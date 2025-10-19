यास्मिन का यह रूटीन दो लेवल में बंटा हुआ है, बिगिनर और एडवांस्ड. यानी कि आप अपनी फिटनेस के हिसाब से इन्हें चुन सकते हैं. हर मूव आपके एब्स के अलग हिस्से को टारगेट करता है और कोर को मजबूत बनाने में मदद करता है. हर एक्सरसाइज को कम से कम 3 सेट और 15 रेप्स करने की सलाह दी जाती है.