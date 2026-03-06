हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHoli 2027 Date: होली 2027 में कब ? नोट करें डेट

Holi 2027 Date: होली 2027 में कब ? नोट करें डेट

Holi 2027 Date: होली अगले साल 22 मार्च 2027 को है. ये रंगों का त्योहार आनंद, और भक्ति का प्रतीक है. होली से एक दिन पहले होलिका दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 06 Mar 2026 08:20 AM (IST)
Preferred Sources

Holi 2027 Date: इस साल की होली तो गई लेकिन अब अगले साल 2027 में होली 22 मार्च 2027 को खेली जाएगी. इसके एक दिन पहले होलिका दहन होगा. होली महज रंगों का पर्व नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से इसका अर्थ है कि सभी भेदभाव मिटाकर प्रेम, सौहार्द और भाईचारे को बढ़ाना. ब्रज क्षेत्र में श्रीकृष्ण ने गोपियों के साथ रंगों की होली खेली थी. इस कारण होली को प्रेम, आनंद और भक्ति का उत्सव भी माना जाता है.

भारत में अलग-अलग तरीके से मनाते हैं होली

ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध है. यहां बरसाना और नंदगांव में लठमार होली खेली जाती है. इस परंपरा में महिलाएं पुरुषों को लाठियों से प्रतीकात्मक रूप से मारती हैं और पुरुष ढाल से बचाव करते है. यह परंपरा भगवान श्रीकृष्ण और राधा की लीलाओं से जुड़ी मानी जाती है.

मथुरा- वृंदावन की फूलों की होली

वृंदावन में रंगों की जगह फूलों से होली खेलने की परंपरा है. मंदिरों में फूलों की वर्षा करके भक्त होली मनाते हैं. विशेष रूप से बांके बिहारी मंदिर में यह उत्सव बहुत प्रसिद्ध है.

काशी में राख और गुलाल की होली

काशी में होली मनाने का तरीका थोड़ा अलग हैं. यहां रंगभरी एकादशी पर बाबा विश्वनाथ और माता गौरा का गौना कराया जाता है. इनकी प्रतिमा नगर भ्रमण पर जाती है इस दौरान गुलाल से भक्त शिव-पार्वती संग होली खेलते हैं. वहीं इसके अलगे दिन मणिकर्णिका घाट पर जलती चिता की  राख की होली खेली जाती है.

पश्चिम बंगाल की डोल यात्रा

पश्चिम बंगाल में होली को डोल यात्रा या बसंत उत्सव कहा जाता है. इस दिन लोग रंग-गुलाल लगाकर नृत्य और संगीत के साथ उत्सव मनाते हैं. भगवान श्रीकृष्ण और राधा की झांकी निकाली जाती है.

पंजाब का होला मोहल्ला

पंजाब में होली के समय होला मोहल्ला मनाया जाता है.इसमें वीरता के प्रदर्शन, घुड़सवारी और युद्ध कौशल के कार्यक्रम होते हैं. यह परंपरा गुरु गोबिंद सिंह द्वारा शुरू की गई थी.

राजस्थान की शाही होली

राजस्थान में होली शाही अंदाज में मनाई जाती है. उदयपुर और जयपुर में राजघराने की परंपरा के अनुसार शोभायात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं. पर्यटक भी इस उत्सव में बड़ी संख्या में शामिल होते हैं.

Chaitra Month 2026: हिंदू कैलेंडर का पहला माह चैत्र है बड़ा पुण्यकारी, करें ये 6 काम, बदल सकता है भाग्य!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 06 Mar 2026 08:20 AM (IST)
Tags :
Braj Holi Holi 2027 Holika Dahan 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Holi 2027 Date: होली 2027 में कब ? नोट करें डेट
होली 2027 में कब ? नोट करें डेट
धर्म
विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में राम चरण के नंगे पैर और काले कपड़ों ने खींचा ध्यान, जानिए इससे जुड़ा आध्यात्मिक कारण?
विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में राम चरण के नंगे पैर और काले कपड़ों ने खींचा ध्यान, जानिए इससे जुड़ा आध्यात्मिक कारण?
धर्म
Panchang 6 March 2026: आज संकष्टी चतुर्थी पूजा का मुहूर्त, भद्रा का साया, संपूर्ण पंचांग देखें
आज संकष्टी चतुर्थी पूजा का मुहूर्त, भद्रा का साया, संपूर्ण पंचांग देखें
धर्म
Papmochani Ekadashi 2026: पापमोचनी एकादशी मार्च में किस दिन ? तारीख, मुहूर्त, पारण समय देखें
पापमोचनी एकादशी मार्च में किस दिन ? तारीख, मुहूर्त, पारण समय देखें
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
Nepal Election Result 2026 Live: नेपाल में वोटों की गिनती जारी, जेन-जी विद्रोह के बाद पहला चुनाव, जानें किसकी बनेगी सरकार
LIVE: नेपाल में वोटों की गिनती जारी, जेन-जी विद्रोह के बाद पहला चुनाव, जानें किसकी बनेगी सरकार
पंजाब
Gurdaspur News: हथियार दिखाकर जौहरी के परिवार को बनाया बंधक, 3 करोड़ रुपये लूटे
पंजाब के गुरदासपुर में जौहरी के परिवार को बंधक बनाया, 3 करोड़ रुपये लूटे
विश्व
कौन हैं जियांग ज़ुएक़िन? पहले ही कर दी थी अमेरिका-ईरान युद्ध की भविष्यवाणी, बताया जा रहा चीन का नास्त्रेदमस
कौन हैं जियांग ज़ुएक़िन? पहले ही कर दी थी अमेरिका-ईरान युद्ध की भविष्यवाणी, बताया जा रहा चीन का नास्त्रेदमस
क्रिकेट
Jasprit Bumrah: जसप्रीत बुमराह की वो 12 गेंदें, जिसने टीम इंडिया की जीत पर लगाई मुहर, आखिरी स्पेल बना टर्निंग प्वाइंट
जसप्रीत बुमराह की वो 12 गेंदें, जिसने टीम इंडिया की जीत पर लगाई मुहर, आखिरी स्पेल बना टर्निंग प्वाइंट
धर्म
विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में राम चरण के नंगे पैर और काले कपड़ों ने खींचा ध्यान, जानिए इससे जुड़ा आध्यात्मिक कारण?
विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में राम चरण के नंगे पैर और काले कपड़ों ने खींचा ध्यान, जानिए इससे जुड़ा आध्यात्मिक कारण?
नौकरी
2 लाख चाहिए सैलरी तो आज ही करें इस भर्ती के लिए अप्लाई, ये है लास्ट डेट
2 लाख चाहिए सैलरी तो आज ही करें इस भर्ती के लिए अप्लाई, ये है लास्ट डेट
जनरल नॉलेज
कौन थीं भारत की पहली महिला आईएएस से लेकर पायलट-जज और आईपीएस? विमेंस डे पर देखें लिस्ट
कौन थीं भारत की पहली महिला आईएएस से लेकर पायलट-जज और आईपीएस? विमेंस डे पर देखें लिस्ट
यूटिलिटी
गधे पालन पर सरकार दे रही लाखों की मदद, जानिए कैसे मिलेगा फायदा?
गधे पालन पर सरकार दे रही लाखों की मदद, जानिए कैसे मिलेगा फायदा?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget