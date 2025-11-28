Female Physical Relation Dysfunction: अगर शारीरिक संबंध बनाते समय दर्द होता है, इच्छा कम हो गई है या ऑर्गेज्‍म पाना मुश्किल हो रहा है, तो यह समस्या महिला यौन विकार हो सकती है. यह हर दस में से चार महिलाओं को प्रभावित करती है. न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के अनुसार, “महिला यौन विकार में इच्छा कम होना, उत्तेजना न आना, दर्द होना या संबंध के दौरान आनंद न मिलना शामिल होता है. यह सिर्फ शारीरिक कारणों से नहीं होता, बल्कि मानसिक तनाव, रिश्तों में दूरी और हार्मोन के उतार–चढ़ाव भी इसे बढ़ाते हैं.” वहीं इस मामले को लेकर डॉक्टर का कहना है कि “यह समस्या कई कारणों से हो सकती है, जैसे मेनोपॉज, दवाओं के दुष्प्रभाव, मानसिक तनाव, रिश्तों में खिंचाव या जीवन में नए बदलाव.”

क्या होते हैं इसके संकेत?

अगर आपको लगता है कि आप भी इन लक्षणों से गुजर रही हैं तो ये बड़े संकेत जरूर पहचानें जैसे कि शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा कम हो गई है. एक सर्वे में लगभग आधी महिलाओं ने स्वीकार किया कि उन्हें संबंध बनाना पहले जैसा सुखद नहीं लगता.

क्यों घटती है इच्छा?

लगातार तनाव, घबराहट या उदासी

बहुत कम भोजन या अत्यधिक व्यायाम

कुछ दवाओं का प्रभाव

इमोश्नल जुड़ाव की कमी

गर्भावस्था, स्तनपान, मेनोपॉज के दौरान हार्मोन में बदलाव

कैसे सुधारें?

पर्याप्त नींद

संतुलित भोजन

तनाव कम करने की आदतें

साइकोलॉजिस्ट या विवाह से सलाह

खून की जांच

यदि हार्मोन का असंतुलन है, तो डॉक्टर की सलाह

ऑर्गेज्‍म तक पहुंचने में कठिनाई

शोध बताते हैं कि महिलाएं संबंध के दौरान अक्सर ऑर्गेज्‍म तक नहीं पहुंच पातीं. अगर यह समस्या अचानक बढ़ गई हो, तो यह महिला यौन विकार का संकेत हो सकता है.

कैसे ठीक करें?

डॉक्टर से अपनी दवाओं की जांच कराएं

खून में विटामिन और खनिज की कमी की जांच

सर्दियों में विटामिन डी लेना

शारीरिक संबंध बनाते समय दर्द होना

अगर संबंध बनाते समय दर्द होता है, तो यह अनुभव को अप्रिय बना देता है और धीरे–धीरे मन भी हटने लगता है.

चिकित्सकों के अनुसार इसके कारण हो सकते हैं कि

इंफेक्शन

पेल्विस क्षेत्र की सूजन

योनि की मांसपेशियों में ऐंठन

गर्भाशय से जुड़ी बीमारियां

ओवरी की गांठ

आंतों से संबंधित समस्याएं

क्या करें?

सबसे पहला कदम एक्सपर्ट से मिलें

संबंध बनाते समय पोजिशन बदलना

कुछ ऐसा काम करना जिससे उत्तेजना बढ़े

चिकनाई बढ़ाने वाले प्रोडक्ट का यूज

ओमेगा–3 से भरपूर आहार जैसे मछली, अलसी, अखरोट को शामिल करना

दही और खमीरी भोजन को खाना, ये इंफेक्शन से बचाते हैं

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

