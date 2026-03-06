हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSankashti Chaturthi 2026 Vrat Katha: भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी आज, इस कथा के बिना अधूरा है पूजा-व्रत

Sankashti Chaturthi 2026 Vrat Katha: भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी आज, इस कथा के बिना अधूरा है पूजा-व्रत

Bhalchandra Sankashti Chaturthi 2026 Vrat Katha: 6 मार्च को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी है. आज भगवान गणेश की पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूरा होगा. लेकिन इस कथा के बिना पूजा-व्रत अधूरा होता है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Mar 2026 11:45 AM (IST)
Preferred Sources

Bhalchandra Sankashti Chaturthi 2026 Vrat Katha in Hindi: हिंदू धर्म में हर महीने पड़ने वली चतुर्थी व्रत का विशेष महत्व होता है. यह भगवान गणेश को समर्पित मासिक व्रत होता है. भाद्रपद मास के कृष्णपक्ष की चतुर्थी तिथि को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, जोकि आज शुक्रवार 6 मार्च 2026 को है.

धार्मिक मान्यता के अनुसार, भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से कष्ट, रोग और बाधाओं से मुक्ति मिलती है. भगवान गणेश की पूजा और चंद्रदोय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर आज संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरा किया जाएगा. लेकिन व्रत कथा का पाठ किए बगैर पूजा अधूरी मानी जाती है. इसलिए आज शाम में पूजा के समय इस कथा का पाठ जरूर करें.

संकष्टी चतुर्थी मुहूर्त (Sankashti Chaturthi 2026 Muhurat)

पंचांग के अनुसार, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 मार्च शाम 7:53 मिनट से शुरू होगी और 7 मार्च शाम 7:17 मिनट तक रहेगी. संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा पूजन का भी महत्व होता है, इसलिए 6 मार्च को ही भालचंद्र संकष्टी मनाई जाएगी. भालचंद्र संकष्टी पर चंद्रोदय का समय रात 9 बजकर 31 मिनट रहेगा.

भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा (Bhalachandra Sankashti Chaturthi Vrat ki Kahani)

पौराणिक और धार्मिक कथा के अनुसार, एक बार राक्षसों के अत्याचार से सभी देवता बहुत परेशान हो गए और इसके समाधान के लिए वे भगवान शिव के पास पहुंचे. उस समय पूरा शिव परिवार एक साथ बैठे हुए था. देवताओं की परेशानी सुनकर शिवजी ने अपने दोनों पुत्रों (कार्तिकेय और गणेश) से पूछा कि, देवताओं की इस परेशानी का हल कौन करेगा और कौन उनकी सहायता करेगा. कार्तिकेय और गणेश दोनों भाई देवताओं की सहायता के लिए तैयार हो गए. तब भगवान शिव ने कार्तिकेय और गणेश से एक परीक्षा लेने का निर्णय लिया.

शिवजी बोले कि, जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की सहायता करेगा. कार्तिकेय ने तुरंत वाहन मोर पर उठाया और पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए. लेकिन गणेश जी अपने छोटे वाहन मूषक को लेकर परेशान हो गए. वे सोचने लगे कि छोटे से मूषक पर सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा कैसे की जाएगी.

तब गणेश जी ने एक उपाय निकाला. भगवान गणेश ने माता पार्वती और भगवान शिव की सात बार परिक्रमा कर अपनी परीक्षा पूरी कर ली, जिसे देख सभी देवतागण भी हैरान रह गए. उधर पृथ्वी की परिक्रमा जब कार्तिकेय वापस आए गए.

भगवान शिव ने गणेश जी से पूछा, बिना कहीं गए उसने अपनी परीक्षा कैसे पूरी की. तब गणेश ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि, माता-पिता ही उनके लिए पूरा संसार हैं, इसलिए उनकी परिक्रमा करना ही पृथ्वी की परिक्रमा के समान है. गणेश का यह उत्तर सुनकर सभी प्रसन्न हुए और उनकी खूब प्रशंसा हुई. इसके बाद भगवान गणेश को देवताओं की सहायता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई.  इसके साथ ही गणेश को यह आशीर्वाद भी दिया कि, जो भक्त चतुर्थी के दिन उनकी पूजा करेगा और इस कथा का पाठ करेगा, उसका जीवन कष्टों से मुक्त रहेगा.

ये भी पढ़ें: Sankashti Chaturthi 2026: भालचंद्र संकष्टी पर गणपति संग पाएं शिव कृपा, शिवलिंग पर चढ़ाएं ये खास चीजें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 06 Mar 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Vrat Katha Sankashti Chaturthi 2026 Bhalchandra Sankashti Chaturthi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Sankashti Chaturthi 2026 Vrat Katha: भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी आज, इस कथा के बिना अधूरा है पूजा-व्रत
Sankashti Chaturthi 2026 Vrat Katha: भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी आज, इस कथा के बिना अधूरा है पूजा-व्रत
धर्म
विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में राम चरण के नंगे पैर और काले कपड़ों ने खींचा ध्यान, जानिए इससे जुड़ा आध्यात्मिक कारण?
विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में राम चरण के नंगे पैर और काले कपड़ों ने खींचा ध्यान, जानिए इससे जुड़ा आध्यात्मिक कारण?
धर्म
नींबू-मिर्च को फ्रिज में साथ रखने से क्यों बचना चाहिए? देवकीनंदन ठाकुर ने बताया कारण?
नींबू-मिर्च को फ्रिज में साथ रखने से क्यों बचना चाहिए? देवकीनंदन ठाकुर ने बताया कारण?
धर्म
Ramadan 2026 Today Sehri Iftar Rime: 6 मार्च को रमजान का 16वां रोजा, देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय
Ramadan 2026 Today Sehri Iftar Rime: 6 मार्च को रमजान का 16वां रोजा, देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
असम में फाइटर जेट सुखोई हुआ क्रैश, वायुसेना के 2 पायलट शहीद
असम में फाइटर जेट सुखोई हुआ क्रैश, वायुसेना के 2 पायलट शहीद
बिहार
नीतीश कुमार दिल्ली में रहकर भी 'कंट्रोल' करेंगे बिहार? BJP के सामने रख दी ये बड़ी शर्त!
नीतीश कुमार दिल्ली में रहकर भी 'कंट्रोल' करेंगे बिहार? BJP के सामने रख दी ये बड़ी शर्त!
न्यूज़
Nepal Election Results Live: नेपाल में Gen-Z के प्रिय 'शाह' की सुनामी, भारी जीत की ओर बढ़ रही RSP, वामपंथी गायब
Nepal Election Results Live: नेपाल में Gen-Z के प्रिय 'शाह' की सुनामी, भारी जीत की ओर बढ़ रही RSP, वामपंथी गायब
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026 Final Ticket: भारत-इंग्लैंड फाइनल मैच का टिकट कितने रुपये में मिल रहा? यहां जानें ऑनलाइन बुकिंग और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एंट्री डिटेल
भारत-इंग्लैंड फाइनल मैच का टिकट कितने रुपये में मिल रहा? यहां जानें ऑनलाइन बुकिंग और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एंट्री डिटेल
मूवी रिव्यू
Jab khuli Kitaab Review: पंकज कपूर और डिंपल कपाड़ियां की ये फिल्म दिल को छू लेगी, आपको अपने परिवार के करीब लाने वाली फिल्म 
जब खुली किताब रिव्यू: पंकज कपूर और डिंपल कपाड़ियां की ये फिल्म दिल को छू लेगी
विश्व
जंग रोकने के लिए ईरान बार-बार कर रहा फोन पर नहीं मान रहे ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा- इजरायल और हम मिलकर...
जंग रोकने के लिए ईरान बार-बार कर रहा फोन पर नहीं मान रहे ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा- इजरायल और हम मिलकर...
फैशन
Sara Tendulkar: अर्जुन की शादी में बला की खूबसूरत दिखीं सारा तेंदुलकर, गुलाबी साड़ी में काटा गदर
अर्जुन की शादी में बला की खूबसूरत दिखीं सारा तेंदुलकर, गुलाबी साड़ी में काटा गदर
ट्रेंडिंग
'ईदगाह का हामिद'... 10-10 के सिक्के जोड़ मां के लिए झुमके खरीदने पहुंचा बच्चा, हो जाएंगे इमोशनल
'ईदगाह का हामिद'... 10-10 के सिक्के जोड़ मां के लिए झुमके खरीदने पहुंचा बच्चा, हो जाएंगे इमोशनल
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget