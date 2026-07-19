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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsPrevent Milk From Boiling Over: दूध उबलकर हर बार गैस पर गिर जाता है? अपनाएं ये आसान ट्रिक

Prevent Milk From Boiling Over: दूध उबलकर हर बार गैस पर गिर जाता है? अपनाएं ये आसान ट्रिक

Prevent Milk From Boiling Over: दूध उबलकर गैस पर गिरने की परेशानी को घी, मक्खन, लकड़ी के चम्मच और सही आंच जैसी आसान किचन ट्रिक्स अपनाकर आसानी से कम किया जा सकता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 19 Jul 2026 11:01 AM (IST)
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Prevent Milk From Boiling Over: वैसे तो भारतीय घरों में दूध का गिरना शुभ माना जाता है, लेकिन यह बात तभी अच्छी लगती है जब कोई शुभ काम करना हो. रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादातर हर घर में सुबह और शाम दूध को उबालना एक आम काम है. ऐसे में कई लोगों की शिकायत होती है कि कुछ पल के लिए दूध से नजर हटती है, तभी वह उबलकर गिर जाता है. इससे दूध की बर्बादी के साथ-साथ गैस चूल्हा भी गंदा हो जाता है. इसे साफ करने में समय के साथ-साथ मेहनत भी उतनी ही लगती है. यह समस्या लगभग हर घर में देखने को मिलती है. ऐसे में आपको जानकर राहत मिलेगी कि आप कुछ आसान तरीकों से इस झंझट से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं. यानी दूध को बार-बार गैस चूल्हे पर गिरने से बचा सकते हैं. आइए जानते हैं क्या हैं वे अनोखे तरीके.

दूध उफनने से बचाने की आसान ट्रिक

आपको जानकर हैरानी होगी कि आप केवल घी और मक्खन की मदद से दूध को गिरने से बचा सकते हैं. जी हां, केवल घी और मक्खन की मदद से. इसमें बस आपको घी या मक्खन को बर्तन के किनारों पर लगाना है. मतलब दूध को उबालने से पहले ही बर्तन के ऊपरी किनारों पर घी की पतली परत लगा दें. ऐसा करने से जब दूध उबलकर ऊपर आता है, तब घी उसके उबाल और झाग को कम कर देता है और दूध पतीले के अंदर ही रहता है.

इसके अलावा दूसरे तरीके के रूप में आप दूध उबालने से पहले एक लकड़ी का चम्मच या फिर कलछी आड़ी करके रख सकते हैं. इससे झाग एक जगह इकट्ठा नहीं होता और दूध की उबलने की रफ्तार भी कम हो जाती है. तीसरा और सबसे आसान उपाय है दूध को तेज आंच पर उबालने के बजाय मध्यम आंच पर उबालना. आंच को नियंत्रित रखने से दूध की उबाल भी नियंत्रित रहती है.

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ध्यान रखने वाली अन्य बातें

इन ट्रिक्स के साथ-साथ कुछ छोटी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है. दूध उबालते समय बर्तन का चौड़ा मुंह होना बेहतर रहता है, क्योंकि इससे झाग फैलने की जगह मिल जाती है और वह ऊपर से बाहर नहीं गिरता. साथ ही जैसे ही दूध में उबाल आने वाला हो, आंच थोड़ी कम कर दें. इससे दूध धीरे-धीरे उबलता है और उफनने का खतरा कम हो जाता है. इसके अलावा दूध को गिरने से बचाने का सबसे आसान तरीका है कि बर्तन के पास खड़े होकर दूध उबालें, क्योंकि पहला उबाल आते ही अगर आंच तुरंत कम कर दी जाए तो दूध बाहर गिरने से पहले ही रुक जाता है.

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Published at : 19 Jul 2026 11:01 AM (IST)
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