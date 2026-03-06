हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRamadan 2026 3rd Jummah: रमजान का तीसरा जुमा आज, नमाजी और रोजेदार नोट करें जुमे की नमाज का समय

Ramadan 2026 3rd Jummah: रमजान का तीसरा जुमा आज, नमाजी और रोजेदार नोट करें जुमे की नमाज का समय

Ramadan 2026 3rd Jummah: रमजान का मुबारक महीना है और मगफिरत के अशरे में इबादत का दौर चल रहा है. इस बीच आज 6 मार्च को रमजान का तीसरा जुमा भी है. आज मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा की जाएगी.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Mar 2026 09:36 AM (IST)
Preferred Sources

Ramadan 2026 3rd Jummah: 19 फरवरी 2026 को शुरू हुआ माह-ए-रमजान का मुबारक और पाक महीना अपने पूरे नूर के साथ जारी है. पहला अशरा गुजराने के बाद रोजेदार मगफिरत (माफी) का दौर इबादत के साथ बिता रहे हैं. रमजान के महीने में देशभर के हर छोटी-बड़ी मस्जिदों में इबादत, दुआ और तिलावत का दौर चल रहा है.

इस बीच आज 6 मार्च को रमजान महीने का तीसरा जुमा (शुक्रवार) भी पड़ा है, जोकि मुसलमानों के लिए खास महत्व रखता है. रमजान महीने का 16वां रोजा रखकर आज मुसलमान मस्जिद में तीसरे जुमे की नमाज अकीदत के साथ अदा करेंगे. इस दौरान मस्जिदों में इमाम और आलिम रमजान की अहमियत, सवाब और दीनी बातों पर भी तकरीर पेश करते हैं.

इस्लाम में जुमे को खास फजीलत वाला दिन माना जाता है. इसलिए हर मुसलमान को जुमे की नमाज जरूर अदा करनी चाहिए. माना जाता है कि इस दिन की गई इबादत का सवाब कई गुना बढ़ जाता है. खासकर रमजान के महीने में आने वाला जुमे का दिन और भी ज्यादा फजीलत वाला होता है. यही वजह है कि रोजेदार और नमाजी इस दिन विशेष तैयारी के साथ मस्जिदों में पहुंचते हैं. रोजेदार और नमाजी यहां देखें आज कितने बजे अदा की जाएगी जुमे की नमाज.

जुमे की नमाज का समय (Today Jummah Namaz Timing)

रमजानुल मुबारक के तीसरे जुमा की नमाज शहर की छोटी-बड़ी तमाम मस्जिदों में दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक अदा की जाएगी. नमाज में लोग मुल्क में शांति, तरक्की व भाईचारे की दुआ मांगेंगे.  जुमे की नमाज़ से पहले इमाम द्वारा खुदबा (उपदेश) दिया जाता है, जिसमें अल्लाह की तारीफ, रसूल पर सलाम और नेक काम करने व गुनाहों से बचने की नसीहत होती है.

 बता दें कि, अलग-अलग शहरों के मस्जिदों में जुमे की नमाज के समय में थोड़ा बहुत अंतर होता है. आप जुमे की नमाज की सटीक समय के लिए आप अपने शहर के स्थानीय मस्जिद या फिर इमाम साहब से समय की जानकारी ले सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Ramadan 2026: 6 मार्च को रमजान का 16वां रोजा, रोजेदार देखें अपने शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 06 Mar 2026 09:36 AM (IST)
Tags :
Roza Jumme Ki Namaz Jummah Ramadan 2026 Jumma Mubarak
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Ramadan 2026 Today Sehri Iftar Rime: 6 मार्च को रमजान का 16वां रोजा, देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय
Ramadan 2026 Today Sehri Iftar Rime: 6 मार्च को रमजान का 16वां रोजा, देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय
धर्म
Sheetala Ashtami 2026: शीतला अष्टमी कब है, जानिए बासी भोजन का भोग लगने वाले बसोड़ा पर्व की परंपरा
Sheetala Ashtami 2026: शीतला अष्टमी कब है, जानिए बासी भोजन का भोग लगने वाले बसोड़ा पर्व की परंपरा
धर्म
Ramadan 2026 3rd Jummah: रमजान का तीसरा जुमा आज, नमाजी और रोजेदार नोट करें जुमे की नमाज का समय
Ramadan 2026 3rd Jummah: रमजान का तीसरा जुमा आज, नमाजी और रोजेदार नोट करें जुमे की नमाज का समय
धर्म
इजराइल में लाल बछिया का जन्म, क्या यह दुनिया के अंत का संकेत है! जानिए बाइबल की भविष्यवाणी?
इजराइल में लाल बछिया का जन्म, क्या यह दुनिया के अंत का संकेत है! जानिए बाइबल की भविष्यवाणी?
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
Nepal Election Results Live: नेपाल में दिख रही RSP की लहर, Gen Z के चहेते बालेन शाह सबसे आगे, गायब हुए वामपंथी
Nepal Election Results Live: नेपाल में दिख रही RSP की लहर, Gen Z के चहेते बालेन शाह सबसे आगे, गायब हुए वामपंथी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भक्तों के लिए खुशखबरी, आज से शुरू चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन, 19 अप्रैल से होगी यात्रा
भक्तों के लिए खुशखबरी, आज से शुरू चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन, 19 अप्रैल से होगी यात्रा
विश्व
जंग रोकने के लिए ईरान बार-बार कर रहा फोन पर नहीं मान रहे ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा- इजरायल और हम मिलकर...
जंग रोकने के लिए ईरान बार-बार कर रहा फोन पर नहीं मान रहे ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा- इजरायल और हम मिलकर...
स्पोर्ट्स
पहले एंथम पर चुप, फिर मिलिट्री सलाम! US-Israel स्ट्राइक के बीच ईरान फुटबॉल टीम ने क्या किया जिससे स्टेडियम में मचा बवाल
पहले एंथम पर चुप, फिर मिलिट्री सलाम! US-Israel स्ट्राइक के बीच ईरान फुटबॉल टीम ने क्या किया जिससे स्टेडियम में मचा बवाल
धर्म
विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में राम चरण के नंगे पैर और काले कपड़ों ने खींचा ध्यान, जानिए इससे जुड़ा आध्यात्मिक कारण?
विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में राम चरण के नंगे पैर और काले कपड़ों ने खींचा ध्यान, जानिए इससे जुड़ा आध्यात्मिक कारण?
विश्व
US Israel Iran War: भारत पर मेहरबान ट्रंप! ईरान से जंग के बीच रूसी तेल खरीद को लेकर चौंकाने वाला ऐलान, कैसे होगा फायदा
भारत पर मेहरबान ट्रंप! ईरान से जंग के बीच रूसी तेल खरीद को लेकर चौंकाने वाला ऐलान, कैसे होगा फायदा
नौकरी
ONGC में निकली भर्ती, 12 लाख होगी सैलरी; इस डेट तक करना होगा अप्लाई
ONGC में निकली भर्ती, 12 लाख होगी सैलरी; इस डेट तक करना होगा अप्लाई
लाइफस्टाइल
नारी शक्ति को सलाम! विमेंस डे पर महिलाओं को भेजें ये शानदार मैसेज, जमकर करेंगी आपकी तारीफ
नारी शक्ति को सलाम! विमेंस डे पर महिलाओं को भेजें ये शानदार मैसेज, जमकर करेंगी आपकी तारीफ
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget