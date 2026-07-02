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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsFloor Cleaning Tips: पोछा लगाते समय पानी में मिलाएं ये चीजें, सीसे की तरह चमक उठेगा घर का कोना-कोना

Floor Cleaning Tips: पोछा लगाते समय पानी में मिलाएं ये चीजें, सीसे की तरह चमक उठेगा घर का कोना-कोना

Homemade Floor Cleaner: पोछा लगाना रोजमर्रा का काम है, लेकिन कई बार अच्छी तरह सफाई करने के बाद भी फर्श फीका नजर आता है या कुछ ही देर में बदबू आने लगती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 02 Jul 2026 07:04 AM (IST)
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What To Add To Mop Water For Shiny Floors: घर की साफ-सफाई में पोछा लगाना रोजमर्रा का काम है, लेकिन कई बार अच्छी तरह सफाई करने के बाद भी फर्श फीका नजर आता है या कुछ ही देर में बदबू आने लगती है. अगर आप चाहते हैं कि आपका घर सिर्फ साफ ही नहीं बल्कि चमकदार और खुशबूदार भी दिखे, तो पोछे के पानी में कुछ आसान घरेलू चीजें मिलाकर बड़ा फर्क ला सकते हैं. ये चीजें महंगे क्लीनर की जगह भी काम कर सकती हैं और फर्श को चमकदार बनाने में मदद करती हैं.

सफेद सिरका 
अगर फर्श पर जिद्दी दाग, चिकनाई या गंदगी जमा हो गई है, तो सफेद सिरका काफी काम आ सकता है. यह एक प्राकृतिक क्लीनर की तरह काम करता है और फर्श पर जमी मैल को हटाने में मदद करता है. पोछे के पानी में थोड़ा-सा सफेद सिरका मिलाने से फर्श साफ और चमकदार नजर आने लगता है. शुरुआत में इसकी हल्की गंध महसूस हो सकती है, लेकिन फर्श सूखने के बाद वह अपने आप खत्म हो जाती है.

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बेकिंग सोडा 
अगर घर में किसी जगह से बदबू आती है या फर्श पर पुराने दाग हैं, तो बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया जा सकता है. यह हल्के स्क्रब की तरह काम करता है और बिना फर्श को नुकसान पहुंचाए गंदगी साफ करने में मदद करता है. इसे पहले थोड़ा पानी में अच्छी तरह घोल लें और फिर पोछे के पानी में मिलाएं. इससे सफाई और बेहतर हो सकती है.

नींबू का रस
नींबू का रस भी फर्श की सफाई के लिए एक अच्छा घरेलू उपाय माना जाता है. इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व दाग हटाने में मदद करते हैं और फर्श को चमकदार बना सकते हैं. साथ ही घर में ताजगी भरी साइट्रस खुशबू भी फैल जाती है. पोछे के पानी में दो से तीन चम्मच नींबू का रस मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है.

एसेंशियल ऑयल 
अगर आप चाहते हैं कि सफाई के बाद घर लंबे समय तक महकता रहे, तो पोछे के पानी में कुछ बूंदें एसेंशियल ऑयल की डाल सकते हैं. लैवेंडर, पेपरमिंट, यूकेलिप्टस या लेमन ऑयल जैसे विकल्प अच्छी खुशबू देने के साथ सफाई का अनुभव भी बेहतर बना देते हैं. इससे घर में ताजगी का एहसास लंबे समय तक बना रहता है.

नमक 
नमक सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि सफाई में भी उपयोगी माना जाता है. पोछे के पानी में एक चम्मच नमक मिलाने से फर्श की सफाई बेहतर हो सकती है. माना जाता है कि यह कीटाणुओं को कम करने में मदद करता है और चींटियों जैसे छोटे कीड़ों को भी दूर रखने में सहायक हो सकता है. अगर आप रोजाना पोछा लगाते समय इन आसान घरेलू चीजों का सही मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, तो फर्श ज्यादा साफ, चमकदार और ताजगी भरा नजर आ सकता है. 

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 02 Jul 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
Floor Cleaning Tips Mop Water Hacks Natural Floor Cleaner
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