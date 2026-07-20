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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow Long Does Cooking Oil Last: क्या रसोई में रखा तेल भी हो सकता है खराब, जानिए कितने दिनों तक इस्तेमाल करना सुरक्षित?

How Long Does Cooking Oil Last: क्या रसोई में रखा तेल भी हो सकता है खराब, जानिए कितने दिनों तक इस्तेमाल करना सुरक्षित?

Cooking Oil Shelf Life: कुकिंग ऑयल की एक तय शेल्फ लाइफ होती है. सही तरीके से स्टोर न करने पर तेल जल्दी खराब हो सकता है, जिससे खाने का स्वाद ही नहीं, सेहत भी प्रभावित हो सकती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 20 Jul 2026 02:38 PM (IST)
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Shelf Life Of Different Cooking Oils: रसोई में रखा खाने का तेल महीनों तक चलता है, इसलिए अक्सर लोग एक बार खरीदने के बाद उसे खत्म होने तक इस्तेमाल करते रहते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तेल भी खराब हो सकता है? अगर नहीं, तो यह जानना जरूरी है कि हर तरह के कुकिंग ऑयल की एक तय शेल्फ लाइफ होती है. सही तरीके से स्टोर न करने पर तेल जल्दी खराब हो सकता है, जिससे खाने का स्वाद ही नहीं, सेहत भी प्रभावित हो सकती है.

कब खराब होता है तेल?

होम एक्सपर्ट के अनुसार, तेल दूध या ब्रेड की तरह तुरंत खराब नहीं होता, लेकिन समय के साथ ऑक्सीजन, रोशनी और गर्मी के संपर्क में आने से इसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. इसी वजह से तेल बासी होने लगता है. एक्सपर्ट के अनुसार, कभी-कभार थोड़ा बासी तेल खाने से तुरंत कोई बड़ी परेशानी नहीं होती, लेकिन लंबे समय तक ऐसे तेल का सेवन शरीर में फ्री रेडिकल्स बनने का कारण बन सकता है.

कब होने लगता है तेल खराब?

तेल कितने समय तक सुरक्षित रहता है, यह उसके प्रकार पर भी निर्भर करता है. रिफाइंड वेजिटेबल या कैनोला ऑयल बंद बोतल में करीब 1 से 2 साल तक ठीक रह सकता है, जबकि खोलने के बाद इसे 6 से 12 महीने के भीतर इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है. एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बंद पैक में लगभग 24 महीने और खोलने के बाद 3 से 6 महीने तक अच्छा रहता है. नारियल का तेल करीब 2 साल तक चल सकता है. वहीं तिल का तेल खोलने के बाद लगभग 6 महीने और फ्लैक्ससीड ऑयल बंद पैक में 6 से 8 महीने तक सुरक्षित रहता है. फ्लैक्ससीड ऑयल को खोलने के बाद फ्रिज में रखना चाहिए. एवोकाडो ऑयल भी खोलने के बाद लगभग 6 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है.

कैसे पता करें कि एक्सपायर हुआ या नहीं?

तेल खरीदते समय बोतल पर लिखी Best Before या Use By तारीख जरूर देखें. यह तारीख तेल की सबसे अच्छी गुणवत्ता का संकेत देती है, न कि यह कि उसी दिन के बाद तेल तुरंत असुरक्षित हो जाएगा. हालांकि, अगर तेल को सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया हो, तो वह एक्सपायरी डेट से पहले भी खराब हो सकता है. इसलिए बोतल खोलने की तारीख लिख लेना भी एक अच्छी आदत हो सकती है.

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सबसे पहले उसकी गंध पर ध्यान दें

अगर यह समझना हो कि तेल खराब हो चुका है या नहीं, तो सबसे पहले उसकी गंध पर ध्यान दें. खराब तेल से खट्टी, बासी या अजीब सी गंध आने लगती है. स्वाद कड़वा, खट्टा या साबुन जैसा महसूस हो सकता है. इसके अलावा तेल का रंग बदल जाना, तल में तलछट जमना या सामान्य से ज्यादा गाढ़ा हो जाना भी इसके खराब होने का संकेत हो सकता है. हालांकि, ऑलिव ऑयल को फ्रिज में रखने पर उसका हल्का धुंधला होना सामान्य माना जाता है और कमरे के तापमान पर वह फिर सामान्य हो जाता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 02:38 PM (IST)
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