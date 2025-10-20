हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलBhai Dooj Surprise Ideas: भाई दूज पर बहनों को ऐसे करें सरप्राइज, ये हैं बेहतरीन गिफ्ट आइडिया

Bhai Dooj Surprise Ideas: भाई दूज पर बहनों को ऐसे करें सरप्राइज, ये हैं बेहतरीन गिफ्ट आइडिया

Bhai Dooj:भाई दूज का पर्व भाई और बहनों के प्रेम का पर्व है.इस दिन जहां बहन भाई के लिए लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती है, तो भाई बहन को गिफ्ट देते हैं. चलिए आपको कुछ आइडिया बताते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 20 Oct 2025 04:41 PM (IST)
Bhai Dooj gift ideas:दिवाली खुशियों का पर्व है, पांच दिनों तक चलने वाले इस पर्व में एक दिन भाई दूज का होता है. इसे पूरे देश में भाई-बहन के अटूट प्रेम और बंधन को बनाए रखने के लिए मनाया जाता है. यह दिवाली के तुरंत बाद आता है और भाई-बहन दोनों के लिए बेहद खास होता है. इस दिन बहन अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए तिलक करती हैं, वहीं भाई अपनी बहनों को प्यार और सम्मान के प्रतीक के रूप में गिफ्ट देते हैं. अगर आप भी अपनी बहन को कोई अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि आप अपनी बहन के लिए कौन सा गिफ्ट चुन सकते हैं.

ज्वेलरी का गिफ्ट

लड़कियों के लिए ज्वेलरी काफी खास होती है. ऐसे में अगर आप अपनी बहन को खुश करना चाहते हैं, तो उन्हें एक खूबसूरत पेंडेंट, इयररिंग्स या ब्रैसलेट गिफ्ट कर सकते हैं. यह न सिर्फ एक बेहतरीन गिफ्ट होगा, बल्कि जब भी आपकी बहन इसको पहनेगी, तो उसे आपकी याद आ जाएगी. आप ज्वेलरी को बेस्ट गिफ्ट के तौर पर ट्राई कर सकते हैं.

पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स

आजकल गिफ्ट्स को लेकर ट्रेंड काफी बदल गया है. लोग अपने रिश्तों को याद के तौर पर रखने के लिए पर्सनलाइज्ड गिफ्ट का विकल्प भी चुन रहे हैं. इसमें आप अपनी बहन की फोटो या नाम से बना मग, कुशन, फोटो फ्रेम या कोई खास मैसेज लिखी हुई घड़ी गिफ्ट कर सकते हैं. इस तरह के गिफ्ट इंसान के दिल के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि इनमें ढेर सारी यादें जुड़ी होती हैं.

फैशन एक्सेसरीज

अगर आप ज्वेलरी या फिर पर्सनलाइज्ड गिफ्ट नहीं देना चाहते, तो आप फैशन एक्सेसरीज चुन सकते हैं. आप इसमें अपनी बहन को ट्रेंडी बैग, वॉलेट या सनग्लासेस गिफ्ट दे सकते हैं. यह न सिर्फ उन्हें स्टाइलिश बनाएगा, बल्कि उनका रोजमर्रा का साथी भी बन जाएगा.

ब्यूटी और स्किनकेयर हैम्पर

एक विकल्प आपके पास ये भी मौजूद है. लड़कियां अपनी स्किन और ब्यूटी का ध्यान रखना पसंद करती हैं, इसलिए यह गिफ्ट उनको खूब पसंद आ सकता है. आप उन्हें एक अच्छा-सा स्किनकेयर या ब्यूटी हैम्पर गिफ्ट कर सकते हैं. इसमें फेसवॉश, मॉइस्चराइजर, फेस मास्क और परफ्यूम जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं.

इनके अलावा आजकल लोग अपनी बहन को अलग-अलग गिफ्ट दे रहे हैं. जिनके पास खूब पैसा है, वे अपनी बहनों को स्कूटी दिला रहे हैं. जो कम खर्च में काम चलाना चाहते हैं, वे किताबें और स्टेशनरी, गैजेट्स का सरप्राइज और ट्रैवल गिफ्ट्स को भी आजमा रहे हैं. आप अपने हिसाब से इनमें से अपनी बहन के लिए बेस्ट चुन सकते हैं, जिससे भाई-बहन का प्यार बना रहे.

Published at : 20 Oct 2025 04:41 PM (IST)
