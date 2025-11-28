हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थPhysical Relation: 40% महिलाओं में फिजिकल रिलेशन बनाते वक्त दिखते हैं ये साइन, कहीं आप भी इनमें से तो नहीं?

Physical Relation: 40% महिलाओं में फिजिकल रिलेशन बनाते वक्त दिखते हैं ये साइन, कहीं आप भी इनमें से तो नहीं?

Painful Physical Relation: कई लड़कियों या महिलाओं में यह देखने को मिलता है कि वे फिजिकल रिलेशन बनाते समय असहज महसूस करती हैं. चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसको कैसे रोके.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 28 Nov 2025 02:19 PM (IST)
Preferred Sources

Female Physical Relation Dysfunction: अगर शारीरिक संबंध बनाते समय दर्द होता है, इच्छा कम हो गई है या ऑर्गेज्‍म पाना मुश्किल हो रहा है, तो यह समस्या महिला यौन विकार हो सकती है. यह हर दस में से चार महिलाओं को प्रभावित करती है. न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के अनुसार, “महिला यौन विकार में इच्छा कम होना, उत्तेजना न आना, दर्द होना या संबंध के दौरान आनंद न मिलना शामिल होता है. यह सिर्फ शारीरिक कारणों से नहीं होता, बल्कि मानसिक तनाव, रिश्तों में दूरी और हार्मोन के उतार–चढ़ाव भी इसे बढ़ाते हैं.” वहीं इस मामले को लेकर डॉक्टर का कहना है कि  “यह समस्या कई कारणों से हो सकती है, जैसे मेनोपॉज, दवाओं के दुष्प्रभाव, मानसिक तनाव, रिश्तों में खिंचाव या जीवन में नए बदलाव.”

क्या होते हैं इसके संकेत?

अगर आपको लगता है कि आप भी इन लक्षणों से गुजर रही हैं तो ये बड़े संकेत जरूर पहचानें जैसे कि शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा कम हो गई है. एक सर्वे में लगभग आधी महिलाओं ने स्वीकार किया कि उन्हें संबंध बनाना पहले जैसा सुखद नहीं लगता.

क्यों घटती है इच्छा?

  • लगातार तनाव, घबराहट या उदासी
  • बहुत कम भोजन या अत्यधिक व्यायाम
  • कुछ दवाओं का प्रभाव
  • इमोश्नल जुड़ाव की कमी
  • गर्भावस्था, स्तनपान, मेनोपॉज के दौरान हार्मोन में बदलाव

कैसे सुधारें?

  • पर्याप्त नींद
  • संतुलित भोजन
  • तनाव कम करने की आदतें
  • साइकोलॉजिस्ट या विवाह से सलाह
  • खून की जांच 
  • यदि हार्मोन का असंतुलन है, तो डॉक्टर की सलाह

ऑर्गेज्‍म तक पहुंचने में कठिनाई

शोध बताते हैं कि महिलाएं संबंध के दौरान अक्सर ऑर्गेज्‍म तक नहीं पहुंच पातीं. अगर यह समस्या अचानक बढ़ गई हो, तो यह महिला यौन विकार का संकेत हो सकता है.

कैसे ठीक करें?

  • डॉक्टर से अपनी दवाओं की जांच कराएं
  • खून में विटामिन और खनिज की कमी की जांच
  • सर्दियों में विटामिन डी लेना
  • शारीरिक संबंध बनाते समय दर्द होना

अगर संबंध बनाते समय दर्द होता है, तो यह अनुभव को अप्रिय बना देता है और धीरे–धीरे मन भी हटने लगता है.

चिकित्सकों के अनुसार इसके कारण हो सकते हैं कि 

  • इंफेक्शन
  • पेल्विस क्षेत्र की सूजन
  • योनि की मांसपेशियों में ऐंठन
  • गर्भाशय से जुड़ी बीमारियां
  • ओवरी की गांठ
  • आंतों से संबंधित समस्याएं

क्या करें?

  • सबसे पहला कदम एक्सपर्ट से मिलें
  • संबंध बनाते समय पोजिशन बदलना
  •  कुछ ऐसा काम करना जिससे उत्तेजना बढ़े
  • चिकनाई बढ़ाने वाले प्रोडक्ट का यूज
  • ओमेगा–3 से भरपूर आहार जैसे मछली, अलसी, अखरोट को शामिल करना
  • दही और खमीरी भोजन को खाना, ये इंफेक्शन से बचाते हैं

इसे भी पढ़ें- Afghanistan Fertility Rate: कितनी है अफगानिस्तान की लड़कियों की मां बनने की उम्र? हैरान कर देगा इनका फर्टिलिटी रेट

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 28 Nov 2025 02:19 PM (IST)
Tags :
Physical Relation Female Physical Relation Dysfunction Low Desire For Physical Relation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Sri Lanka flood: श्रीलंका में भयंकर बाढ़ की वजह से अब तक 56 की मौत, 60 से ज्यादा लापता
श्रीलंका में भयंकर बाढ़ की वजह से अब तक 56 की मौत, 60 से ज्यादा लापता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा ये नियम बदला, योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी में आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा ये नियम बदला, योगी सरकार का बड़ा फैसला
विश्व
Nepal Currency Controversy: नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
क्रिकेट
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
Advertisement

वीडियोज

Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh: Gustaakh Ishq, Ideal Partner, आज के Gen-Z प्यार पर खुलकर बातचीत
पाकिस्तानी संसद में गूंजा इमरान खान का मुद्दा, सांसदों ने गंभीर सवाल । Breaking News
Goa और Karnataka के दौरे पर PM Modi, योजनाओं समेत कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा
Canada में Kapil Sharma के कैफे पर गोली चलाने वाला हुआ गिरफ्तार । Delhi Police
पाकिस्तान से आई इस वक्त की बड़ी खबर,पूछ रहा बेटा कि कहां हैं अब्बू इमरान खान ? । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Sri Lanka flood: श्रीलंका में भयंकर बाढ़ की वजह से अब तक 56 की मौत, 60 से ज्यादा लापता
श्रीलंका में भयंकर बाढ़ की वजह से अब तक 56 की मौत, 60 से ज्यादा लापता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा ये नियम बदला, योगी सरकार का बड़ा फैसला
यूपी में आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा ये नियम बदला, योगी सरकार का बड़ा फैसला
विश्व
Nepal Currency Controversy: नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
क्रिकेट
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
बॉलीवुड
'पिंड अपने नू जावां...' आखिरी फिल्म 'इक्कीस' में धर्मेंद्र की कविता सुनकर इमोशनल हुए फैंस
'पिंड अपने नू जावां...' आखिरी फिल्म 'इक्कीस' में धर्मेंद्र की कविता सुनकर इमोशनल हुए फैंस
जनरल नॉलेज
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
यूटिलिटी
इंस्टेंट गीजर खरीदने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लीजिए छोटी मगर कीमती बातें
इंस्टेंट गीजर खरीदने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लीजिए छोटी मगर कीमती बातें
ट्रेंडिंग
ऐसा बॉस मोहे भी दीजो... 1000 कर्मचारियों को फ्री में लंदन घुमा रही यह कंपनी, यूजर्स ने दिया ऐसा रिएक्शन
ऐसा बॉस मोहे भी दीजो... 1000 कर्मचारियों को फ्री में लंदन घुमा रही यह कंपनी, यूजर्स ने दिया ऐसा रिएक्शन
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Embed widget