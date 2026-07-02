What To Add To Mop Water For Shiny Floors: घर की साफ-सफाई में पोछा लगाना रोजमर्रा का काम है, लेकिन कई बार अच्छी तरह सफाई करने के बाद भी फर्श फीका नजर आता है या कुछ ही देर में बदबू आने लगती है. अगर आप चाहते हैं कि आपका घर सिर्फ साफ ही नहीं बल्कि चमकदार और खुशबूदार भी दिखे, तो पोछे के पानी में कुछ आसान घरेलू चीजें मिलाकर बड़ा फर्क ला सकते हैं. ये चीजें महंगे क्लीनर की जगह भी काम कर सकती हैं और फर्श को चमकदार बनाने में मदद करती हैं.

सफेद सिरका

अगर फर्श पर जिद्दी दाग, चिकनाई या गंदगी जमा हो गई है, तो सफेद सिरका काफी काम आ सकता है. यह एक प्राकृतिक क्लीनर की तरह काम करता है और फर्श पर जमी मैल को हटाने में मदद करता है. पोछे के पानी में थोड़ा-सा सफेद सिरका मिलाने से फर्श साफ और चमकदार नजर आने लगता है. शुरुआत में इसकी हल्की गंध महसूस हो सकती है, लेकिन फर्श सूखने के बाद वह अपने आप खत्म हो जाती है.

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बेकिंग सोडा

अगर घर में किसी जगह से बदबू आती है या फर्श पर पुराने दाग हैं, तो बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया जा सकता है. यह हल्के स्क्रब की तरह काम करता है और बिना फर्श को नुकसान पहुंचाए गंदगी साफ करने में मदद करता है. इसे पहले थोड़ा पानी में अच्छी तरह घोल लें और फिर पोछे के पानी में मिलाएं. इससे सफाई और बेहतर हो सकती है.

नींबू का रस

नींबू का रस भी फर्श की सफाई के लिए एक अच्छा घरेलू उपाय माना जाता है. इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व दाग हटाने में मदद करते हैं और फर्श को चमकदार बना सकते हैं. साथ ही घर में ताजगी भरी साइट्रस खुशबू भी फैल जाती है. पोछे के पानी में दो से तीन चम्मच नींबू का रस मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है.

एसेंशियल ऑयल

अगर आप चाहते हैं कि सफाई के बाद घर लंबे समय तक महकता रहे, तो पोछे के पानी में कुछ बूंदें एसेंशियल ऑयल की डाल सकते हैं. लैवेंडर, पेपरमिंट, यूकेलिप्टस या लेमन ऑयल जैसे विकल्प अच्छी खुशबू देने के साथ सफाई का अनुभव भी बेहतर बना देते हैं. इससे घर में ताजगी का एहसास लंबे समय तक बना रहता है.

नमक

नमक सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि सफाई में भी उपयोगी माना जाता है. पोछे के पानी में एक चम्मच नमक मिलाने से फर्श की सफाई बेहतर हो सकती है. माना जाता है कि यह कीटाणुओं को कम करने में मदद करता है और चींटियों जैसे छोटे कीड़ों को भी दूर रखने में सहायक हो सकता है. अगर आप रोजाना पोछा लगाते समय इन आसान घरेलू चीजों का सही मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, तो फर्श ज्यादा साफ, चमकदार और ताजगी भरा नजर आ सकता है.

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