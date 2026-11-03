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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी के US दौरे पर BJP का तंज, 'वोट चोरी नहीं, काम चोरी...'

राहुल गांधी के US दौरे पर BJP का तंज, 'वोट चोरी नहीं, काम चोरी...'

राहुल गांधी के प्रस्तावित अमेरिका दौरे को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने निशाना साधा है. इससे पहले संबित पात्रा ने उनकी 54 विदेश यात्राओं और खर्च पर सवाल उठाए थे.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 03 Nov 2026 03:10 PM (IST)
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नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है. बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि राहुल गांधी देश में रहने लायक नहीं हैं. राहुल गांधी एक और छुट्टी मनाने और अपने अराजक साथियों से मिलने के लिए अमेरिका जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि वे 16 से 19 तारीख के बीच अमेरिका में रहेंगे. वे जब देश के बाहर ज्यादा समय बिताते हैं और देश में कम तो कांग्रेस भारत के लोगों से वोट की उम्मीद कैसे कर सकती है. यहां कोई वोट चोरी नहीं है, बस राहुल गांधी की कामचोरी है.

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राहुल गांधी 16 से 19 नवंबर के बीच न्यूयार्क और शिकागो में ऑफिशियल दौरे पर होंगे. जहां वे इंडियन डायसपोरा और यूनिवर्सिटी के छात्रों से मुलाकात कर सकते हैं. बता दें कि बीजेपी ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर बार-बार सवाल उठाए हैं. 2 नवंबर को बीजेपी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने गांधी और उनके परिवार की विदेश यात्राओं को संदिग्ध बताया था.

उन्होंने विदेशी संगठनों के साथ उनके कथित संबंधों पर सवाल उठाए और कई मुद्दों का जिक्र किया, जिनमें बोफोर्स मामला, हिंडनबर्ग रिसर्च, भारत के बारे में विदेशी मीडिया की रिपोर्टें और विदेशी संस्थानों के साथ गांधी की बातचीत शामिल हैं.

54 विदेश यात्राओं को लेकर बीजेपी के आरोप

बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि राहुल गांधी ने सार्वजनिक जीवन में रहते हुए 22 सालों में 54 विदेश यात्राएं की हैं. उन्होंने इन यात्राओं पर कुल खर्च का अनुमान लगभग 60 करोड़ रुपये लगाया और सवाल उठाया कि इसके लिए फंड कहां से आया. बीजेपी ने यह भी पूछा कि अगर किसी विदेश यात्रा को किसी विदेशी संस्था ने स्पॉन्सर किया था तो क्या इसके लिए जरूरी अनुमतियां ली गई थीं?

राहुल गांधी का आरोप

राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी को आरोप लगा रहे हैं. इसको लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट बचाओ, देश बचाओ रैली निकाली थी. जहां उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की इस्तीफे की मांग की थी.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 03 Nov 2026 02:36 PM (IST)
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