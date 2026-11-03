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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वLIVE: अमेरिका ने मिडटर्म चुनाव के बीच ईरान पर किया हमला, ओमान में भारतीय जहाज पर हमला

LIVE: अमेरिका ने मिडटर्म चुनाव के बीच ईरान पर किया हमला, ओमान में भारतीय जहाज पर हमला

US Midterm Elections Live Updates: अमेरिका ने मिडटर्म इलेक्शन के बीच ईरान पर हमला कर दिया है. उसने केशम द्वीप को निशाना बनाया है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अब शांति की अपील कर रहा है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय  | Updated at : 03 Nov 2026 10:48 AM (IST)

LIVE

Key Events
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अमेरिका में मिडटर्म चुनाव लाइव अपडेट्स
Source : PTI

Background

अमेरिका ने मिडटर्म चुनाव के बीच ईरान पर हमला कर दिया है. उसने केशम द्वीप पर मिसाइलों से बड़ा अटैक किया है. ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के चार ड्रोन पकड़े हैं. अमेरिका-ईरान के बीच इस साल जून में सीजफायर हुआ था, लेकिन इस हमले के बाद सीजफायर टूट गया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद दावा किया कि तेहरान ने उनसे हमलों को रोकने के लिए कहा है. 

ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण केशम द्वीप और होर्मुज के आसपास अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव बढ़ने के संकेत मिले हैं. अमेरिकी और ईरानी मीडिया के हवाले से आ रही खबरों की माने तो सोमवार देर रात हवाई हमले शुरू हुए.

वहीं, अल जजीरा ने स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि ईरान के केशम द्वीप पर पांच धमाके सुने गए. वहां के निवासियों का कहना है कि उन्होंने अपने ऊपर दो विमान उड़ते हुए देखे हैं.

10:41 AM (IST)  •  03 Nov 2026

Middle East Tension: ओमान में भारतीय जहाज पर हमला

ओमान के तट पर एक भारतीय जहाज पर हमला हो गया है. पोर्ट और शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनेवाल ने एक्स पर इसको लेकर जानकारी दी. उन्होंने लिखा, '2 नवंबर को 14 भारतीय नाविकों को ले जा रहा भारतीय जहाज MSV AL JUSUFI ओमान के तट के पास यात्रा के दौरान एक अज्ञात हवाई वस्तु (ड्रोन या मिसाइल जैसे हमले) की चपेट में आ गया.'

10:41 AM (IST)  •  03 Nov 2026

Middle East Tension: अमेरिका का ईरान पर अटैक

अमेरिका ने मिडटर्म चुनाव के बीच ईरान पर हमला कर दिया. उसने इस अटैक के साथ ही जून में हुए सीजफायर समझौते को तोड़ दिया है.

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Tags :
Donald Trump US Midterm Elections DONALD Trump US Iran War IRAN
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