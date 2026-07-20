INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsWater Tank Cleaning: अब पानी की टंकी साफ करने के लिए अंदर नहीं पड़ेगा उतरना, इस आसान ट्रिक से मिनटों में चमकाएं

Water Tank Cleaning: अब पानी की टंकी साफ करने के लिए अंदर नहीं पड़ेगा उतरना, इस आसान ट्रिक से मिनटों में चमकाएं

DIY Water Tank Cleaning: टंकी की सफाई अक्सर लोग इसलिए टाल देते हैं क्योंकि इसके लिए टंकी खाली करनी पड़ती है और कई बार अंदर उतरकर रगड़-रगड़कर साफ करना पड़ता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 20 Jul 2026 11:14 AM (IST)
Preferred Sources

How To Clean Water Tank Without Emptying: घर की पानी की टंकी की सफाई अक्सर लोग इसलिए टाल देते हैं क्योंकि इसके लिए टंकी खाली करनी पड़ती है और कई बार अंदर उतरकर रगड़-रगड़कर साफ करना पड़ता है. इसमें काफी समय भी लगता है और बड़ी मात्रा में पानी भी बर्बाद होता है. लेकिन अब ऐसा करना जरूरी नहीं है. सही तरीके अपनाकर आप बिना पूरी टंकी खाली किए भी उसे साफ रख सकते हैं. इससे पानी की बचत भी होगी और टंकी में जमा गंदगी, काई और बैक्टीरिया से भी छुटकारा मिल जाएगा. 

टंकी साफ करने के लिए क्या करें?

बिना पानी निकाले सफाई करने से पहले कुछ जरूरी तैयारियां कर लें. सबसे पहले टंकी में आने वाले पानी की सप्लाई बंद कर दें ताकि सफाई के दौरान नया पानी न भरे. इसके बाद लंबे हैंडल वाला ब्रश, दस्ताने, टॉर्च, बाल्टी और अगर संभव हो तो स्लज पंप या वेट वैक्यूम क्लीनर तैयार रखें. ये उपकरण टंकी के अंदर उतरे बिना सफाई करने में मदद करते हैं अब टंकी का ढक्कन खोलकर टॉर्च की मदद से अंदर देखें. यदि पानी के ऊपर वाली दीवारों पर काई, चिकनाई या गंदगी दिखाई दे रही है, तो लंबे ब्रश से उसे धीरे-धीरे साफ करें. कोशिश करें कि ज्यादा गंदगी पानी में न गिरे. टंकी के ढक्कन की अंदर वाली सतह भी अच्छी तरह साफ करें क्योंकि वहां भी धूल और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- किचन सिंक से टपक रहा पानी तो अपनाएं ये ट्रिक्स, बिना प्लंबर के मिनटों में होगा ठीक

 पंप या वेट वैक्यूम सबसे अच्छा विकल्प

टंकी के तल में जमी मिट्टी या गाद हटाने के लिए स्लज पंप या वेट वैक्यूम सबसे अच्छा विकल्प है. इससे नीचे जमा गंदगी बाहर निकल जाती है और पानी ज्यादा खराब भी नहीं होता. अगर ये उपकरण उपलब्ध नहीं हैं, तो पाइप की मदद से सावधानीपूर्वक गाद निकालने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन यह तरीका उतना प्रभावी नहीं होता.

ये घरेलू उपाय भी कारगर

अगर दीवारों पर जिद्दी दाग हों, तो सफेद सिरके का हल्का घोल, बेकिंग सोडा का पेस्ट या पीने के पानी की टंकियों के लिए बने फूड-ग्रेड क्लीनर का इस्तेमाल किया जा सकता है. ध्यान रखें कि किसी भी तेज केमिकल या ब्लीच को सीधे पानी में न मिलाएं, क्योंकि इससे पानी पीने लायक नहीं रहेगा. सफाई पूरी होने के बाद टंकी को दोबारा जांच लें और ढक्कन अच्छी तरह बंद कर दें. फिर पानी की सप्लाई चालू करें और एक-दो घंटे तक पानी को स्थिर रहने दें. शुरुआत में एक-दो बार बाहर वाले नल से पानी बहा देने पर पाइप में मौजूद हल्की गंदगी भी निकल जाती है.

इसे भी पढ़ें- पोछा लगाते समय पानी में मिलाएं ये चीजें, सीसे की तरह चमक उठेगा घर का कोना-कोना

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 20 Jul 2026 11:14 AM (IST)
Tags :
Water Tank Cleaning Water Tank Cleaning Tips Home Water Tank Cleaning
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Water Tank Cleaning: अब पानी की टंकी साफ करने के लिए अंदर नहीं पड़ेगा उतरना, इस आसान ट्रिक से मिनटों में चमकाएं
अब पानी की टंकी साफ करने के लिए अंदर नहीं पड़ेगा उतरना, इस आसान ट्रिक से मिनटों में चमकाएं
Home Tips
Prevent Milk From Boiling Over: दूध उबलकर हर बार गैस पर गिर जाता है? अपनाएं ये आसान ट्रिक
दूध उबलकर हर बार गैस पर गिर जाता है? अपनाएं ये आसान ट्रिक
Home Tips
Mopping Tips: पोछा लगाने के बाद भी नहीं महकता घर? पानी की बाल्टी में डालें ये चीज, आ जाएगी खुशबू
पोछा लगाने के बाद भी नहीं महकता घर? पानी की बाल्टी में डालें ये चीज, आ जाएगी खुशबू
Home Tips
Easy Garlic Peeling Trick : इस ट्रिक से 30 सेकेंड में छिल जाएगा पूरा लहसुन, नहीं पड़ेगी चाकू की जरूरत
इस ट्रिक से 30 सेकेंड में छिल जाएगा पूरा लहसुन, नहीं पड़ेगी चाकू की जरूरत
Advertisement

वीडियोज

पुलिस थाने पर शराबी का कब्जा!
Hyundai Alcazar Long Term Review & E20 Petrol Mileage Test | #hyundai #alcazar #review #autolive
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? Part 2 | #nitingadkari #e20fuel #autolive
Man Atisundar:🙈radhya से 'I love you' सुनने के लिए तड़पा Pratham, लाख कोशिशों बाद नखरे बरकरार #sbs
Bollywood News: शानदार VFX और रावण बने यश के लुक के खुलासे से 'रामायण' के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मचाई 'तबाही'। (19.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Monsoon Season Live: संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा, स्पीकर ओम बिरला बोले- 'शांति बनाए रखें'
LIVE: संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा, स्पीकर ओम बिरला बोले- 'शांति बनाए रखें'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJP के संसद मार्च से पहले केंद्र सरकार के लिए आई मायावती की सलाह, बताया कैसे ठीक होंगे हालात?
CJP के संसद मार्च से पहले केंद्र सरकार के लिए आई मायावती की सलाह, बताया कैसे ठीक होंगे हालात?
इंडिया
'संयोग नहीं, बल्कि एक संदेश...', संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले PM मोदी का देश को बड़ा मैसेज, पढ़ें क्या-क्या कहा
'संयोग नहीं, बल्कि एक संदेश...', संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले PM मोदी का देश को बड़ा मैसेज
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup: अर्जेंटीना की हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? किसकी वजह से टूटा Messi का सपना
अर्जेंटीना की हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन? किसकी वजह से टूटा Messi का सपना
बॉलीवुड
'आप लोगों की तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल, अब शेयर कर दी ऐसी तस्वीरें
'आपकी तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल
विश्व
ईरान की ऐसी वॉर्निंग सुनकर ट्रंप को भी लगेगा तगड़ा शॉक, अराघची बोले- 'मौत का इंतजार कर रहे लोगों को...'
ईरान की ऐसी वॉर्निंग सुनकर ट्रंप को भी लगेगा तगड़ा शॉक, अराघची बोले- 'मौत का इंतजार कर रहे लोगों को...'
दिल्ली NCR
सोनम वांगचुक की पत्नी फिर पहुंचीं हाई कोर्ट, पिछले फैसले को चुनौती, कहा- 'मेरे पति को अधिकार है कि...'
सोनम वांगचुक की पत्नी फिर पहुंचीं हाई कोर्ट, पिछले फैसले को चुनौती, कहा- 'मेरे पति को अधिकार है कि...'
एग्रीकल्चर
अपने घर में उगाएं लौकी, बाहर जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, जान लीजिए इसका पूरा तरीका
अपने घर में उगाएं लौकी, बाहर जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, जान लीजिए इसका पूरा तरीका
ENT LIVE
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
ENT LIVE
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
ENT LIVE
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
ENT LIVE
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Embed widget