Diwali Deep Cleaning Step: दिवाली की सफाई शुरू करते समय सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर घर के किस हिस्से से शुरुआत की जाए. पूरा घर एक साथ साफ करने की कोशिश में काम और ज्यादा मुश्किल लग सकता है. इसलिए बेहतर है कि सफाई को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर एक-एक कमरे पर ध्यान दिया जाए. सबसे पहले घर की ऐसी चीजों को अलग करें जिनकी जरूरत नहीं है और उसके बाद कमरे, किचन, बाथरूम और बाकी हिस्सों की डीप क्लीनिंग शुरू करें.

सबसे पहले घर को करें व्यवस्थित

दिवाली की सफाई की शुरुआत घर को व्यवस्थित करने से करें. पुराने अखबार, लंबे समय से इस्तेमाल न होने वाली चीजें, टूटे सामान और ऐसे कपड़े जिन्हें अब नहीं पहना जाता, उन्हें अलग कर लें. सामान को तीन हिस्सों में बांट सकते हैं- जो रखना है, जिसे ठीक कराया जा सकता है और जिसे दान या बाहर करना है. अलमारी, शेल्फ और स्टोरेज की जगहों को भी पहले व्यवस्थित कर लें. इससे आगे की सफाई ज्यादा आसानी से हो सकेगी.

बेडरूम से शुरू करें सफाई

घर को व्यवस्थित करने के बाद बेडरूम की सफाई शुरू की जा सकती है. सबसे पहले बेडशीट, तकिए के कवर, कुशन कवर और पर्दे जैसी धुलने वाली चीजें हटा दें. कपड़े के हिसाब से उन्हें धोएं या जरूरत हो तो ड्राई क्लीन के लिए दें.

इसके बाद छत, पंखे, दीवार, फर्नीचर और दूसरी सतहों की धूल साफ करें. खिड़कियां, दरवाजे, शीशे और अलमारी भी साफ करें. अलमारी के अंदर रखे सामान को बाहर निकालकर शेल्फ साफ करें और कपड़ों को दोबारा व्यवस्थित तरीके से रखें. इस दौरान ऐसे कपड़े अलग किए जा सकते हैं जिन्हें लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया गया है और जिन्हें दान किया जा सकता है. बेड के नीचे और फर्नीचर के पीछे की जगह को साफ करना न भूलें. इन हिस्सों में अक्सर धूल जमा हो जाती है.







इसके बाद किचन की करें डीप क्लीनिंग

दिवाली के दौरान घर में मिठाइयां, स्नैक्स और कई तरह के पकवान बनते हैं, इसलिए किचन की सफाई भी जरूरी है. किचन की सफाई शुरू करने से पहले कैबिनेट और शेल्फ में रखा सामान चेक करें. एक्सपायर्ड खाने की चीजें, पुराने पैकेट और ऐसे सामान जिन्हें अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उन्हें अलग कर दें. इसके बाद किचन की शेल्फ, ड्रॉअर और कैबिनेट को साफ करें. फ्रिज को भी अंदर से अच्छी तरह साफ करें. इसमें रखा सामान बाहर निकालें, एक्सपायरी डेट चेक करें और शेल्फ व ड्रॉअर को पोंछें.

माइक्रोवेव, गैस स्टोव, चिमनी और दूसरे किचन अप्लायंसेज की सफाई भी करें. किचन काउंटर और डाइनिंग एरिया को भी अच्छी तरह साफ रखें, ताकि दिवाली के दौरान खाना बनाते समय परेशानी न हो.

बाथरूम की सफाई भी जरूरी

बेडरूम और किचन के बाद बाथरूम की सफाई करें. सबसे पहले शेल्फ पर रखी बोतलें, बाल्टी, टॉयलेटरीज और दूसरी चीजें हटा दें. इसके बाद वॉशबेसिन, टॉयलेट, नल, शॉवर एरिया और बाथरूम की टाइल्स को साफ करें. शीशे और ग्लास की सतहों पर जमा पानी के निशान और दाग भी साफ करें. कोनों, ड्रेन और नलों के आसपास खास ध्यान दें, क्योंकि इन जगहों पर गंदगी जमा हो सकती है.

दीवार, दरवाजे और खिड़कियां भी करें साफ

घर की सफाई में दीवार, दरवाजे और खिड़कियां अक्सर पीछे छूट जाते हैं. जिन दीवारों को साफ किया जा सकता है, उन्हें कपड़े और उपयुक्त क्लीनिंग सॉल्यूशन से हल्के हाथों से साफ करें. दरवाजे के हैंडल, खिड़की के फ्रेम, ग्रिल और शीशे भी साफ करें. शीशों और खिड़कियों से धूल और निशान हटाने के लिए मुलायम कपड़े या ग्लास क्लीनर का इस्तेमाल किया जा सकता है.







लिविंग रूम को दें खास ध्यान

दिवाली के दौरान घर में परिवार और मेहमान सबसे ज्यादा लिविंग रूम में समय बिताते हैं, इसलिए इसकी सफाई भी अच्छी तरह करें. पुराने मैगजीन, कागज, खिलौने और दूसरी गैरजरूरी चीजें हटा दें. सोफा, टेबल, शेल्फ, टीवी यूनिट, लैंपशेड और सजावटी सामान की धूल साफ करें. पर्दे, सोफा कवर, कुशन कवर और रग्स को धोएं या जरूरत के हिसाब से ड्राई क्लीन करवाएं. पंखे, लाइट्स और फर्नीचर के पीछे की जगह भी साफ करें. आखिर में फर्श पर झाड़ू या वैक्यूम करने के बाद पोछा लगाएं.

आखिर में फर्श, बालकनी और बाहर की जगह साफ करें

कमरों की धूल और सामान व्यवस्थित करने के बाद पूरे घर के फर्श की सफाई करें. कोनों, फर्नीचर के नीचे और उन जगहों पर खास ध्यान दें जहां पहुंचना मुश्किल होता है. बालकनी और घर के बाहर का हिस्सा भी साफ करें. सूखे पत्ते, धूल और गैरजरूरी सामान हटाएं. रेलिंग, दरवाजे, आउटडोर फर्नीचर और खिड़की की ग्रिल साफ करें. अगर घर में पौधे हैं तो सूखे पत्ते हटा दें और गमलों को व्यवस्थित करें.

सफाई पूरी होने के बाद करें दिवाली की सजावट

जब घर की सफाई पूरी हो जाए, तभी दिवाली की सजावट शुरू करें. मुख्य दरवाजे, खिड़कियों और बालकनी के पास दीये और सजावटी लाइट्स लगा सकते हैं. प्रवेश द्वार पर फूल, तोरण और रंगोली से सजावट करें. पूजा की तैयारी भी पहले कर लें. लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों को साफ करके पूजा की जरूरी चीजें जैसे अगरबत्ती, रूई की बत्ती, फूल, रोली और दूसरी सामग्री पहले से तैयार रखें.

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सफाई का काम एक दिन में पूरा करने की जरूरत नहीं

दिवाली की पूरी सफाई एक ही दिन में करने के बजाय इसे कुछ दिनों में बांटना आसान रहता है. एक समय में एक कमरे पर ध्यान दें और पहले गैरजरूरी सामान हटाएं, फिर धूल साफ करें, उसके बाद झाड़ू और पोछा लगाएं. ऊपर की सतहों जैसे पंखे और शेल्फ को पहले साफ करें और फर्श की सफाई आखिर में करें. पर्दे, बेडशीट, कुशन कवर और रग्स भी पहले से साफ कर लें. घर के दूसरे सदस्यों के साथ काम बांटने से सफाई जल्दी पूरी हो सकती है.

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