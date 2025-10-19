हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Home workout for abs: बिना जिम किए दीपिका पादुकोण ने कैसे घटाया तगड़ा Belly Fat? एक्ट्रेस के ट्रेनर ने लीक कर दिए सारे सीक्रेट

Home workout for abs: बिना जिम किए दीपिका पादुकोण ने कैसे घटाया तगड़ा Belly Fat? एक्ट्रेस के ट्रेनर ने लीक कर दिए सारे सीक्रेट

No gym abs exercises: दिवाली के त्योहार में लोग एक्सरसाइज के समय नहीं निकाल पा रहे हैं. चलिए आपको कुछ आसान एक्सरसाइज बताते हैं, जिसके लिए आपको जिम जानें की कोई जरूरत नहीं है.

By : सोनम  | Updated at : 19 Oct 2025 03:23 PM (IST)
No gym abs exercises: दिवाली के त्योहार में लोग एक्सरसाइज के समय नहीं निकाल पा रहे हैं. चलिए आपको कुछ आसान एक्सरसाइज बताते हैं, जिसके लिए आपको जिम जानें की कोई जरूरत नहीं है.

फेस्टिव सीजन आ गया है और ऐसे वक्त में हर कोई फिट और बेहतर दिखना चाहता है. लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में जिम के लिए वक्त निकालना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. लंबी वर्किंग ऑवर्स हों, घर की जिम्मेदारियां हों या फिर जिम जाने का मन ही न हो. इसके कई कारण हैं कि फिट रहना अब मुश्किल हो जाता है.

अच्छी खबर यह है कि सेलेब्रिटी फिटनेस ट्रेनर यास्मिन कराचीवाला, जो दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट जैसी स्टार्स को ट्रेन करती हैं, उन्होंने पेट की फैट घटाने का एक नो-जिम एब्स वर्कआउट शेयर किया है, जिसे कोई भी घर पर कर सकता है. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.
अच्छी खबर यह है कि सेलेब्रिटी फिटनेस ट्रेनर यास्मिन कराचीवाला, जो दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट जैसी स्टार्स को ट्रेन करती हैं, उन्होंने पेट की फैट घटाने का एक नो-जिम एब्स वर्कआउट शेयर किया है, जिसे कोई भी घर पर कर सकता है. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.
यास्मिन का यह रूटीन दो लेवल में बंटा हुआ है, बिगिनर और एडवांस्ड. यानी कि आप अपनी फिटनेस के हिसाब से इन्हें चुन सकते हैं. हर मूव आपके एब्स के अलग हिस्से को टारगेट करता है और कोर को मजबूत बनाने में मदद करता है. हर एक्सरसाइज को कम से कम 3 सेट और 15 रेप्स करने की सलाह दी जाती है.
यास्मिन का यह रूटीन दो लेवल में बंटा हुआ है, बिगिनर और एडवांस्ड. यानी कि आप अपनी फिटनेस के हिसाब से इन्हें चुन सकते हैं. हर मूव आपके एब्स के अलग हिस्से को टारगेट करता है और कोर को मजबूत बनाने में मदद करता है. हर एक्सरसाइज को कम से कम 3 सेट और 15 रेप्स करने की सलाह दी जाती है.
कर्ल-अप (पैर नीचे रखकर), इसको करने के लिए जमीन पर लेटें, घुटने मोड़ें और पैर जमीन पर टिकाएं. इसके साथ ही आप हाथ सिर के पीछे रखें और धीरे-धीरे ऊपरी पीठ को ऊपर उठाएं. इसका टारगेट अपर एब्स को मजबूत करना है.
कर्ल-अप (पैर नीचे रखकर), इसको करने के लिए जमीन पर लेटें, घुटने मोड़ें और पैर जमीन पर टिकाएं. इसके साथ ही आप हाथ सिर के पीछे रखें और धीरे-धीरे ऊपरी पीठ को ऊपर उठाएं. इसका टारगेट अपर एब्स को मजबूत करना है.
रिवर्स कर्ल्स, इस एक्सरसाइज को करने के लिए पीठ के बल लेटें और घुटनों को सीने की तरफ लाएं. इसके साथ ही निचले कोर की मदद से कूल्हों को हल्का ऊपर उठाएं. इसका टारगेट लोअर एब्स को मजबूत करना है.
रिवर्स कर्ल्स, इस एक्सरसाइज को करने के लिए पीठ के बल लेटें और घुटनों को सीने की तरफ लाएं. इसके साथ ही निचले कोर की मदद से कूल्हों को हल्का ऊपर उठाएं. इसका टारगेट लोअर एब्स को मजबूत करना है.
क्रिसक्रॉस, इस एक्सरसाइज को करने के लिए पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को ऊपर उठाएं. इसके साथ ही पैरों को कैंची जैसी मूवमेंट में हिलाएं और कोर को टाइट रखें. इसका टारगेट ऑब्लिक को मजबूत करना है.
क्रिसक्रॉस, इस एक्सरसाइज को करने के लिए पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को ऊपर उठाएं. इसके साथ ही पैरों को कैंची जैसी मूवमेंट में हिलाएं और कोर को टाइट रखें. इसका टारगेट ऑब्लिक को मजबूत करना है.
कर्ल-अप (टेबलटॉप लेग्स के साथ), इसको करने के लिए जमीन पर लेटें और पैरों को 90 डिग्री पर उठाएं. इसके साथ कोर को टाइट रखते हुए ऊपरी शरीर को ऊपर उठाएं. इसका टारगेट अपर एब्स विद एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस करना है.
कर्ल-अप (टेबलटॉप लेग्स के साथ), इसको करने के लिए जमीन पर लेटें और पैरों को 90 डिग्री पर उठाएं. इसके साथ कोर को टाइट रखते हुए ऊपरी शरीर को ऊपर उठाएं. इसका टारगेट अपर एब्स विद एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस करना है.
स्ट्रेट लेग लिफ्ट्स, इसको करने के लिए पीठ के बल लेटें और पैरों को सीधा फैलाएं. दोनों पैरों को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं और वापस नीचे लाते वक्त जमीन को न छुएं. इसमें टारगेट लोअर एब्स और हिप फ्लेक्सर है.
स्ट्रेट लेग लिफ्ट्स, इसको करने के लिए पीठ के बल लेटें और पैरों को सीधा फैलाएं. दोनों पैरों को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं और वापस नीचे लाते वक्त जमीन को न छुएं. इसमें टारगेट लोअर एब्स और हिप फ्लेक्सर है.
ऑल्टरनेट हील, टच इसको करने के लिए पीठ के बल लेटें, घुटनों को मोड़ें और पैर जमीन पर रखें. इसके बाद बारी-बारी से बाएं और दाएं झुककर एड़ी को छूने की कोशिश करें. इसमें टारगेट ऑब्लिक और कोर कंट्रोल करना है.
ऑल्टरनेट हील, टच इसको करने के लिए पीठ के बल लेटें, घुटनों को मोड़ें और पैर जमीन पर रखें. इसके बाद बारी-बारी से बाएं और दाएं झुककर एड़ी को छूने की कोशिश करें. इसमें टारगेट ऑब्लिक और कोर कंट्रोल करना है.
अगर बात करें कि इस रूटीन की सबसे अच्छी बात क्या है तो इसके लिए न जिम की जरूरत है और न ही किसी महंगे उपकरण की. बस एक मैट या नरम जगह और दिन के कुछ मिनट चाहिए. इसे आप कहीं भी, कभी भी कर सकते हैं.
अगर बात करें कि इस रूटीन की सबसे अच्छी बात क्या है तो इसके लिए न जिम की जरूरत है और न ही किसी महंगे उपकरण की. बस एक मैट या नरम जगह और दिन के कुछ मिनट चाहिए. इसे आप कहीं भी, कभी भी कर सकते हैं.
Published at : 19 Oct 2025 03:23 PM (IST)
Embed widget