ने भी बनाया. 

ताज्जुब की बात यह है कि दीया मिर्जा का वीडियो डिलीट कर दिया गया लेकिम माधुरी दीक्षित और अजिंक्य रहाणे का वीडियो अभी तक बीएमसी के एक्स पर मौजूद है. क्या यह सेलेक्टिव आउटरेज नहीं है? संविधान तो एकता की बात करता है तो फिर एक के लिए कानून अलग और दूसरे के लिए अलग क्यों? 

'दीया' से मुहब्बत नहीं, 'मिर्जा' से नफरत

वारिस पठान ने तंज कसते हुए कहा, "इनको 'दीया' से इतमी मुहब्बत नहीं जितनी 'मिर्जा' से नफरत है. मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने अपने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि हमको हमारा त्योहार कैसे मनाना है, यह दीया मिर्जा हमें न सिखाएं. आपको अगर उस संदेश पर आपत्ति थी तो आप माधुरी दीक्षित को भी टैग करते, लेकिन आपको सिर्फ मुसलमान को टारगेट करना था. आपने अपने दिल की भड़ास मिर्जा पर निकाल दी. इस बात पर तो खुद कोर्ट को खड़ा होना चाहिए."

यह भी पढ़ें: BMC ने शेयर किया दीया मिर्जा का दिवाली वाला वीडियो, BJP से आई आपत्ति और फिर डिलीट

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 03 Nov 2026 09:06 AM (IST)
Tags :
BMC Diya Mirza Waris Pathan AIMIM MAHARASHTRA NEWS Diwali 2026
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