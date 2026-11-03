IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब रोहित शर्मा, ऑकलैंड में रच सकते हैं इतिहास

अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब रोहित शर्मा, ऑकलैंड में रच सकते हैं इतिहास

रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में शाहिद अफरीदी का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. ये मैच भारत में बुधवार, 4 नवंबर को सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा. टॉस 7 बजे होगा.

Written By : शिवम |  Updated at : 03 Nov 2026 03:28 PM (IST)
Preferred Sources

रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय हैं, लेकिन अब वह इस टीम के खिलाफ दुनिया में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बनने की दहलीज पर खड़े हैं. शाहिद अफरीदी से उनका फांसला इतना कम है कि रोहित ऑकलैंड में ही ये रिकॉर्ड बना सकते हैं. यहां बुधवार, 4 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच ईडन पार्क में पहला वनडे खेला जाएगा.

रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं, पहले नंबर पर विराट कोहली हैं. कोहली ने 1897 और रोहित ने 1134 रन बनाए हैं. रोहित इस सीरीज के दौरान वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर आ सकते हैं, शायद ये पहले ही मैच में हो जाए क्योंकि वह सहवाग से सिर्फ 23 रन ही पीछे हैं. रोहित ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में 49 छक्के लगाए हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
न्यूजीलैंड में कैसा है विराट कोहली का वनडे रिकॉर्ड? यहां एक क्लिक में जानें
न्यूजीलैंड में कैसा है विराट कोहली का वनडे रिकॉर्ड? यहां एक क्लिक में जानें
क्रिकेट
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन! जानें किसे-किसे मिलेगा मौका
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन! जानें किसे-किसे मिलेगा मौका
क्रिकेट
Watch: विराट कोहली की दरियादिली, बेकाबू फैंस के पास पहुंचे; सभी को दिए ऑटोग्राफ
Watch: विराट कोहली की दरियादिली, बेकाबू फैंस के पास पहुंचे; सभी को दिए ऑटोग्राफ
क्रिकेट
भारत-न्यूजीलैंड मैच का समय बदला, जानें कितने बजे शुरू होगा पहला वनडे
भारत-न्यूजीलैंड मैच का समय बदला, जानें कितने बजे शुरू होगा पहला वनडे

अफरीदी का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ेंगे रोहित?

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अभी पाकिस्तान के शाहीद अफरीदी के नाम हैं, जिन्होंने इस टीम के खिलाफ 50 छक्के लगाए. रोहित शर्मा उनसे सिर्फ 2 हिट दूर हैं. रोहित के 49 छक्के हैं, वह पहले मैच में ही 2 छक्के लगाकर ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

ऑकलैंड के ईडन पार्क में होने वाले पहले वनडे में बारिश की भी संभावना है, हालांकि ये इतनी नहीं है कि मैच रद्द होने का खतरा हो. हां, मुकाबला प्रभावित हो सकता है. बारिश पिच के बर्ताव पर भी असर डाल सकती है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ ये सीरीज आगामी वनडे वर्ल्ड कप के लिहाज से तैयारी का अच्छा मौका है. ये 5 मैचों की सीरीज है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली सभी मैच खेल सकते हैं. रोहित वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करके आ रहे हैं, वह इसे इस सीरीज में भी जारी रखना चाहेंगे. रोहित ने विंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में शतक (101) जड़ा था, तीसरे मैच में 92 रन बनाए थे.

यह भी पढ़ें- Watch: विराट कोहली की दरियादिली, बेकाबू फैंस के पास पहुंचे; सभी को दिए ऑटोग्राफ

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 03 Nov 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
Rohit SHarma INDIAN CRICKET TEAM IND VS NZ
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
न्यूजीलैंड में कैसा है विराट कोहली का वनडे रिकॉर्ड? यहां एक क्लिक में जानें
न्यूजीलैंड में कैसा है विराट कोहली का वनडे रिकॉर्ड? यहां एक क्लिक में जानें
क्रिकेट
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन! जानें किसे-किसे मिलेगा मौका
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन! जानें किसे-किसे मिलेगा मौका
क्रिकेट
Watch: विराट कोहली की दरियादिली, बेकाबू फैंस के पास पहुंचे; सभी को दिए ऑटोग्राफ
Watch: विराट कोहली की दरियादिली, बेकाबू फैंस के पास पहुंचे; सभी को दिए ऑटोग्राफ
क्रिकेट
भारत-न्यूजीलैंड मैच का समय बदला, जानें कितने बजे शुरू होगा पहला वनडे
भारत-न्यूजीलैंड मैच का समय बदला, जानें कितने बजे शुरू होगा पहला वनडे
Advertisement

वीडियोज

Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: यूपी में एक्टिव बीजेपी का 'OPERATION बिहार' | Yogi Vs Akhilesh | UP
UP Election 2027 BJP Plan: SIR पर नई चिंगारी अब यूपी की बारी! | CM Yogi | Amit Shah | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी के US दौरे पर BJP का तंज, 'वोट चोरी नहीं, काम चोरी...'
राहुल गांधी के US दौरे पर BJP का तंज, 'वोट चोरी नहीं, काम चोरी...'
बिहार
CM सम्राट चौधरी ने दिल्ली में कहा- बिहार की दो कमजोरी… पानी और आबादी
CM सम्राट चौधरी ने दिल्ली में कहा- बिहार की दो कमजोरी… पानी और आबादी
विश्व
LIVE: अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध! मिडिल-ईस्ट में तनाव, अब ट्रंप की क्या तैयारी
LIVE: अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध! मिडिल-ईस्ट में तनाव, अब ट्रंप की क्या तैयारी
टेलीविजन
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', 'देवों के देव महादेव' फेम सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
क्रिकेट
न्यूजीलैंड में कैसा है विराट कोहली का वनडे रिकॉर्ड? यहां एक क्लिक में जानें
न्यूजीलैंड में कैसा है विराट कोहली का वनडे रिकॉर्ड? यहां एक क्लिक में जानें
इंडिया
दिल्ली में खुलेआम पटाखों की बिक्री पर SC ने जताई चिंता, कहा- सरकार तत्काल ध्यान दे
दिल्ली में खुलेआम पटाखों की बिक्री पर SC ने जताई चिंता, कहा- सरकार तत्काल ध्यान दे
पंजाब
परविंदर झोटा के पिता ने राहुल गांधी से कहा- 'हमसे मिलने न आएं आप इंदिरा गांधी के...'
परविंदर झोटा के पिता ने राहुल गांधी से कहा- 'हमसे मिलने न आएं आप इंदिरा गांधी के...'
ऑटो
Bengaluru Congestion Tax Rule: कंजेशन टैक्स से जाम कैसे खत्म करेगा बेंगलुरु, कितना कारगर होगा यह नियम?
कंजेशन टैक्स से जाम कैसे खत्म करेगा बेंगलुरु, कितना कारगर होगा यह नियम?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget