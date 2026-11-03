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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपरविंदर झोटा के पिता ने राहुल गांधी से कहा- 'हमसे मिलने न आएं आप इंदिरा गांधी के...'

परविंदर झोटा के पिता ने राहुल गांधी से कहा- 'हमसे मिलने न आएं आप इंदिरा गांधी के...'

पंजाब में नशा-विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में उनके पिता ने राहुल गांधी से प्रदर्शन में न आने की अपील की है. उन्होंने कहा कि सिख समुदाय में इंदिरा गांधी के प्रति नाराजगी है.

Written By : सचिन कुमार |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 03 Nov 2026 01:09 PM (IST)
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पंजाब के मानसा जिले में नशा-विरोधी अभियान चलाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या का मामला बढ़ता चला जा रहा है. झोटा का परिवार आज भी न्याय की गुहार लगाते हुए प्रदर्शन कर रहा है. इस प्रदर्शन में राहुल गांधी के आने के आसार थे, लेकिन अब परविंदर के पिता के बयान से बड़ी हलचल मच गई है. दरअसल, परविंदर सिंह झोटा के पिता भीम सिंह ने राहुल गांधी से अपील की है कि इस प्रदर्शन में शामिल होने न आएं.

यह अपील केवल राहुल गांधी से ही नहीं, बल्कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के परिवार से भी की गई है. भीम सिंह ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें ऐसे संकेत मिले हैं कि राहुल गांधी इस विरोध प्रदर्शन में आ सकते हैं. ऐसे में उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र कर कहा है कि उन्हें कांग्रेस नेता से कोई निजी दिक्कत नहीं है, लेकिन वे नहीं चाहते कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का परिवार यहां आए. 

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'इंदिरा गांधी से नाराज है सिख समुदाय'

भीम सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि सिख समुदाय में इंदिरा गांधी को लेकर काफी नाराजगी और दुख है. इसलिए वे नहीं चाहते कि गांधी परिवार के सदस्य उनके बेटे की हत्या में न्याय दिलाने की मांग करने वाले प्रदर्शन में शामिल हों.

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Published at : 03 Nov 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
Indira Gandhi Rahul Gandhi Mansa News PUNJAB NEWS
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