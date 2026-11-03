LIVE: अमेरिका ने मिडटर्म चुनाव के बीच ईरान पर किया हमला, ओमान में भारतीय जहाज पर हमला
US Midterm Elections Live Updates: अमेरिका ने मिडटर्म इलेक्शन के बीच ईरान पर हमला कर दिया है. उसने केशम द्वीप को निशाना बनाया है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अब शांति की अपील कर रहा है.
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अमेरिका ने मिडटर्म चुनाव के बीच ईरान पर हमला कर दिया है. उसने केशम द्वीप पर मिसाइलों से बड़ा अटैक किया है. ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के चार ड्रोन पकड़े हैं. अमेरिका-ईरान के बीच इस साल जून में सीजफायर हुआ था, लेकिन इस हमले के बाद सीजफायर टूट गया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद दावा किया कि तेहरान ने उनसे हमलों को रोकने के लिए कहा है.
ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण केशम द्वीप और होर्मुज के आसपास अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव बढ़ने के संकेत मिले हैं. अमेरिकी और ईरानी मीडिया के हवाले से आ रही खबरों की माने तो सोमवार देर रात हवाई हमले शुरू हुए.
वहीं, अल जजीरा ने स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि ईरान के केशम द्वीप पर पांच धमाके सुने गए. वहां के निवासियों का कहना है कि उन्होंने अपने ऊपर दो विमान उड़ते हुए देखे हैं.
Middle East Tension: ओमान में भारतीय जहाज पर हमला
ओमान के तट पर एक भारतीय जहाज पर हमला हो गया है. पोर्ट और शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनेवाल ने एक्स पर इसको लेकर जानकारी दी. उन्होंने लिखा, '2 नवंबर को 14 भारतीय नाविकों को ले जा रहा भारतीय जहाज MSV AL JUSUFI ओमान के तट के पास यात्रा के दौरान एक अज्ञात हवाई वस्तु (ड्रोन या मिसाइल जैसे हमले) की चपेट में आ गया.'
⚠️ IMPORTANT UPDATE ⚠️ On Nov 2, the Indian MSV AL JUSUFI, carrying 14 Indian seafarers, was struck by an unidentified aerial object while navigating near the coast of Oman. While 13 crew members safely evacuated and were rescued by the Omani Coast Guard, I am deeply saddened to report that one of our seafarers, Gandhar Nahim Ajij from Gujarat, tragically succumbed to his injuries. My heartfelt condolences go out to his family and loved ones during this hour of immense grief. The Ministry and Indian Embassy in Oman are in contact with local authorities to ensure immediate assistance for the 13 survivors and facilitate the swift repatriation of both the surviving crew and mortal remains of our deceased seafarer.— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) November 3, 2026
Middle East Tension: अमेरिका का ईरान पर अटैक
अमेरिका ने मिडटर्म चुनाव के बीच ईरान पर हमला कर दिया. उसने इस अटैक के साथ ही जून में हुए सीजफायर समझौते को तोड़ दिया है.