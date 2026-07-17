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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsWooden Door Swelling: लकड़ी के दरवाजे बरसात में फूल गए? बिना बढ़ई बुलाए मिनटों में खुद ऐसे करें ठीक

Wooden Door Swelling: लकड़ी के दरवाजे बरसात में फूल गए? बिना बढ़ई बुलाए मिनटों में खुद ऐसे करें ठीक

Monsoon Door Problem: लकड़ी के दरवाजे पहले की तरह आसानी से खुलते-बंद नहीं हैं, उन्हें धक्का लगाना पड़ता है या फिर वे चौखट से रगड़ खाने लगते हैं. कई लोग इसे दरवाजे की खराबी समझते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 17 Jul 2026 06:56 AM (IST)
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How To Fix Swollen Wooden Doors: बरसात शुरू होते ही कई घरों में एक आम समस्या सामने आने लगती है. लकड़ी के दरवाजे पहले की तरह आसानी से खुलते-बंद नहीं हैं, उन्हें धक्का लगाना पड़ता है या फिर वे चौखट से रगड़ खाने लगते हैं. कई लोग इसे दरवाजे की खराबी समझते हैं, जबकि इसकी सबसे बड़ी वजह मौसम में बढ़ी नमी होती है. अच्छी बात यह है कि हर बार बढ़ई बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती. कुछ आसान उपाय अपनाकर इस समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है. 

बरसात में क्यों होती है दिक्कत?

दरअसल, लकड़ी एक नेचुरल सामग्री है, जो हवा में मौजूद नमी को आसानी से सोख लेती है. बरसात के मौसम में वातावरण में नमी बढ़ जाती है, जिससे लकड़ी फैलने लगती है. इसका असर सबसे ज्यादा दरवाजे के किनारों और निचले हिस्से पर दिखाई देता है. यही कारण है कि दरवाजा चौखट में फंसने लगता है और उसे खोलना या बंद करना मुश्किल हो जाता है. 

किन दरवाजों में ज्यादा होती है दिक्कत?

अगर आपके घर का दरवाजा पुराना है या उस पर लंबे समय से वार्निश या सीलिंग नहीं की गई है, तो उसमें नमी ज्यादा तेजी से समा सकती है. खासकर दरवाजे के किनारे और नीचे का हिस्सा यदि बिना सील किए छोड़ दिया गया हो, तो वहां से पानी और नमी आसानी से अंदर पहुंच जाती है. इसके अलावा घर में पर्याप्त वेंटिलेशन न होना, बाथरूम की नमी या गीले कपड़े घर के अंदर सुखाने जैसी आदतें भी इस समस्या को बढ़ा सकती हैं. 

कैसे कर सकते हैं ठीक?

यदि दरवाजा हल्का-फुल्का फूल गया है, तो सबसे पहले उसके कब्जों और स्क्रू की जांच करें. कई बार ढीले स्क्रू की वजह से भी दरवाजा अटकने लगता है. यदि स्क्रू ढीले हों तो उन्हें अच्छी तरह कस दें. इससे कई बार समस्या तुरंत ठीक हो जाती है. दरवाजा जहां चौखट से रगड़ खा रहा है, वहां साबुन, पैराफिन वैक्स, पेट्रोलियम जेली या किसी घरेलू लुब्रिकेंट की हल्की परत लगा सकते हैं. इससे घर्षण कम होगा और दरवाजा कुछ समय के लिए आसानी से चलने लगेगा. हालांकि यह स्थायी समाधान नहीं है, लेकिन बरसात के दिनों में काफी राहत देता है.

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हेयर ड्रायर या हीट गन की मदद

अगर दरवाजे में नमी ज्यादा भर गई है, तो हेयर ड्रायर या हीट गन की मदद भी ली जा सकती है. इसे दरवाजे से करीब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर कुछ देर गर्म हवा दें. इससे लकड़ी में मौजूद अतिरिक्त नमी धीरे-धीरे निकलने लगती है. ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा गर्मी देने से लकड़ी या पेंट को नुकसान पहुंच सकता है.

डिह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल भी फायदेमंद

जिन घरों में लगातार नमी रहती है, वहां डिह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल भी फायदेमंद हो सकता है. यह कमरे की अतिरिक्त नमी को कम करता है, जिससे लकड़ी ज्यादा पानी नहीं सोखती और दरवाजे के फूलने की संभावना कम हो जाती है. अगर दरवाजा फिर भी अटक रहा है, तो उसे निकालकर केवल उसी हिस्से को हल्का-सा सैंडपेपर से घिसा जा सकता है, जहां रगड़ लग रही है. इसके बाद दोबारा वार्निश या सीलर लगाने से भविष्य में नमी का असर काफी कम हो जाता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 17 Jul 2026 06:56 AM (IST)
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