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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsFresh Mangoes: आम को लंबे समय तक कैसे रखें फ्रेश? यह तरीका जान लेंगे तो आ जाएगा मजा

Fresh Mangoes: आम को लंबे समय तक कैसे रखें फ्रेश? यह तरीका जान लेंगे तो आ जाएगा मजा

Fresh mangoes: अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि आम जल्दी खराब हो जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आम को कैसे स्टोर करें, जिससे वह लंबे समय तक फ्रेश बने रहें.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 17 Jul 2026 09:33 AM (IST)
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Fresh Mangoes: आम खाने वाले लोगों की अक्सर यह शिकायत रहती है कि वह जल्दी खराब हो जाते हैं. बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे आज आम लेकर आते हैं और अगले ही दिन वे सड़ जाते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ ऐसे तरीके हैं, जिससे आम को लंबे समय तक फ्रेश रखा जा सकता है. आइए जानते हैं आम को फ्रेश रखने के तरीकों के बारे में... 

सबसे पहली बात यह है कि सभी फलों की सफाई बहुत जरूरी है, चाहे वह कोई भी फल हो. आम की सफाई करने का तरीका यह है कि आप आम को लाने के बाद उसे आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें. इसके बाद उन्हें पानी से निकालकर अच्छी तरह सुखा लें. इससे आम के ऊपर लगे केमिकल पूरी तरह से हट जाएंगे. 

यह भी पढ़े: Kitchen Spices Safety Tips :किचन के मसालों का रंग बदल गया? ऐसे पहचानें इस्तेमाल करना सुरक्षित है या नहीं

ऐसे रखें लंबे समय तक आम को फ्रेश

आम का छिलका निकालकर उन्हें मध्यम आकार के टुकड़ों में काट लें. उन टुकड़ों को किसी प्लेट या ट्रे में थोड़ी दूरी पर रख दें, ताकि वे आपस में चिपकें नहीं. इसके बाद उन्हें 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें. जब आम के टुकड़े अच्छी तरह जम जाएं, तो उन्हें फ्रीजर से निकालकर एयरटाइट डिब्बे या ज़िप-लॉक बैग में भर दें. इससे टुकड़े आपस में चिपकेंगे नहीं और लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे. एयरटाइट डिब्बे को दोबारा फ्रीजर में रख दें. इस तरीके से आम के टुकड़े लगभग 2 से 3 महीने तक अच्छी क्वालिटी में सुरक्षित रह सकते हैं. जब भी आम खाने का मन हो, जितने टुकड़े चाहिए उतने ही बाहर निकालें.

अगर आप आम सीधे खाना चाहते हैं, तो उन्हें 10 से 15 मिनट के लिए सामान्य तापमान पर रख दें. वहीं स्मूदी, शेक, आइसक्रीम या मैंगो लस्सी बनाने के लिए जमे हुए टुकड़ों का सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

हमेशा ताजे और बिना सड़े हुए आम ही स्टोर करें. गीले आम या गीले टुकड़ों को कभी भी डिब्बे में बंद न करें, क्योंकि नमी की वजह से वे जल्दी खराब हो सकते हैं. साथ ही फ्रीजर का दरवाजा बार-बार खोलने और बंद करने से भी बचें, ताकि तापमान बना रहे. इस आसान तरीके को अपनाकर आप आम को लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं और मौसम खत्म होने के बाद भी उसके स्वाद का आनंद ले सकते हैं.

यह भी पढे़: Soft Roti Tips: आटे में गूंथते समय मिला लें यह एक चीज, हर रोटी बनेगी एकदम सॉफ्ट और स्वाद में बेहद लाजवाब

Published at : 17 Jul 2026 09:33 AM (IST)
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